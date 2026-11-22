Gli annunci del 2026 BIP e BCG si concentrano su un investimento efficace e l’implementazione di strategie in Arabia Saudita. Non provano un blocco sul mercato del consiglio. Questa decifrazione datata distingue le priorità visualizzate, le cifre cumulative dell’azienda e i risultati che rimangono da misurare, senza dedurre da queste comunicazioni un contratto tra i due attori.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Progettare e gestire una strategia non richiede le stesse competenze. Due annunci del 2026 hanno fatto luce su questa distinzione in Arabia Saudita: la mappa stradale del Public Investment Fund (PIF), presentata il 15 aprile, e l’espansione dell’ufficio di Boston Consulting Group (BCG) a Riyadh, annunciato il 17 settembre. Essi forniscono informazioni sulle priorità pubblicate, non su una revisione completa del mercato della consulenza.

OCG evidenzia risultati misurabili

L’azienda riferisce che ha oltre 350 consulenti a Riyadh e ha realizzato più di 2.000 progetti nel regno dall’inizio delle sue attività nel 2008. Questo totale è cumulativo: non rappresenta contratti ottenuti nel 2026.

BCG descrive un’estensione dei suoi locali e team. Pur riconoscendo i cambiamenti nel ritmo e nella composizione della spesa pubblica, sottolinea l’applicazione di strategie, capacità digitali e intelligenza artificiale. Produttività, costi e qualità del servizio sono tra i risultati che intende migliorare.

Questo discorso rimane quello di un fornitore che presenta il suo sviluppo. Essa non fornisce una misura indipendente dei guadagni ottenuti dai suoi clienti, né fornisce una statistica generale degli ordini inviati alle imprese.

Il BIP si concentra sull’efficienza dei suoi investimenti

La strategia SWF 2026-2030 combina il rendimento finanziario, l’efficienza dei capitali e l’aumento della partecipazione del settore privato. Divide gli investimenti tra tre portafogli: Visione, Strategica e Finanziaria.

La prima organizza complementarità tra settori, tra cui turismo, industria, logistica e infrastrutture energetiche pulite. NEOM rimane uno dei suoi sei set prioritari. Il secondo riguarda i beni strategici e il loro sviluppo; Il terzo si concentra sui rendimenti sostenibili e sulla diversificazione degli investimenti internazionali.

Questa architettura non dimostra il lancio di ogni progetto o la sua futura redditività. Esso stabilisce il quadro entro il quale il fondo annuncia di voler selezionare e monitorare i suoi investimenti.

Convergenza, non prova dei contratti

La stretta lettura di questi annunci mostra una convergenza: l’attuazione e i risultati sono centrali per le priorità visualizzate. Non dimostra un contratto tra i due attori, figuriamoci un blocco generale sul consiglio. Al fine di misurare il contratto, sarebbero necessari dati comparabili sulle missioni assegnate, gli importi versati e le prestazioni effettive.

Foto di illustrazione: veduta urbana di Riyadh, non legata agli uffici BCG o PIF. Tayssir Kadamany / Pexels.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews