Una donna uccisa, l’esercito annuncia l’indagine

Una donna siriana è morta dopo essere stata uccisa a Ersal Jurd il 4 novembre. Secondo le forze armate libanesi, i soldati in un punto di osservazione hanno sparato colpi di avvertimento dopo un tentativo del conducente di rovesciarli. Il veicolo trasportava dodici siriani. Altre tre persone sono state ferite da scheggia di vetro. Un’indagine è stata avviata sotto la supervisione della magistratura competente. L’autista e’ ricercato. Le circostanze rimangono da stabilire indipendentemente dalla narrazione militare.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un cittadino siriano è morto dopo essere stato colpito in un incidente a Ersal Jurd il 4 novembre. Tre altre persone sono state ferite da un vetrato, secondo l’esercito libanese, che annuncia l’avvio di un’indagine sotto la supervisione del sistema giudiziario competente.

Il comando militare ha consegnato la sua versione dei fatti giovedì 5 novembre, in un comunicato dalla sua direzione di orientamento. L’incidente è avvenuto in questa zona montuosa sul confine libanese-siriano, dove un’unità stava conducendo il controllo di frontiera e le operazioni di contrabbando.

L’esercito riferisce il tentativo di rovesciare i soldati

Secondo il comunicato stampa, un veicolo senza targhe di registrazione, dotato di vetrate che impedisce di vedere all’interno, è arrivato dalla Siria attraverso passaggi illegali. Si disse di aver superato i soldati in un punto di osservazione e poi il suo autista cercò di rovesciarli.

L’esercito sostiene che i suoi uomini, di fronte al pericolo imminente, spararono colpi di avvertimento per costringere il veicolo a fermare. L’autista si sarebbe fermato prima di fuggire a una destinazione sconosciuta. Era ancora ricercato al momento del rilascio.

Queste circostanze si basano sulla storia dell’istituzione militare. Questa narrazione non poteva essere intersecata in modo indipendente in questa fase.

Dodici passeggeri, una donna ha sparato

I soldati hanno scoperto dodici cittadini siriani a bordo. Secondo l’esercito, il veicolo doveva portarli in Libano. Una donna era stata colpita da un proiettile e altre tre ferite da una scheggia di vetro. Le quattro vittime sono state trasportate in ospedale, dove la donna è morta.

La dichiarazione non dà la loro identità, il nome dell’ospedale o la condizione dei tre feriti. Né specifica la traiettoria del colpo che colpisce la donna o la sequenza esatta di colpi.

L’indagine annunciata deve stabilire le circostanze dell’incidente. L’esercito riferisce che continua la sua ricerca per fermare l’autista fuggitivo.

Foto di copertina: Libnanews Image Bank Archive, marzo 2025. Questa illustrazione non rappresenta il veicolo o le posizioni specifiche dell’incidente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews