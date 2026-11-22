Per Bernard Raymond Jabre, il Giorno dell’Indipendenza solleva la seguente domanda: Chi può decidere la guerra e la pace in Libano? In questo forum, propone un patto che protegge le convinzioni e le minoranze, mettendo le armi sotto l’autorità esclusiva dello Stato.

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Quando la Patria passa davanti agli Ummas

« Possiamo avere diversi beni. Possiamo avere solo una sovranità»

Il 22 novembre il Libano celebra la sua indipendenza. Ma rimane una domanda, più di otto decenni dopo il 1943: siamo diventati indipendenti, o abbiamo ottenuto solo l’indipendenza?

La differenza è enorme. L’indipendenza legale può essere proclamata in un giorno. L’indipendenza politica richiede che un popolo decida il proprio destino.

Uno Stato è sovrano quando nessuno può decidere guerra o pace al suo posto; dove nessun potere straniero ha un relè militare autonomo nel suo territorio; quando nessuna comunità considera che la fedeltà esterna è maggiore della fedeltà dovuta alla patria.

E soprattutto quando c’è una sola sovranità, una legittimità e una forza armata nazionale nel suo territorio. Forse è qui che inizia e finisce tutta la questione libanese.

« Possiamo avere diversi beni. Possiamo avere solo una sovranità»

I. LEBAN NON È SOLO UN TERRITORIO

Una patria non è solo un confine disegnato su una mappa. È una volontà: una volontà di continuare insieme.

La Patria libanese esiste proprio perché, nonostante le guerre, le invasioni, le occupazioni, le crisi economiche, gli scontri comunitari e gli interventi esteri, i libanesi continuano ostinatamente a voler vivere su questa terra. Essi ricostruiscono, investono, educano i loro figli, partono e tornano, creano e ricominciano.

C’è una volontà straordinaria per la vita in Libano. Attraversa le comunità. Appartiene al cristiano come al musulmano, ai sunniti come allo sciita, al Druze come a tutti coloro che compongono questa singolare società.

In particolare, dobbiamo smettere di confondere i cittadini sciiti del Libano con un’organizzazione straniera, un’ideologia o un potere. Il cittadino sciita che vuole vivere in sicurezza a Nabatiyah, Tiro, Baalbek o nella periferia meridionale di Beirut non è meno libanese di quello che vive a Tripoli, Zahlé, Ashrafieh, Aley o Becharre.

La Patria inizia quando la vita di un bambino libanese ha esattamente lo stesso valore, indipendentemente dalla comunità in cui è nato.

II. HERITAGE E UMMMA: TWO ORDINE CHE DOMANDA

La religione non è il nemico della patria. La fede appartiene alla coscienza. La comunità appartiene alla storia. La cultura appartiene alla memoria. Tutto questo può arricchire il Libano.

Il problema inizia quando l’affiliazione religiosa, ideologica o geopolitica diventa una alleanza politica sovranazionale. È in questo preciso senso che uso la parola Umma qui: non riferirmi a una religione particolare, ma a qualsiasi affiliazione sovranazionale che pretende di imporre la fedeltà politica superiore a quella a causa della patria.

Quindi ci possono essere Ummas sunniti o sciiti, ma anche ebrei, cristiani, nazionalisti, rivoluzionari, ideologici, imperiali o militari. Il problema non è mai quello che credono. Il problema inizia quando pretendono di comandare.

Si possono essere cristiani e libanesi, sciiti e libanesi, sunniti e libanesi, drusi e libanesi. Possiamo amare la Francia, l’Iran, il mondo arabo, l’America o qualsiasi altra civiltà. Ma quando è necessario decidere la guerra, la pace, i confini, la diplomazia o l’uso delle armi, deve rimanere solo una domanda: cosa serve il Libano?

« Possiamo avere diversi beni. Possiamo avere solo una sovranità»

III. LIBANAIS HERITAGE: COSA DI DATI

Sarebbe tentando di dire che il 95% dei libanesi credono in questa Patria. Ora non esiste un’indagine seria che permetta di stabilire una cifra del genere scientificamente. È più forte affidarsi a ciò che è verificabile.

Un sondaggio Gallup pubblicato nel dicembre 2025, basato su interviste condotte in giugno e luglio, ha indicato che il 79 per cento degli intervistati voleva solo che l’esercito libanese detenesse armi. Il sostegno era il 92% tra i cristiani, l’89% tra Druze e l’87% tra i sunniti. Gallup ha anche notato molto alta fiducia nell’esercito a livello nazionale.

Questi dati non suggeriscono che il 95 per cento del libanese condivida esattamente la stessa dottrina politica. Essi mostrano tuttavia un’aspirazione nazionale molto ampia per lo Stato, la sua autorità e il monopolio della forza legittima.

