Una revisione governativa bloccata da Washington e Riyadh? Dietro le quinte di una battaglia intorno a Nawaf Salam

Un rishuffle governativo in Libano sarebbe tenuto da Washington e Riyadh? Mentre Nawaf Salam affronta tensioni interne, un’ipotesi diplomatica evoca un cambiamento di governo legato ai negoziati sauditi-iraniani. Tra Hezbollah, pressione americana e riavvicinamento regionale, i bilanci politici rimangono incerti, senza un veto esterno ufficiale.

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Un progetto di cambiamento di governo appare nei negoziati regionali

Un cambiamento di governo in Libano è uno degli scenari menzionati negli scambi diplomatici intorno alla guerra nello Yemen. L’ipotesi non proviene da un annuncio ufficiale libanese. È attribuito ad un interlocutore diplomatico anonimo che stabilisce un legame tra i negoziati sauditi-iraniani e il futuro dell’esecutivo guidato da Nawaf Salam. Secondo questa lettura, un riavvicinamento tra Riyadh e Teheran potrebbe portare a una nuova formula del governo libanese, meno in conflitto nei suoi rapporti con Hezbollah.

Queste informazioni modificano i termini del dibattito sul possibile riesame. Il cambiamento proposto non sarebbe destinato solo a sostituire i ministri contestati per i loro risultati. Potrebbe accompagnare un cambiamento più profondo delle relazioni politiche tra gli attori libanesi e i loro partner regionali.

Tuttavia, lo scenario rimane condizionale. Nessun accordo tra l’Arabia Saudita e l’Iran sulla composizione del governo libanese è stato raggiunto l’8 ottobre 2026. Nessun nome di primo ministro alternativo è avanzato. Nessun calendario per i cambiamenti governativi è confermato.

La questione di un possibile veto statunitense o saudita dovrebbe essere considerata in questo contesto. Le informazioni disponibili mostrano che le due potenze attribuiscono particolare importanza alla stabilità dello Stato libanese. Non dimostrano che hanno ufficialmente vietato a Nawaf Salam di cambiare la sua squadra.

D’altra parte, le politiche sostenute da Washington e Riyadh possono influenzare i calcoli dei funzionari libanesi. Un cambiamento dell’equilibrio intorno a Hezbollah potrebbe essere interpretato come un cambiamento della linea politica, non una semplice riorganizzazione amministrativa.

Lo scenario di un accordo saudita-iraniano attraverso il Libano

L’ipotesi più precisa appare nelle informazioni sull’offensiva militare nello Yemen. Un interlocutore diplomatico si riferisce a un termine di una settimana concesso dall’Arabia Saudita alle forze yemenite che sostiene di raggiungere significativi risultati militari.

Secondo questa versione, Riyadh avrebbe cercato di migliorare la sua posizione prima di entrare nei negoziati. Se le operazioni non hanno prodotto i progressi attesi, il regno potrebbe favorire discussioni dirette con gli Houthis, sotto la mediazione iraniana e pakistana.

Il contenuto previsto andrebbe oltre la questione yemenita da sola. Ha fatto riferimento a un regolamento regionale che potrebbe riguardare anche il Libano e l’Iraq.

Il ragionamento si basa su un’idea specifica: un accordo duraturo tra Arabia Saudita e Iran richiederebbe una riduzione delle tensioni in diversi paesi in cui i loro interessi si incontrano o si oppongono.

In tale prospettiva, il Libano non sarebbe stato trattato come un caso isolato. Il suo futuro politico potrebbe diventare uno dei componenti di un accordo regionale più ampio.

L’interlocutore va fino a prevedere un cambiamento del governo che ridurrebbe le tensioni con Hezbollah. A suo avviso, tale formula potrebbe promuovere il dialogo interno e ridurre le pressioni politiche e di sicurezza.

Questa ipotesi è di vasta portata. Presuppone che la composizione del governo del Libano possa essere integrata in una negoziazione regionale con un punto di partenza nello Yemen.

