Nawaf Salam di fronte alle forze libanesi: dietro le quinte di un braccio che minaccia l’equilibrio del governo

In Libano, Joe Saddi boicottò il Consiglio dei Ministri senza dimettersi, aprendo un braccio di ferro tra Nawaf Salam e le Forze libanesi. Dietro questa crisi governativa, 300 milioni di dollari in debito elettrico, tariffe contestate e 500 milioni di risparmi annunciati cristallizzano le tensioni politiche e di bilancio.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Joe Saddi respinge le dimissioni e sceglie il confronto senza lasciare il potere

Joe Saddi ha preso in considerazione le dimissioni prima di scegliere una formula meno radicale: sospendere la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri pur mantenendo il suo portafoglio energetico. Questa scelta, difesa dalle Forze libanesi, permette al partito Samir Geagea di mantenere la pressione su Nawaf Salam senza causare immediatamente un crollo del governo. Il ministro continua a dirigere la sua amministrazione, ma rifiuta di partecipare alle deliberazioni collettive dell’esecutivo. Questa situazione insolita pone il Primo Ministro davanti a un problema istituzionale e politico.

Mercoledì 7 ottobre 2026, Nawaf Salam ricevette Joe Saddi e lo invitò a pranzo. Questo incontro ha avuto luogo dopo una visita del ministro al Palazzo Baabda, dove ha spiegato al presidente Joseph Aoun le ragioni del suo ritiro. Il successivo passaggio del Presidente della Repubblica e del Gran Serail mostra che la controversia è andata oltre la portata del Ministero dell’Energia. Le discussioni si concentrano ora sulle condizioni per la partecipazione delle forze libanesi al governo e sulle decisioni finanziarie richieste dal loro ministro.

Le dimissioni avrebbero aperto una crisi diversa. Essa deprivò le Forze libanesi di un portafoglio strategico, costringendo il governo ad organizzare la sua sostituzione. Un altro vantaggio di boicottaggio è che mantiene il ministro in carica e trasforma la sua assenza in un mezzo di pressione. Questa formula permette anche a Meerab di sfidare alcune decisioni governative senza abbandonare la sua presenza nell’esecutivo.

Nawaf Salam non ha scelto il confronto immediato. È stata menzionata la possibilità di ricorrere alla sostituzione ministeriale, in particolare intorno al Ministro dell’Ambiente Tamara El Zein. Tuttavia, il primo ministro ha favorito il dialogo diretto con Saddi. Nessuna decisione che annuncia la sua sostituzione o qualsiasi cambiamento dei suoi poteri è stata resa pubblica.

Trecento milioni di dollari in crediti al centro della controversia

Il primo dossier finanziario riguarda gli importi dovuti all’elettricità del Libano da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni. Sono valutati a circa 300 milioni di dollari. I sostenitori di Joe Saddi chiedono l’insediamento di queste affermazioni, che considerano una condizione necessaria per il miglioramento della situazione elettrica.

Questa affermazione evidenzia una contraddizione nelle finanze pubbliche. L’elettricità del Libano deve finanziare i suoi acquisti di carburante, mantenere le sue strutture e soddisfare i suoi costi operativi. Tuttavia alcuni dei suoi debitori appartengono al settore pubblico. L’istituzione è quindi priva di entrate da istituzioni che dipendono direttamente o indirettamente dallo Stato.

Le informazioni disponibili non forniscono una ripartizione completa di $ 300 milioni. Essi non consentono la determinazione precisa degli importi dovuti da ogni dipartimento, amministrazione o istituzione pubblica. Non distinguono tra fatture vecchie e recenti. Questa mancanza di dettaglio impedisce di misurare la quota immediatamente recuperabile.

L’insediamento di questi importi comporta anche l’intervento del Dipartimento delle Finanze. Alcune giurisdizioni potrebbero aver bisogno di finanziamenti aggiuntivi per soddisfare i loro obblighi. Altri possono affrontare difficoltà di flusso di cassa. Il pagamento dei crediti migliorerebbe la disponibilità finanziaria di elettricità in Libano, ma richiederebbe arbitrato all’interno del bilancio pubblico.

Per Joe Saddi, il problema è direttamente legato alla sua capacità di agire. Le Forze libanesi sostengono che il loro ministro non può essere ritenuto responsabile per le prestazioni del settore a meno che le risorse finanziarie attesi siano mobilizzate. Questa posizione cambia parte della responsabilità del governo nel suo complesso.

