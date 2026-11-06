Generatori: quattro attacchi a Beirut

Il Ministero dell’Economia e del Commercio ha annunciato giovedì 5 novembre, il sequestro di quattro generatori aggiuntivi a Beirut. Queste operazioni portano il numero di generatori sequestrati dall’inizio del 2026 a 62, secondo la sua dichiarazione.
Il Dipartimento descrive queste misure come un’azione di protezione degli abbonati. Egli afferma che i loro diritti costituiscono una linea rossa e annuncia che non sarà tollerante dai trasgressori.
Generatori: un bilancio nazionale di 62 attacchi
I quattro sequestri annunciati giovedì riguardano Beirut. Dal gennaio sono state registrate 62 operazioni. Il comunicato non dà la distribuzione geografica e non permette che questo bilancio annuale venga attribuito al capitale da solo.
La comunicazione del dipartimento rimane breve. Non specifica i quartieri coperti dagli ultimi interventi o dall’identità degli operatori. Né descrive i reati riscontrati in ciascuno dei quattro casi.
Termini di servizio ancora da specificare
Nessuna informazione viene fornita sul funzionamento delle strutture dopo il loro sequestro. Il Dipartimento non specifica se gli abbonati in questione continuano ad essere alimentati o le modalità per fornire il loro servizio.
Non c’è cambiamento di tasso o nuova regola di fatturazione nell’annuncio. Essa riferisce sulle misure di controllo già attuate. Le ragioni dettagliate per le quattro convulsioni e la loro azione amministrativa non sono state specificate nel comunicato.
Generatore elettrico, archivio di foto Libnanews. Questa immagine non rappresenta il sequestro del 5 novembre 2026.
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