Ma si basa su un’unica valutazione diplomatica anonima. Le informazioni disponibili non confermano che Riyadh o Teheran hanno effettivamente incluso un cambiamento del governo libanese all’ordine del giorno.

Perché l’Arabia Saudita È un Determinante

L’Arabia Saudita occupa un posto importante nell’equilibrio politico ed economico del Libano. Il suo sostegno al governo di Nawaf Salam fa parte di una più ampia politica di rafforzamento delle istituzioni statali.

Il ritorno dell’emissario saudita Yazid ben Farhane a Beirut arriva in un contesto regionale particolarmente teso. Le discussioni includono stabilità libanese, relazioni bilaterali e prospettive di cooperazione economica.

I messaggi diplomatici attribuiti a Riyadh sottolineano il sostegno per il governo e le decisioni sovrane dello stato. Essi sottolineano anche la necessità di rafforzare l’autorità delle istituzioni in tutto il paese.

Questa direzione è un elemento importante nella comprensione dei limiti dei possibili cambiamenti governativi.

Una riforma volta a migliorare l’efficienza amministrativa non cambierebbe necessariamente le relazioni tra Beirut e Riyadh. D’altra parte, una nuova formula governativa che mette in discussione gli impegni dello Stato sulla questione delle armi potrebbe creare difficoltà politiche.

Le informazioni disponibili si riferiscono anche al desiderio dell’Arabia Saudita di espandere gli scambi economici con il Libano. Le esportazioni libanesi nel Regno sono tra i soggetti che possono essere avanzati.

Sono menzionati anche accordi bilaterali, senza che il loro contenuto finale sia pienamente specificato.

Questa dimensione economica rafforza l’importanza del rapporto con Riyadh. Il governo libanese sta cercando un sostegno esterno per migliorare le sue prospettive di recupero. Un deterioramento delle sue relazioni con l’Arabia Saudita potrebbe complicare questo processo.

Tuttavia, questa dipendenza diplomatica non deve essere confusa con l’esistenza di un veto. Le informazioni esaminate non contengono alcuna dichiarazione ufficiale saudita che proibisce un risanamento.

Washington difende la trasformazione statale, non solo la stabilità ministeriale

La posizione americana sembra essere più direttamente legata alle questioni di sovranità e sicurezza.

I funzionari degli Stati Uniti menzionati nel rapporto di notizie dell’8 ottobre descrivono la loro politica libanese come un processo progettato per rafforzare gradualmente l’autorità statale.

Il primo passo riguarda l’attuazione degli accordi negoziati tra Libano e Israele. Il secondo è volto a consolidare la responsabilità delle istituzioni libanesi nel territorio, nelle decisioni di armi e sicurezza.

Questo approccio va oltre l’unica questione di tenere Nawaf Salam al potere. Washington sta cercando cambiamenti nel funzionamento dello stato libanese.

Il file di Hezbollah è centrale per questa strategia. Gli Stati Uniti chiedono misure concrete per quanto riguarda le armi e le infrastrutture militari del partito.

Le informazioni disponibili mostrano anche che Washington sta esercitando pressioni sulle autorità libanesi per ottenere progressi più rapidi.

In queste circostanze, la composizione del governo è di importanza politica. Un team che sostiene l’attuazione degli impegni assunti dallo Stato è più in linea con gli obiettivi degli Stati Uniti che con una formula che mette in discussione queste linee guida.

Ma questa preferenza non è la prova di un veto contro qualsiasi cambiamento ministeriale.

Un rimodellamento degli stessi obiettivi potrebbe essere compatibile con la politica statunitense. Al contrario, un cambiamento per rallentare o modificare gli impegni di Hezbollah potrebbe sollevare obiezioni.

La distinzione è quindi meno sulle persone che sugli orientamenti politici e di sicurezza.

Nawaf Salam difende una linea istituzionale che complica i compromessi

Le dichiarazioni di Nawaf Salam in occasione del centenario della Costituzione libanese hanno fatto luce sulle sfide del possibile cambiamento del governo.