La controversia non si riferisce pertanto esclusivamente alla gestione tecnica dell’elettricità. Esso riguarda gli obblighi finanziari dello Stato alla propria istituzione e le decisioni necessarie per consentire il loro regolamento.

La bolletta elettrica diventa un problema di potere di acquisto

Le affermazioni di Joe Saddi includono anche un cambiamento dei prezzi. Le informazioni pubblicate l’8 ottobre indicano una richiesta di abolire un aumento di 300.000 libbre libanesi applicate alla parte fissa della fattura, per ogni ulteriore cinque ampere.

Questa misura riguarda il potere sottoscritto dagli abbonati. A differenza dell’importo addebitato sul consumo, la parte fissa costituisce una tassa indipendente dal volume di elettricità effettivamente utilizzato. Essa può quindi influenzare la spesa delle famiglie anche quando il consumo rimane limitato.

Il sostegno del ministro chiede una riduzione di tale onere. Essi vedono questo come una risposta immediata alle difficoltà economiche degli abbonati. Il loro argomento si basa sulla possibilità di ridurre talune spese senza attendere una riforma completa del settore.

Anche il confronto con i generatori privati è importante. Secondo le cifre avanzate dai media favorevoli a Saddi, l’elettricità pubblica sarebbe più conveniente circa 15 centesimi per una quantità equivalente di energia. Questa differenza è uno degli argomenti utilizzati per difendere un aumento delle ore di alimentazione fornite dalla rete nazionale.

Tuttavia, l’importo effettivamente salvato dagli abbonati dipende da diversi fattori. Esso varia in base alla potenza abbonata, al consumo, alle tariffe fisse e alle condizioni di fatturazione dei generatori. I dati pubblicati non forniscono una simulazione completa per misurare questi risparmi per le diverse categorie di famiglie.

Il dibattito tariffario comporta quindi due imperativi. Il primo è ridurre gli oneri a carico dei cittadini. La seconda riguarda la conservazione dei ricavi necessari per il funzionamento dell’elettricità in Libano. Una riduzione di talune tariffe deve essere accompagnata da un finanziamento adeguato per evitare di creare nuovi squilibri.

I 500 milioni di dollari in risparmi annunciati dai sostenitori del Ministro

Vicino a Joe Saddi, c’è un obiettivo più ambizioso. Le misure sostenute dal Ministro, a loro avviso, salverebbero fino a 500 milioni di dollari per i cittadini e lo Stato.

Questo importo è un argomento centrale nel confronto con Nawaf Salam. Consente alle Forze libanesi di presentare le loro pretese come programma per ridurre le spese, piuttosto che come semplice richiesta di risorse aggiuntive.

Tuttavia, le informazioni disponibili non specificano sufficientemente il metodo di calcolo. Non è possibile determinare quale quota dei risparmi influirebbe direttamente sulle famiglie, quale quota beneficierebbe delle finanze pubbliche e quando i guadagni sarebbero realizzati.

La cifra deve anche essere distinta dai 300 milioni di dollari in crediti rivendicati da alcune giurisdizioni. L’insediamento di un debito è un’operazione finanziaria diversa da un’economia funzionante. I due importi non possono essere aggiunti insieme per misurare i benefici di una riforma.

Questa distinzione è essenziale per valutare la portata dei crediti. I risparmi annunciati potrebbero dipendere da una riduzione dell’uso di generatori privati, da un miglioramento della ripresa o da una modifica della spesa pubblica. Tuttavia, il materiale pubblicato non consente la ricostruzione esatta della composizione.

Tuttavia, le Forze libanesi utilizzano questa stima per mettere in discussione il lento ritmo delle decisioni governative. La loro argomentazione è che le misure che potrebbero ridurre la spesa dei cittadini resteranno bloccate nonostante le proposte del ministro.

La polemica assume quindi una dimensione politica. Esso contrasta i risultati annunciati da un componente del governo con gli arbitrati che il Primo Ministro deve fare tra diverse priorità finanziarie.

Georges Adwan indurisce il tono contro l’inazione del governo

Il deputato Georges Adwan esprime pubblicamente il malcontento delle forze libanesi. Egli ritiene che il governo potrebbe ridurre immediatamente alcuni oneri a carico dei cittadini e che il suo partito non può rimanere spettatori dell’assenza di decisioni.

Questo intervento dà importanza politica alle affermazioni di Joe Saddi. La controversia non riguarda più solo le relazioni tra un ministro e il primo ministro. Ora impegna la leadership delle Forze libanesi e valuta le prestazioni dell’esecutivo.