IV. UNA QUESTIONE DI SOVEREIGNTY È CENTRALE

Dopo la notevole distruzione subita dal Sud e da molte famiglie sciite, la domanda non è più astratta: chi dovrebbe decidere, domani, guerra e pace per i propri figli?

Un’indagine del Libano del settembre 2026 sulle statistiche di 800 cittadini sciiti, i cui risultati sono stati riportati nell’ottobre del 2026, indica che il 71,1% vuole che le decisioni sulla guerra e la pace siano prese esclusivamente dallo Stato libanese; il 66,4% ritiene che le armi di Hezbollah debbano essere consegnate allo Stato in qualche forma; il 78,5 per cento dice che si fidano dell’esercito libanese.

Queste figure non significano che più del 75% degli sciiti sarebbe semplicemente « contro Hezbollah ». Tale affermazione supererebbe i dati disponibili. Dicono qualcosa di più profondo: si può preservare un’identità, una memoria o anche una simpatia politica, mentre considerando che le armi, la guerra e la pace devono tornare allo stato.

« Possiamo avere diversi beni. Possiamo avere solo una sovranità»

V. E’ TEMPO PER TUTTE LE LEGGI ETERNITARIE DI ESSERE UNA ALLEANZA MILITARIA

I rapporti con l’Iran possono esistere. Le affinità religiose possono esistere. Possono esistere legami culturali, diplomatici ed economici. Ma nessun potere straniero dovrebbe avere, direttamente o indirettamente, una capacità militare autonoma sul territorio libanese.

Non è solo l’Iran. Deve essere universale. Nessun potere straniero – iraniano, israeliano, siriano, arabo, occidentale o altro – dovrebbe essere in grado di avere in Libano uomini armati di autorità al di fuori dello Stato.

Dopo così tante morti e distruzioni, è legittimo dire: bastano le guerre decise altrove; bastano i villaggi libanesi trasformati in campi di battaglia regionali; le decisioni militari a cui il popolo e le istituzioni della Repubblica non hanno acconsentito.

VI. UNA SINGOLA ARMATA SU TUTTE LE TERRITORI

La questione delle armi non è una questione comunitaria. La vera domanda è: chi ha il diritto di usare la forza per conto della comunità? In uno Stato sovrano, la risposta può essere solo lo Stato, nel quadro della Costituzione e della legge.

Ci può essere quindi solo un potere militare legittimo in Libano: l’esercito libanese. Questo principio dovrebbe applicarsi a tutte le milizie, organizzazioni armate, strutture militari mafiose e autonome, senza eccezioni.

Deve anche applicarsi ai campi palestinesi. Gli abitanti dei campi devono mantenere la loro dignità e i diritti umani; Ma i campi sono sotto la sovranità libanese e non possono costituire inclavi militari che escono dallo Stato.

Questo movimento è già iniziato: nel 2025, diverse fasi della consegna delle armi palestinesi sono state tenute in custodia dell’esercito libanese, tra cui Rashidieh, Al-Bass, Burj al-Shimali, Baddawi e Ain al-Hilweh, comprese le armi pesanti. Nel novembre del 2026, il Comitato di dialogo libanese-palestinese riaffermò che i campi erano sotto la sovranità libanese e che il processo dovrebbe continuare.

VII. DISARMAMENTO SENZA

Il ritorno di tutte le armi sotto l’autorità statale non deve mai essere visto come la vittoria di una comunità sull’altra. Si preparerebbe per il prossimo conflitto.

Per i cittadini sciiti, lo stato deve essere in grado di dire: non vogliamo indebolirvi; Vogliamo costruire uno stato abbastanza forte da non avere più bisogno di una particolare organizzazione per proteggere le vostre famiglie e villaggi.

E altre comunità devono accettare esattamente la stessa regola. Nessuna milizia cristiana. Nessuna milizia sunnita. Nessuna milizia Druze. Nessuna milizia sciita. Nessun esercito privato. Nessun stato nello stato.

Una Repubblica. Un esercito. Sovranità.

VIII. UNA STRESS ARMATA PER PROTEZIONE ALL LIBANAIS

Se ai cittadini viene chiesto di restituire la loro sicurezza allo Stato, tale Stato deve essere in grado di proteggerli. L’esercito libanese deve avere i mezzi umani, tecnologici, militari e finanziari per difendere efficacemente il territorio e il popolo.

Il cittadino meridionale deve essere in grado di guardare il suo esercito e pensare: protegge la mia casa, il mio villaggio, la mia famiglia e il mio confine; non ho bisogno di nessun altro esercito. Lo stesso deve essere vero nel Bekaa, nel Nord, a Beirut e nelle montagne.

