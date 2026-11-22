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Sabato, la giustizia irachena ha ordinato la detenzione di otto membri della polizia energetica in un’indagine sul presunto contrabbando di petrolio a Najaf. Ha inoltre emesso due mandati di arresto, uno dei quali è stato diretto al presidente della commissione energetica del consiglio provinciale. La loro esecuzione non è stata annunciata.

Otto agenti della polizia energetica detenuti

L’Alto Consiglio giudiziario iracheno ha riferito che il giudice di indagine aveva visitato il sito nel Governatorato di Najaf sabato 21 novembre. Secondo il magistrato, i risultati iniziali si riferiscono a presunte operazioni di contrabbando. La decisione di detenzione riguarda cinque agenti e altri tre membri della polizia energetica. Essa è stata presa ai fini dell’indagine e non costituisce una condanna.

Le altre due misure sono di natura diversa. Il tribunale ha emesso un mandato di arresto contro un consigliere provinciale che presiede la Commissione per l’Energia e un secondo contro suo fratello. Il comunicato distingue questi mandati dalla detenzione degli otto agenti di polizia. Non dice se i due uomini sono stati arrestati e non specifica le responsabilità individuali che l’indagine potrebbe stabilire.

Ciò che la giustizia non ha ancora stabilito

Il caso riguarda una risorsa che fornisce la maggior parte delle entrate pubbliche irachene. La Costituzione assegna la proprietà del petrolio e del gas a tutto il popolo iracheno. Ma il comunicato stampa di sabato non dà il volume di petrolio interessato, il valore di qualsiasi vendita o una stima della perdita di profitti. Sarebbe quindi prematuro quantificare le lesioni allo Stato.

Il comunicato non collega anche queste misure alla riorganizzazione annunciata venerdì a Jurf al-Sakhar, nel governatorato di Babilonia. Questo annuncio riguardava l’apertura di un comando comune; A Nadjaf, il nuovo fatto è una decisione del giudice investigativo. L’indagine determinerà il ruolo potenziale di ogni individuo.

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