Il partito distingue chiaramente le questioni nazionali da questioni economiche. Esso continua a sostenere le direzioni politiche volte a rafforzare la sovranità dello Stato e a riservare le armi alle istituzioni legittime. D’altra parte, essa critica la gestione delle difficoltà sociali ed economiche.

Questa separazione permette alle forze libanesi di preservare la loro partecipazione governativa, sfidando alcune decisioni di Nawaf Salam. Inoltre evita di trasformare il conflitto elettrico in un disaccordo generale sulle questioni di sovranità.

La posizione di Georges Adwan, tuttavia, rivela una difficoltà politica. Le Forze libanesi partecipano al governo che criticano. Il loro ministro ha responsabilità in un settore particolarmente sensibile. Il partito deve quindi difendere il suo record, spiegando perché i risultati attesi non sono ancora raggiunti.

Il debito pubblico, le tariffe e i risparmi annunciati diventano i principali elementi di questa difesa. I leader del partito presentano Joe Saddi come ministro con proposte concrete, ma affrontando ostacoli governativi.

Questa lettura è discutibile in termini di responsabilità collettive. Le decisioni di bilancio sono prese da diverse istituzioni. La loro attuazione dipende da vincoli al di là del solo Ministero dell’Energia. Tuttavia, permette alle forze libanesi di concentrare le loro critiche sul funzionamento dell’esecutivo piuttosto che sulla loro partecipazione.

Nawaf Salam cerca di preservare una coalizione politicamente fragile

La cautela di Nawaf Salam è spiegata dall’equilibrio del suo governo. Le Forze libanesi sono una componente importante della squadra ministeriale. La loro partenza cambierebbe la rappresentanza politica dell’esecutivo, anche se non causerebbe necessariamente la sua caduta.

Il primo ministro deve anche tener conto delle questioni diplomatiche in corso. Il Libano attende una nuova tappa nei negoziati con Israele. Le discussioni includono il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito libanese e il futuro della presenza internazionale nel sud.

Una grande crisi governativa potrebbe complicare il coordinamento tra le istituzioni responsabili di tali questioni. Potrebbe anche rallentare alcune decisioni economiche previste dai partner internazionali.

Le informazioni politiche disponibili suggeriscono una preferenza esterna per la stabilità del team governativo. Tuttavia, non stabiliscono l’esistenza di un veto ufficiale degli Stati Uniti o saudita contro un rishuffle. Le posizioni assegnate ai partner stranieri devono quindi essere distinte dalle decisioni effettivamente prese dalle autorità libanesi.

In questo contesto, Nawaf Salam favorisce una soluzione negoziata. L’incontro con Joe Saddi mira a mantenere un canale diretto tra il primo ministro e il ministro delle proteste. Aiuta anche a impedire che gli scambi siano limitati alle dichiarazioni pubbliche da parte dei politici.

Tuttavia, il problema rimane. Per ottenere il ritorno di Saddi alle riunioni del Consiglio dei ministri, Salam dovrà probabilmente fornire risposte su questioni finanziarie. Queste risposte richiedono decisioni che riguardano diversi dipartimenti.

Il primo ministro deve quindi preservare due elementi: la coesione politica del suo team e la possibilità di fare arbitrati di bilancio senza ogni disaccordo causando un boicottaggio ministeriale.

Joseph Aoun riceve Saddi e mette in guardia contro la politicizzazione dell’economia

L’incontro tra Joseph Aoun e Joe Saddi si è svolto in un contesto caratterizzato dalla proliferazione delle critiche economiche. Il ministro ha informato il presidente sulle ragioni del suo ritiro dalle riunioni governative. Ha anche confermato la sua intenzione di continuare a gestire il suo portafoglio.

Nessuna decisione presidenziale che annuncia una soluzione finale è stata resa pubblica. Né il Capo di Stato ha annunciato alcun cambiamento nelle responsabilità del Ministro.

Joseph Aoun, tuttavia, ha preso posizione sul clima politico che circonda le difficoltà economiche. Ha denunciato i tentativi di politicizzare la situazione finanziaria e i discorsi che annunciano una nuova crisi monetaria paragonabile a quella del 2019.

In particolare, il presidente ha fatto riferimento alle voci circa un aumento del tasso di cambio del dollaro. Esso ritiene che la loro diffusione può alimentare preoccupazione e minare gli sforzi di stabilizzazione.