La sovranità non è decretata. Si rende credibile.

IX. L’INDEPENDENZA E’ LA CAPACITA’ DI NO

Essere indipendenti non significa essere ostili al mondo. Un paese sovrano può essere amico di tutti perché non è il vassallo di nessuno.

Il Libano deve essere in grado di cooperare con l’Iran, i paesi arabi, l’Europa, gli Stati Uniti, la Turchia, la Cina e tutti coloro con i quali il suo interesse comanda di lavorare, rifiutandosi di decidere al suo posto.

E se le condizioni per una pace giusta, sicura e duratura sono soddisfatte con i suoi vicini, il Libano deve essere in grado di esaminarle e costruirle secondo il suo interesse nazionale, la sicurezza e il diritto internazionale – non perché un potere esterno impone la sua volontà.

Essere il nemico di nessuno. Essere amici con quelli che scegliamo. Essere il vassallo di nessuno.

X. IL REALE DI LIBANAIS COVENANT

Forse abbiamo cercato troppo tempo per il patto libanese nella divisione delle presidenze, il numero dei deputati o l’equilibrio delle amministrazioni. Questi meccanismi sono importanti, ma nessuno può sostituire un patto più profondo: un patto interno.

Posso avere una religione. Posso appartenere a una comunità. Posso tenere un ricordo. Posso amare una civiltà straniera. Posso difendere le mie convinzioni. Ma quando il destino collettivo è in gioco, la mia prima lealtà politica va in Libano.

La Patria non sopprime le comunità: le protegge. Quando lo stato è debole, ogni comunità cerca uno sponsor; Ogni sponsor trasforma gradualmente il suo protetto in uno strumento. La paura produce fedeltà esterna; la fedeltà esterna indebolisce lo stato; L’indebolimento dello stato produce più paura. Dobbiamo rompere questo cerchio.

XI. BEYROUTH WESTPHALIA: IL NUOVO COMANDANTE

La Patria risponde alla questione della sovranità. La Westfalia di Beirut deve rispondere a quella della coesistenza: come possono diverse credenze, ricordi diversi e anche il diritto di non credere in uno stato essere portato alla vita, senza che uno di questi beni sia in grado di cogliere lo stato o la paura di essere schiacciato da altri?

L’idea è quella di un nuovo patto libanese: non abolire le religioni, ma separare chiaramente la credenza dalla decisione politica. La fede rimane libera, protetta e rispettata. La Repubblica appartiene a tutti i suoi cittadini e non riceve il suo mandato politico da qualsiasi autorità religiosa, potere straniero o Umma sovranazionale.

La Westfalia di Beirut non sarebbe quindi una guerra contro le comunità. Sarebbe il patto che finalmente permette loro di smettere di avere paura l’uno dell’altro. Essa garantirebbe costituzionalmente i diritti politici, civili, culturali e religiosi di tutte le minoranze – cristiani, musulmani, drusi o altri – ma anche cittadini senza affiliazione religiosa o che scelgono di non rivendicare alcuno.

La maggioranza governa; Non possiede il paese. La minoranza è protetta; Non ha un potere veto permanente sulla nazione. Tra i due deve essere la Costituzione: abbastanza forte da evitare la dominazione del numero, ma abbastanza comune da evitare la frammentazione del paese.

Tale patto richiede cittadinanza politica comune, giustizia indipendente e garanzie costituzionali efficaci. Le questioni relative alle libertà fondamentali, all’identità e ai diritti delle comunità o delle minoranze dovrebbero beneficiare di meccanismi di protezione rafforzati, in modo che nessun gruppo possa essere cancellato politicamente da un semplice rapporto di forze della popolazione.

Quindi, separare la fede e la politica non significa allontanare Dio dalla società. Ciò significa impedire a un uomo di parlare in nome di Dio di comandare politicamente tutti gli altri. La Repubblica protegge i credenti proprio perché non favorisce politicamente nessuna credenza; Protegge anche coloro che non credono.

Questa Beirut Westfalia sarebbe sia libanese che universale: un accordo per cui ogni comunità rinuncia alla sua ricerca di sicurezza in un potere esterno in cambio della garanzia, dallo Stato e dalla Costituzione, della sua esistenza, libertà e diritti.

Da questo momento in poi, la frase centrale della nostra indipendenza ha senso:

« Possiamo avere diversi beni. Possiamo avere solo una sovranità»

Diverse credenze, ma una cittadinanza. Diverse comunità, ma una Repubblica. Diversi ricordi, ma un futuro comune. Diversi beni, ma solo una sovranità: il Libano.

