Keynes tradì: quando la medicina divenne la malattia

Il disavanzo di bilancio era destinato a consentire agli Stati di superare le crisi economiche. È diventato permanente, alimentando una spirale di debito e di interesse. Bernard Raymond Jabre analizza questa deriva dal pensiero keynesiano, i calcoli elettorali che la sostengono e le riforme necessarie per preservare le future finanze pubbliche.

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Facciamo pagare il debito. Guardiamo le migliaia di miliardi accumulati negli Stati Uniti, in Francia, in Italia, altrove in Europa, e ci chiediamo quanto possa andare avanti.

Ma il debito non è una malattia. E’ il sintomo.

La malattia è il deficit di bilancio che è diventato permanente.

Dobbiamo tornare a Keynes. John Maynard Keynes non ha mai immaginato il deficit come un modo normale ed eterno di governare. Il suo ragionamento era prima quello del ciclo. Quando l’economia crolla, gli investimenti privati scompare, la disoccupazione aumenta e la paura paralizza le imprese e le famiglie, lo stato deve prendere il controllo. Passa, investe, accetta temporaneamente il deficit. La politica monetaria può anche diventare accomodante.

Era una medicina.

Un antibiotico economico quando un organismo è malato.

Il problema è che abbiamo finito per prendere l’antibiotico ogni giorno.

Il disavanzo, che ha dovuto rispondere agli anni cattivi, si è stabilito in quelli buoni. Non finanzia più solo guerre, recessioni, grandi investimenti o disastri. Esso finanzia anche il funzionamento quotidiano dello Stato: amministrazioni, pensioni, prestazioni sociali, difesa, sovvenzioni, burocrazie e talvolta strutture i cui costi non sono realmente in gioco.

E poiché è necessario finanziare la differenza tra ciò che lo stato spende e ciò che raccoglie, prende in prestito.

I meccanici sono la semplicità quasi infantile:

deficit, debito, interesse, nuovo deficit, nuovo debito.

Per molto tempo, funziona. E’ anche politicamente meraviglioso.

Il debito permette di dare oggi senza prelevare immediatamente il prezzo corrispondente. Consente all’elettore presente di essere soddisfatto inviando parte della fattura al futuro elettore.

È qui che Keynes incontra un problema che non era destinato a risolvere: quello del tempo democratico.

Quattro anni contro quarant’anni

Il debito è pensato di oltre venti, trenta o quaranta anni. Un governo sta pensando alle prossime elezioni.

Negli Stati Uniti, quattro anni separano due elezioni presidenziali e, al centro, i midterms stanno già ricordando al governo che sarà processato. In Europa, i meccanici sono diversi ma il vincolo rimane lo stesso: perché oggi sopportare il costo politico di una riforma i cui benefici possono apparire sotto il prossimo governo?

Ridurre una spesa crea immediatamente un malcontento. La rimozione dell’amministrazione provoca immediatamente resistenza. Riformare una pensione invia immediatamente persone per strada.

D’altra parte, prendere in prestito non fa quasi rumore.

Forse questo è il vero difetto del debito pubblico: separa le spese politicamente dal suo pagamento.

A poco a poco, ognuno difende il suo pezzo di stato. Il ministero difende il suo bilancio, l’amministrazione il suo personale, il beneficiario il suo vantaggio, il leader politico il suo elettorato. Tutto questo è umano. Tutto questo è anche razionale preso separatamente.

Ma l’aggiunta di tutti questi comportamenti razionali può diventare collettivamente irrazionale.

Nessuno vuole sacrificarsi. Allora prendiamo in prestito.

Quando il debito finanzia il presente

Non tutti i debiti valgono.

Uno Stato che prende in prestito per costruire infrastrutture produttive trasmette alla prossima generazione un debito, ovviamente, ma anche un bene.

Uno stato che prende in prestito per passare attraverso una depressione può evitare il crollo della sua economia.

Ma quando uno stato prende in prestito anno dopo anno semplicemente per pagare per il suo stile di vita, la natura del debito cambia.

La generazione successiva riceve la fattura senza necessariamente ricevere il relativo asset.

È questa distinzione tra debito di investimento e debito di consumo che abbiamo gradualmente perso.

