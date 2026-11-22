Per filmare un’intervista o mantenere l’atmosfera di un posto, la scelta del microfono cambia. Questa guida confronta il VideoMic Me-C+ RØDE e il USB-C MV88 Shure e richiama i controlli da effettuare al telefono, dallo scafo all’applicazione, prima di andare in relazione o lanciare una registrazione.

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Per un colloquio telefonico, un semplice microfono direzionale può essere sufficiente. Per catturare anche l’atmosfera di un luogo, è meglio essere in grado di regolare la larghezza stereo. Il VideoMic Me-C+ RØDE e il MV88 USB-C Shure si collegano direttamente allo smartphone, ma soddisfano entrambe le esigenze in modo diverso.

Come partner Amazon, Libnanews fa un profitto sugli acquisti di qualificazione. Questa guida si basa sulle istruzioni del produttore, non su un saggio comparativo per iscritto.

VideoMic Me-C+: una voce rivolta alla telecamera

Il VideoMic Me-C+ si rivolge a ciò che è di fronte. È adatto per parlare in telecamera o per uno scambio dove il telefono può essere avvicinato alla persona che parla. Il microfono attenua parte del rumore laterale. Non separa una voce da un’altra fonte di rumore situata sullo stesso asse.

RØDE fornisce un cappuccio per capelli all’aperto e una clip per stabilizzare il microfono sul telefono. La presa jack da 3,5 mm collega una cuffia per controllare il suono. È utile per rilevare vento o attrito prima di continuare la manutenzione. Il produttore progetta una connessione USB-C diretta con smartphone iOS o Android compatibili ed esclude dispositivi iOS con porta Lightning. Scegli il modelloMe-C+, senza confonderlo con Me-C o Me-L.

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Shure MV88 USB-C: spostamento dalla voce all’atmosfera

L’MV88 USB-C offre quattro modalità: stereo con larghezza regolabile, monocardioide, mono-bidirezionale e crudo Mid-Side. Il monocardioide favorisce la parte anteriore. In stereo, è possibile scegliere un’immagine più stretta o più ampia a seconda della scena. La modalità a due vie cattura entrambi i lati del microfono, a condizione che i contatti siano posizionati di conseguenza. Il Mid-Side crudo è destinato principalmente a coloro che vogliono regolare la larghezza al montaggio.

Le applicazioni Shure MOTIV consentono di regolare il guadagno e la larghezza stereo. Il microfono mantiene le impostazioni, ma deve essere controllato che l’applicazione effettivamente utilizzata prende bene l’ingresso esterno. La guida Shure cita iPhone 15 e i seguenti modelli, tra cui Android 12 o versioni successive e supporto per USB Audio Class 2.0 su Android. Il riferimento èMV88-USBC, non il MV88+ Video Kit.

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Prima di partire: controllare lo scafo, la porta e l’applicazione

Il connettore deve affondare completamente senza forza. Un spesso guscio o morsetto di treppiede può interferire con il montaggio. Controllare anche che il microfono non interferisce con il inquadramento verticale e non colpisce la maniglia quando si gira il telefono. Con la porta USB-C occupata, non fare affidamento sulla ricarica cablata simultanea senza testare una configurazione compatibile.

Nell’applicazione che verrà utilizzata per la segnalazione, registrare alcuni secondi alla distanza effettiva dell’intervistato. Ascolta il file, preferibilmente il casco, per confermare che il suono viene catturato dal microfono esterno. Se si deve filmare da una distanza, portare il microfono più vicino al soggetto, con un cavo o altro dispositivo adatto, conta più della scelta tra questi due modelli.

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