Il primo ministro afferma che la sovranità statale non può essere completa quando le decisioni sulla guerra, la pace e la sicurezza nazionale sono prese al di fuori delle istituzioni costituzionali.

Esso chiede inoltre la piena attuazione dell’accordo Taif.

Questa posizione comprende diverse dimensioni. Esso riguarda la distribuzione dei poteri, le riforme istituzionali e la questione della forza armata.

Nawaf Salam si rifiuta così di ridurre l’accordo Taif alle disposizioni che hanno cambiato i poteri delle istituzioni dopo la guerra civile.

Ha ricordato che il testo prevedeva anche riforme che non erano ancora state completate.

Questo orientamento pone il suo governo in una relazione difficile con Hezbollah. Il partito contesta i passi per imporre il disarmo sotto pressione esterna. Esso sostiene un approccio relativo al ritiro israeliano e alle assicurazioni di sicurezza.

Una formula governativa per ridurre le tensioni con Hezbollah dovrebbe quindi determinare se mantiene gli impegni attuali o se propone un metodo diverso di applicarli.

Questo è il principale ostacolo politico a un cambiamento del governo negoziato in un quadro regionale.

Tensioni con il dibattito sulle forze libanesi

La crisi intorno al ministro dell’energia Joe Saddi fornisce un altro elemento al dibattito sulla composizione del governo.

Il ministro si rifiuta di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri pur mantenendo il suo portafoglio. Le Forze libanesi sostengono questa posizione e criticano la gestione economica dell’esecutivo.

Il conflitto include richieste di elettricità, tariffe e decisioni finanziarie attesi.

Questa situazione alimenta le domande sull’efficacia della squadra governativa. Alcuni circoli politici indicano la possibilità di sostituire i ministri i cui risultati sono contestati.

Tuttavia, non viene annunciata alcuna decisione formale di riesumazione.

Il caso di Joe Saddi dimostra soprattutto che un cambiamento ministeriale non sarebbe una semplice operazione amministrativa. Potrebbe cambiare il rapporto tra Nawaf Salam e le Forze libanesi.

Il partito di Samir Geagea sostiene diverse linee guida del Primo Ministro per il rafforzamento dello Stato. D’altra parte, critica la sua azione economica.

Una rottura del governo potrebbe quindi minare una significativa convergenza politica sulle questioni di sovranità.

Al contrario, mantenere il conflitto può indebolire l’autorità del Primo Ministro.

Questa difficoltà spiega perché si potrebbe prevedere una riorganizzazione dell’esecutivo, anche in assenza di negoziati regionali sulla composizione del governo.

Tuttavia, questi due scenari devono essere distinti. Il primo sarebbe una riprogettazione per migliorare le operazioni dipartimentali. Il secondo sarebbe un cambiamento dell’equilibrio politico in un accordo regionale.

Le informazioni disponibili non permettono di concludere che entrambi gli approcci sono collegati.

Potrebbe Hezbollah beneficiare di una nuova formula governativa?

Lo scenario citato negli scambi diplomatici regionali si basa sull’idea che il cambiamento del governo potrebbe ridurre le tensioni con Hezbollah.

Tale sviluppo potrebbe assumere diverse forme. Potrebbe riguardare la composizione dell’esecutivo, le modalità del dialogo politico o come affrontare la questione delle armi.

Tuttavia, le informazioni disponibili non specificano quale di queste opzioni sarebbe considerato.

Non menzionano alcun accordo su un nuovo Primo Ministro. Né presentano una lista di ministri che possono entrare nel governo.

L’ipotesi rimane quindi politica piuttosto che operativa.

Tuttavia, solleva una questione importante: una formula governativa meno controversa con Hezbollah sarebbe compatibile con gli impegni internazionali del Libano?

Gli Stati Uniti chiedono risultati concreti sul disarmo. Le autorità libanesi sono anche alla ricerca di astinenza e sicurezza israeliana.

