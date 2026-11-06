RISC-V: Quali sanzioni di Trump sono cambiate

Le restrizioni statunitensi contro Huawei rafforzarono l’interesse strategico di RISC-V, senza creare questa architettura aperta nata a Berkeley. Dietro la promessa di autonomia, dobbiamo distinguere l’insieme delle istruzioni, i piani dei processori e la loro fabbricazione. I progressi di SiFive, Nvidia, AMD e Debian mostrano un movimento globale, in cui anche le aziende americane sono coinvolte. Questa prima parte esamina gli effetti delle sanzioni, la continuità tra Trump e Biden, e le restanti dipendenze in software, attrezzature e impianti semiconduttori.

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RISC-V offre ai progettisti delle pulci un set di istruzioni aperto, utilizzabile senza alcun costo su questa architettura. Le restrizioni americane contro Huawei sotto Donald Trump hanno rafforzato l’interesse strategico di questa libertà. Tuttavia non hanno creato la tecnologia o il suo mercato. I progressi annunciati nel 2026 mostrano un movimento più ampio: le aziende americane partecipano anche al suo sviluppo, senza rimuovere la dipendenza industriale.

Il 15 settembre 2026, SiFive e AMD hanno presentato una dimostrazione di intelligenza artificiale su un server dotato di processori RISC-V. La piattaforma ha utilizzato il software ROCm da D-AMD e le sue schede grafiche. Il processore centrale ha organizzato il lavoro; gli acceleratori hanno eseguito i calcoli di inferenza. Questa distribuzione conta: l’adozione di RISC-V non significa sostituire l’intera catena tecnologica statunitense.

Questa prima parte della nostra serie su decisioni e tecnologie americane esamina questo paradosso. Washington può limitare l’accesso a determinati prodotti mentre ripara le aziende che sviluppano l’architettura aperta. Tra questi due movimenti, gli industriali cercano più controllo sui loro componenti.

RISC-V: una libertà precisa, non un chip gratuito

Un insieme di istruzioni definisce le operazioni che un processore include: calcolare, confrontare i valori, spostare i dati. Fornisce un’interfaccia tra software e hardware. RISC-V rende questa interfaccia aperta. Un produttore può utilizzarlo per progettare un processore senza pagare una tassa per l’utilizzo del set di istruzioni.

Il circuito che eseguirà queste istruzioni deve quindi essere creato. Questo lavoro richiede ingegneri, strumenti, verifiche e produzione. Una società può anche acquistare un nucleo di processore già progettato. Questo prodotto può essere posseduto e pagato anche se utilizza RISC-V. L’apertura dell’architettura quindi non rende automaticamente pubblici i piani di ogni chip.

La distinzione evita un frequente malinteso. RISC-V non è né un singolo processore né una fabbrica. Due circuiti compatibili possono avere prestazioni, consumi e prezzi molto diversi. La scelta dell’architettura non è sufficiente per classificare la loro qualità.

Un’invenzione prima della guerra commerciale

Il progetto è iniziato all’Università della California di Berkeley nel 2010, tra cui Krste Asanović e David Patterson. Nell’agosto 2014, i due ricercatori stavano già difendendo un gioco di istruzione gratuito in un rapporto tecnico. Essi considerano gli usi che vanno da oggetti collegati a grandi sistemi informatici. La fondazione RISC-V è apparsa nel 2015, prima del primo mandato di Donald Trump.

La ricerca di un’architettura aperta risponde quindi prima alle motivazioni tecniche ed economiche. I ricercatori vogliono essere in grado di sperimentare. Gli industriali cercano di personalizzare i loro circuiti e scegliere i loro fornitori. Questi obiettivi esistevano prima delle sanzioni statunitensi contro Huawei.

L’associazione internazionale trasferisce la sua incorporazione in Svizzera nel marzo 2020. Lei spiega che vuole preservare lo sviluppo globale dello standard. Esso afferma inoltre che questa decisione non si basa su nessun singolo paese, governo, affari o evento. Presentare questo spostamento come l’unica conseguenza della decisione di Trump andrebbe oltre la sua spiegazione ufficiale.

Quali restrizioni americane sono cambiate

Il 16 maggio 2019, l’amministrazione Trump ha registrato Huawei e alcune filiali nella lista Entity. Le transazioni che coinvolgono prodotti soggetti al regolamento degli Stati Uniti richiedono quindi licenze all’interno del campo d’applicazione in questione. Nel mese di agosto 2020, Washington ha ampliato i controlli per includere alcuni prodotti fabbricati all’estero utilizzando la tecnologia o il software degli Stati Uniti.