E le cifre degli Stati Uniti stanno cominciando a diventare preoccupanti. Il Congressional Budget Office stima il disavanzo federale degli Stati Uniti a circa $1,900 miliardi nel 2026, o quasi il 5,8% del PIL. Il debito pubblico si attesta intorno al 101% del PIL e, nelle attuali proiezioni CBO, continuerà a crescere fortemente nei decenni successivi.

Il più importante non è la figura stessa. E’ la traiettoria.

Non vi è alcuna cifra magica — 100%, 120% o 150% del PIL — da cui un paese fallisce automaticamente. Il Giappone è sufficiente a dimostrare il contrario.

La vera domanda è molto più semplice: il debito cresce più velocemente della capacità dell’economia di servirlo?

Se la risposta è sì, prima o poi appare il problema.

Il Libano avrebbe dovuto insegnarci qualcosa

Purtroppo, noi libanesi conosciamo la fine di questa storia.

Questo ovviamente non significa che gli Stati Uniti o la Francia siano il Libano. Le strutture economiche, le monete, le istituzioni e le capacità di finanziamento sono incomparabili.

Ma il Libano ci insegna qualcosa di più universale.

Una crisi di debito non inizia il giorno di default.

Inizia molto prima, quando tutti sanno che il modello deve essere riformato, ma tutti preferiscono vincere un altro anno.

Poi prendiamo in prestito per evitare il sacrificio. Poi si prende di nuovo in prestito perché il primo prestito esattamente evitato sacrificio.

E il successo del finanziamento sta diventando paradossalmente la prova che possiamo continuare.

Fino al momento in cui chi presta inizia a dubitare.

Allora il mercato non dice necessariamente: « Non te lo do più ». Comincia dicendo: « Ti presterò, ma più costoso »

Ed è qui che i meccanici diventano pericolosi.

Più debito porta a più interesse. Più interesse aumenta il deficit. Il deficit richiede più debiti.

Debt sta cominciando a compensare il proprio debito.

Il sacrificio scelto o il sacrificio sofferto

Il costo dello Stato occidentale deve quindi essere ristrutturato.

La parola « ristrutturazione » non significa demolire lo stato sociale, abbandonare i più deboli o abolire i servizi pubblici essenziali.

Significa scegliere.

Che cosa è indispensabile? Cosa non c’è più? Quali amministrazioni possono essere fuse? Quali privilegi sono diventati ingiustificabili? Quale spesa sta pianificando il futuro e che sono utilizzati solo per mantenere il presente? Dove la tecnologia può sostituire le strutture amministrative che sono diventate troppo ingombranti?

E soprattutto: accetteremmo certe spese pubbliche se dovessimo pagarle immediatamente per imposta piuttosto che discretamente per debito?

È ora di usare una vecchia espressione francese, di sgrassare il mammut.

Non avere uno stato debole. Al contrario.

Trovare uno stato abbastanza forte da poter intervenire massicciamente quando arriva la prossima vera crisi.

Perché se spendiamo costantemente le munizioni di bilancio, cosa rimarrà quando il prossimo 1929, il prossimo 2008, la prossima pandemia o un’altra crisi che nessuno ha previsto?

E’ esattamente dove Keynes e’ stato tradito.

Abbiamo mantenuto i suoi farmaci, ma abbiamo dimenticato la sua diagnosi.

Il disavanzo doveva essere controciclico. È diventato strutturale.

L’eccezione è diventata la regola.

E lo strumento per salvare l’economia nei giorni cattivi è ora troppo spesso usato per evitare scelte difficili nei giorni normali.

Quindi il debito non è il nostro vero nemico. Il debito è uno strumento.

Il pericolo inizia quando una società finisce per credere che questo strumento aiuta a abolire il sacrificio.

Perche’ possiamo rimandare una spesa. Possiamo rifinanziare un debito. Possiamo abbassare il tasso di interesse. Possiamo prendere in prestito qualche altro anno.

Ma non possiamo abolire l’aritmetica.

E la storia presenta quasi sempre la stessa scelta alle nazioni:

fare i sacrifici necessari quando possono ancora sceglierli, o soffrirli più tardi quando non avranno più la scelta.

Bernard Raymond Jabre

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