Le sue dichiarazioni hanno luogo come diversi movimenti di rivendicazione e le tensioni governative si sviluppano intorno alle questioni sociali. Tuttavia, non mirano esplicitamente alle Forze libanesi da sole.

Joseph Aoun ha anche ricordato che i partiti politici sono una ricchezza per la vita democratica, ma che non dovrebbero essere un ostacolo all’autorità statale.

Questa posizione fa luce sulla dimensione istituzionale della controversia. Un ministro può appartenere a una formazione politica e difendere i suoi orientamenti. Tuttavia, sta esercitando le sue responsabilità in un governo le cui decisioni si basano su meccanismi collettivi.

Il boicottaggio di Joe Saddi pone questo legame tra appartenenza partigiana e responsabilità ministeriale al centro del dibattito.

La questione di Hezbollah impedisce una semplice rottura politica

Le tensioni economiche tra Nawaf Salam e le Forze libanesi contrastano con la loro vicinanza a diverse questioni istituzionali.

In occasione del centenario della Costituzione libanese, il Primo Ministro ha riaffermato il suo impegno per la piena attuazione dell’accordo Taif. In particolare, ha sottolineato la necessità di riservare le decisioni in materia di guerra e di pace alle istituzioni costituzionali.

Nawaf Salam ha anche ricordato che l’applicazione dell’accordo non poteva essere limitata alla ridistribuzione dei poteri tra le istituzioni. Esso dovrebbe includere le riforme previste, comprese quelle relative all’organizzazione dello Stato e all’esclusività della forza legittima.

Queste posizioni si uniscono a diverse richieste storiche delle Forze libanesi. Il partito sostiene anche rafforzare l’esercito e limitare le decisioni militari alle istituzioni statali.

Questa convergenza rende una rottura del governo più complessa. Le Forze libanesi non contestano l’intero programma politico di Nawaf Salam. Essi concentrano le loro critiche sui risultati economici e sociali.

Il primo ministro conserva quindi un interesse politico nel mantenere la loro partecipazione. La loro presenza aiuta a sostenere alcune linee guida governative riguardanti il ruolo dello Stato e le armi di Hezbollah.

Per le Forze libanesi, la situazione ha anche un vantaggio. Il partito può continuare a sostenere le decisioni sulla sovranità, cercando di distinguersi dal record economico.

Il conflitto attorno a Joe Saddi non pone necessariamente in discussione la convergenza sulle questioni nazionali. Piuttosto, rivela i limiti di queste convergenze quando le decisioni economiche diventano un terreno di confronto.

Un risalto menzionato, ma nessuna decisione annunciata

Le tensioni intorno al Ministero dell’Energia sorgono mentre alcuni circoli politici mettono in discussione l’efficacia di diversi membri del governo.

Le discussioni si sono concentrate sulla possibilità di modificare la composizione del gruppo ministeriale. Questi includono quei manager i cui risultati sono ritenuti insufficienti.

Nessuna informazione disponibile a partire dall’8 ottobre 2026 conferma, tuttavia, che un rishuffle è stato deciso. Nessun calendario ufficiale è stato annunciato.

La questione rimane politicamente sensibile. Un cambiamento imposto a Joe Saddi potrebbe essere interpretato dalle Forze libanesi come mettere in discussione il loro coinvolgimento del governo. Al contrario, una revisione più ampia potrebbe aprire ulteriori negoziati sull’assegnazione del portafoglio.

Il primo ministro deve anche misurare le conseguenze amministrative di tale cambiamento. Il settore elettrico richiede continuità nella gestione di contratti, acquisti di carburante e decisioni finanziarie.

Una sostituzione ministeriale non risolverebbe automaticamente le rivendicazioni pubbliche o le difficoltà strutturali dell’elettricità in Libano.

L’8 ottobre, Joe Saddi è rimasto ministro dell’energia. Mantiene le sue responsabilità amministrative, ma mantiene il suo ritiro dalle riunioni governative. Nawaf Salam continua il dialogo senza aver annunciato un compromesso definitivo.

I crediti finanziari rimangono identificati: insediamento di circa 300 milioni di dollari in debito pubblico, revisione di alcuni oneri tariffari e revisione di un programma che viene presentato come probabile generare $500 milioni di risparmi.

Il loro trattamento dipende ora dalle decisioni di bilancio e amministrative che il governo accetterà. La continuazione del boicottaggio, il suo possibile sollevamento e le conseguenze per le relazioni tra Nawaf Salam e le Forze libanesi rimangono, entro tale data, ufficialmente non annunciate.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews