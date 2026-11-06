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Quattro generatori aggiuntivi sono stati sequestrati a Beirut giovedì 5 novembre, ha annunciato il Ministero dell’Economia e del Commercio. Il bilancio raggiunse così 62 convulsioni dall’inizio del 2026. Il Ministero pone la protezione degli abbonati al centro del suo intervento, senza specificare i quartieri interessati, gli operatori interessati o i reati identificati. Né il suo rilascio dettaglia le modalità per mantenere il servizio dopo le convulsioni. Non annuncia nessuna nuova tariffa elettrica prodotta da generatori.