XII. PEACE COMMENCE IN INTERNO

La prima pace da costruire è interiore. Comincia quando un libanese ha più paura di un altro libanese è più leale a un potere straniero che a lui.

Quando il cristiano sa che lo sciita non sarà ordinato di trascinarlo in una guerra; quando lo sciita sa che il cristiano non chiederà a un potere straniero di venire a proteggerlo da lui; Quando Sunni e Druze sanno che la loro sicurezza dipende dalle stesse istituzioni nazionali, qualcosa di enorme diventa possibile: la fiducia.

E senza fiducia, non c’è nazione.

XIII. LA LEBAN D’ABORD

Abbiamo cercato una soluzione alla questione libanese da quasi un secolo. Forse è finalmente in una gerarchia: prima il Libano.

Questo non significa il Libano contro il mondo. Ciò significa che il Libano padrone delle sue scelte nel mondo. Non prima l’Iran. Né Israele prima. Non prima la Siria. Non prima l’Arabia. Né la Francia. Non l’America. Né l’Occidente. O in Oriente. Libano.

I poteri esteri possono sfruttare solo le fratture di un paese per molto tempo se i suoi abitanti permettono loro di diventare cancelli d’ingresso. Chiudiamo queste fratture, non rimuovendo le nostre differenze, ma ponendo sopra di loro qualcosa che abbiamo tutti insieme: la Patria.

XIV. INDIPENDENZA

Abbiamo ottenuto la nostra bandiera, le nostre istituzioni, la nostra Costituzione e il nostro posto nel concerto delle nazioni. Dobbiamo ancora raggiungere la parte più difficile dell’indipendenza: costruirla dentro di noi.

La vera indipendenza avverrà il giorno in cui nessun libanese accetterà che un potere straniero lo decida semplicemente perché condivide la sua religione, l’ideologia o gli interessi; il giorno in cui nessuna arma è più forte della legge; il giorno in cui nessuna comunità avrà bisogno di un protettore esterno; il giorno in cui la decisione sulla guerra e la pace apparterrà esclusivamente alle istituzioni della Repubblica.

« Possiamo avere diversi beni. Possiamo avere solo una sovranità»

CONCLUSIONI — PATRIA

La Westfalia di Beirut può essere il nome di questo nuovo patto: proteggere tutte le convinzioni e le minoranze, separare la fede dal potere politico e unire tutti i cittadini sotto una sola sovranità.

Prima delle nostre comunità, il Libano. Prima delle nostre feste, Libano. Prima dei nostri protettori, Libano. Prima della nostra Ummas, Libano.

La Repubblica davanti alle milizie. L’esercito libanese prima di tutti gli eserciti speciali. Pace prima delle guerre degli altri.

LEBAN.

Perché possiamo avere molti beni, diverse culture, diversi ricordi e diverse amicizie. Ma politicamente non possiamo appartenere a due sovrani. Quando questa prova diventa un principio comune, la sovranità cesserà di essere solo un articolo della Costituzione: diventerà una volontà collettiva, una volontà di pace, una volontà di indipendenza, una volontà di vita. La Patria libanese.

CARATTERISTICHE E FONTE

Gallup, 4 dicembre 2025 —.Indagine nazionale condotta nel giugno-luglio 2025: 79 per cento a favore di tenere le armi solo dall’esercito libanese; 92% dei cristiani, 89% dei Druzes, 87% dei sunniti. Gallup afferma che le aree escluse a causa della mancanza di accesso rappresentano circa il 10% della popolazione.

Statistiche Libano, settembre 2026 indagine di 800 cittadini della Shia libanese adulti — risultati riportati in ottobre. 66,4% favorendo la consegna delle armi di Hezbollah allo Stato in qualche forma; 71,1% perché la guerra e la pace siano esclusivamente di proprietà dello Stato; 78,5% di fiducia nell’esercito libanese.

Libano-Palestinian Dialogue Committee (LPDC), 28 agosto e 13 settembre 2025; 30 dicembre 2025; novembre 2026.Conseguente consegna delle armi palestinesi all’esercito libanese e riaffermare il principio della sovranità statale sui campi e l’esclusività delle armi nelle mani di istituzioni legittime.

Nota editoriale:i dati sono presentati come risultati delle indagini datate e non come verità assolute. Il testo distingue deliberatamente la tesi politica dell’autore dai dati empirici disponibili.

Chiarificazione della redazione:Nel 2025 l’indagine Gallup, il 27% degli intervistati di Shia ha detto che erano a favore di solo l’esercito è permesso di tenere le armi. La domanda, il periodo e il campione differiscono dal sondaggio del 2026. Le due indagini non misurano quindi una tendenza a portata costante.

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