Questa seconda fase mostra l’entità della dipendenza. Comprare al di fuori degli Stati Uniti non è sempre sufficiente per uscire dalle regole degli Stati Uniti. I processi e le attrezzature utilizzate in un impianto possono anche contare. Le aziende devono esaminare la loro catena di produzione, non solo l’indirizzo del loro fornitore.

In questo contesto, un’architettura a licenza aperta è di ulteriore interesse strategico. Ti permette di lavorare su parte del processore senza negoziare l’accesso alle istruzioni impostate con un unico fornitore. È un incentivo a diversificare le scelte tecniche. Tuttavia, la documentazione disponibile non consente una stima della proporzione dell’aumento globale di RISC-V attribuibile alle sanzioni.

La cronologia supera anche Donald Trump. L’amministrazione Biden ha annunciato il 7 ottobre 2022 controlli più ampi sul calcolo avanzato e alcune apparecchiature di produzione. Li ha rafforzati nell’ottobre 2023. Attribuire tutta questa politica al solo presidente repubblicano cancellerebbe la continuità tra le amministrazioni, nonostante i loro metodi diversi.

La Cina investe, gli Stati Uniti investono

Alibaba fornisce un esempio concreto di partecipazione cinese. Il 19 ottobre 2021, il gruppo annunciò l’apertura del suo codice core XuanTie, basato su RISC-V. Gli sviluppatori possono usarli per preparare i propri prototipi. Questa iniziativa deve essere distinta da Yitian 710, il processore del server presentato nello stesso comunicato stampa: questo si basa su Arm.

Questo caso illustra diverse strategie simultanee. Un gruppo può sviluppare componenti RISC-V, utilizzare un’altra architettura per i suoi server e mantenere partner stranieri. L’adozione di uno standard aperto non dimostra quindi una rottura completa con le tecnologie occidentali. Aggiunge una possibilità in una serie di scelte industriali.

Sul lato americano, SiFive annuncia il 15 gennaio 2026 l’integrazione di NVLink Fusion, la tecnologia di interconnessione di Nvidia, nelle sue soluzioni future. L’obiettivo è quello di collegare i suoi processori agli acceleratori del gruppo. L’apertura del gioco di istruzione può quindi accompagnare una cooperazione commerciale con un fornitore americano, piuttosto che la sua sostituzione.

Il 24 agosto SiFive ha introdotto BigSky, un server di sviluppo RISC-V. L’azienda afferma che CUDA opera su questa piattaforma per guidare carichi eseguiti su processori grafici Nvidia. Annuncia la disponibilità limitata per il porting e il test del software. Questi elementi descrivono un passo industriale concreto, non una generalizzazione in tutti i data center.

Il software decide anche sull’adozione

Un chip utilizzabile deve trovare sistemi operativi compatibili, compilatori e applicazioni. Cambiare l’architettura richiede la ricostruzione, l’adattamento e la prova parte di questo set. Le estensioni scelte dai produttori devono anche rimanere sufficientemente coerenti per limitare la frammentazione.

Il 9 agosto 2025, Debian 13 ha integrato per la prima volta il supporto ufficiale dell’architettura riscv64. Questo passaggio consente agli utenti hardware compatibili di accedere a una distribuzione Linux stabile. Non garantisce che tutte le applicazioni commerciali funzionino immediatamente su ogni macchina RISC-V.

I profili tecnici comuni sono progettati per facilitare questo lavoro. BigSky si presenta come conforme al profilo RVA23. Nella dimostrazione condotta con AMD nel settembre 2026, le aziende stanno ancora parlando di ottimizzazione per continuare. Mostrare un d.

L’autonomia rimane una catena da costruire

RISC-V rimuove un vincolo nel set di istruzioni. Non fornisce macchine di litografia, strumenti di progettazione elettronica, capacità di memoria o montaggio. Né sottrae un chip ai controlli applicabili alle sue caratteristiche, destinazione o utente finale. Lo standard aperto non costituisce un’esenzione commerciale.

L’interesse industriale dipende quindi dal problema da risolvere. Per un team che vuole personalizzare un processore, la libertà di progettazione può essere cruciale. Per un produttore privato di accedere a una fabbrica avanzata, la modifica dell’architettura non ripristina questo accesso. Per un operatore del server, la compatibilità del software e il supporto tecnico rimangono condizioni di distribuzione.

I prossimi passi saranno misurati nelle applicazioni effettuate, sistemi qualificati, controlli e macchine effettivamente implementate. SiFive sta ancora puntando sul suo server BigSky per lo sviluppo e la validazione. Il passaggio da questi test a installazioni sostenibili fornirà una misura più utile del progresso di RISC-V che solo annunci di performance.

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