Hezbollah, da parte sua, collega il problema delle sue armi alla situazione e alle minacce militari israeliane.

Un cambiamento di governo non toglierebbe queste differenze. Potrebbe cambiare i metodi di negoziazione, ma non risolvere automaticamente i disaccordi sugli obiettivi e la loro tempistica.

L’idea di un governo più favorevole al dialogo con Hezbollah non è quindi sufficiente a definire una soluzione politica globale.

I negoziati Tampa complicano il calendario dei cambiamenti governativi

La prossima fase di discussione tra Libano e Israele è annunciato intorno al 20 ottobre 2026, in Florida. Tuttavia, le informazioni pubblicate l’8 ottobre indicano che la data finale e il livello di partecipazione non sono ancora pienamente confermati.

Le autorità libanesi desiderano estendere le discussioni al ritiro israeliano, al rilascio dei prigionieri e alla distribuzione dell’esercito.

Stanno anche cercando una soluzione al futuro della presenza internazionale nel sud del Libano.

Questi casi richiedono un coordinamento tra il presidente della Repubblica, il governo e i funzionari militari.

Un cambiamento di governo vicino a questa scadenza potrebbe complicare la preparazione delle posizioni libanesi.

Il calendario israeliano è un altro vincolo. Le elezioni generali furono annunciate per il 27 ottobre 2026. Diverse analisi indicano le possibili conseguenze di questa scadenza sulle decisioni di Benjamin Netanyahu.

I funzionari libanesi devono quindi preparare i loro negoziati in un contesto di grande incertezza.

Questo può aiutare a mantenere l’attuale squadra governativa, indipendentemente da qualsiasi intervento statunitense o saudita.

La continuità dell’esecutivo contribuirebbe a preservare gli interlocutori e i casi già impegnati.

Tuttavia, non garantisce il successo dei negoziati.

Un veto esterno non stabilito, ma veri vincoli diplomatici

A partire dall’8 ottobre 2026, le informazioni disponibili identificano tre elementi distinti.

Il primo è l’esistenza di critiche all’efficacia di alcuni ministri e discussioni politiche su possibile risalto.

Il secondo riguarda il sostegno statunitense e saudita alle istituzioni libanesi, accompagnato da specifiche aspettative sul rafforzamento dello stato.

La terza è l’ipotesi, attribuita ad un interlocutore diplomatico anonimo, di un cambiamento del governo nel contesto di un riavvicinamento tra Riyadh e Teheran.

Questi tre elementi non dimostrano l’esistenza di un veto comune tra Washington e Riyadh.

Nessuna decisione ufficiale degli Stati Uniti o dell’Arabia Saudita che proibisce il rishuffle è segnalata. Non viene presentato alcun documento che istituisce un intervento diretto con Nawaf Salam per evitare il cambiamento ministeriale.

D’altra parte, gli orientamenti diplomatici delle due potenze erano parametri importanti per i funzionari libanesi.

Una riformulazione limitata alla gestione amministrativa potrebbe essere considerata senza cambiare le direzioni generali del governo.

Una trasformazione politica per rivedere le relazioni con Hezbollah avrebbe conseguenze molto maggiori.

Potrebbe influire sui negoziati con Israele, sulle relazioni con Washington e sulle prospettive di cooperazione con Riyadh.

Lo scenario di un cambiamento di governo legato ad un accordo regionale rimane, da parte sua, dipendente da eventi ancora incerti. I risultati dell’offensiva nello Yemen, i possibili negoziati sauditi-iraniani e la loro estensione al file libanese non sono stabiliti.

Nawaf Salam rimane quindi a capo di un governo che sta vivendo tensioni interne, ma è impegnato in diverse trattative importanti.

La questione di una riorganizzazione rimane aperta. La sua realizzazione dipenderà dalle relazioni di potere libanese, dalle decisioni istituzionali e dagli sviluppi diplomatici regionali. Non ci sono prove disponibili l’8 ottobre che un veto americano e saudita ha definitivamente chiuso questa possibilità.

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