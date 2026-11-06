IMP in Libano: contratti di settore privato in ottobre

Il BLOM Lebanon PMI è tornato sotto i 50 anni nell’ottobre 2026. A 49.8, rispetto ai 50.5 di settembre, indica un deterioramento limitato delle condizioni di attività. Gli ordini sono in calo e le aziende sono ancora preoccupate per i prossimi mesi, mentre l’occupazione sta stabilizzando. Questo barometro mensile non misura direttamente la crescita del PIL.

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Il settore privato libanese ha perso il slancio osservato durante l’estate in ottobre. Il BLOM Lebanon PMI si è attestato a 49,8, rispetto al 50,5 settembre, secondo il rapporto rilasciato il 4 novembre 2026 da BLOM Bank e S&P Global. Questo ritorno sotto la soglia di 50 riflette un leggero deterioramento delle condizioni di lavoro, il primo da maggio.

La domanda indebolisce, stabilizza l’occupazione

Le aziende intervistate hanno riferito una diminuzione dei nuovi ordini e un calo più forte in quelli provenienti dall’estero. Questi includono il limitato potere di acquisto dei clienti e l’incertezza regionale. L’attività sta rallentando mentre le scorte sono ridotte e i tempi di fornitura sono in aumento.

Il rapporto fornisce anche una sfumatura: i numeri rimangono stabili. Il costo e il prezzo di vendita aumenta continuano, ma il loro ritmo sta rallentando. La fiducia nell’attività di 12 mesi si sta deteriorando, con la paura di peggiorare i conflitti. Questi risultati descrivono un moderato indebolimento, non un crollo diffuso.

Una svolta dopo quattro mesi di miglioramento

Il punto di confronto è importante. Nella sua pubblicazione del 5 ottobre, BLOMINVEST notò che settembre era il quarto mese di espansione consecutiva. L’indice è poi salito dal 50.1 in agosto al 50.5, con un miglioramento principalmente portato dal mercato interno. Le vendite straniere erano già sotto pressione.

La sequenza recente legge così come segue: una progressione limitata in agosto, un leggero rinforzo in settembre, e un ritorno sotto la soglia di stabilità in ottobre. La differenza tra settembre e ottobre è 0.7 punto indice. Non corrisponde ad una diminuzione dello 0,7% della produzione o del fatturato.

Quali misure del PIM

L’IMP è un indicatore derivato da sondaggi mensili dei dirigenti aziendali. Raccoglie le loro risposte sull’evoluzione delle condizioni di attività rispetto al mese precedente. Secondo la metodologia S&P Global, 50 segna l’assenza di cambiamento; un risultato più alto indica un miglioramento e un risultato inferiore un deterioramento.

Questo barometro rileva rapidamente un cambiamento di tendenza, prima della pubblicazione di molte statistiche economiche. Tuttavia, non misura il livello di ricchezza del paese o direttamente il cambiamento nel suo prodotto interno lordo. Una lettura vicina a 50 richiede quindi un’interpretazione misurata, non una conversione meccanica ai tassi di crescita.

Per le aziende, il segnale di ottobre richiede principalmente il monitoraggio degli ordini futuri. La stabilizzazione dell’occupazione può coesistere con una domanda meno robusta, poiché le decisioni di assunzione e di investimento non rispondono tutti allo stesso ritmo. I prossimi sondaggi esamineranno se questo passaggio sotto i 50 resti puntuali o faccia parte di un degrado più sostenibile.

Fonti

Illustrazione: negozi di Hamra Street a Beirut. Archivio fotografico pubblicato nell’agosto 2020; non rappresenta la situazione dei negozi nell’ottobre 2026. François el Bacha / Libnanews, tutti i diritti riservati.

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