Presidente 2027: programmi e alleanze in discussione

Il presidente francese del 2027 sta entrando in una fase di chiarificazione dei programmi e delle alleanze. Questo dossier del 6 novembre esamina le domande annunciate, le intenzioni ancora condizionali, la nuova edizione del programma di Jean-Luc Mélenchon e il dibattito su una primaria del centro e sulla destra. Esso confronta gli orientamenti dei principali partiti, valuta le loro reazioni alla mobilitazione sociale e presenta due sondaggi sulle intenzioni di voto con le loro ipotesi, metodi e limiti, senza prevedere il voto.

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La campagna presidenziale francese è sul campo del programma, senza che le alleanze siano stabilizzate. Questo venerdì 6 novembre 2026, La France insoumise pubblica una nuova edizioneIl futuro in comunealla vigilia di una riunione di Jean-Luc Mélenchon nel Bourget. A destra e al centro, la proposta di un primario è contraria ai candidati già impegnati. A sinistra, il sostegno parlamentare ridistribuisce, mentre gli ambientalisti si riservano ancora la loro decisione collettiva di dicembre.

Questo primo dossier settimanale distingue le applicazioni annunciate, le intenzioni ancora condizionali, i testi programmatici disponibili e le dichiarazioni della settimana. Esso presenta anche sondaggi sulle intenzioni di voto con le loro ipotesi e limitazioni. A diversi mesi di voto, né una nomina di partigiano né un anticipo in un sondaggio costituiscono una qualifica elettorale acquisita.

Candidature politiche, non ancora la lista ufficiale

Entrambi i turni sono previsti per il 18 aprile e il 2 maggio 2027. L’elenco ufficiale dei candidati non dovrebbe essere pubblicato fino al 26 marzo. In particolare, i candidati devono soddisfare i requisiti di ammissibilità e hanno 500 presentazioni scelte da almeno 30 dipartimenti o comunità d’oltremare, non superiore a 50 presentazioni per lo stesso territorio. La data di chiusura per le sponsorizzazioni è il 12 marzo.

Nelle principali famiglie politiche esaminate qui, le campagne di Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau e David Lisnard sono impegnati. Fabien Roussel è stato ufficialmente nominato dal PCF il 6 settembre. Eric Zemmour ha formalizzato la sua candidatura il 17 settembre. Nathalie Arthaud guida la lotta dei lavoratori. Questa presentazione non è un inventario completo di tutti i ritorni individuali.

Due distinzioni sono essenziali. Marine Tondelier, nominato dagli ecologisti per rappresentarli, rimane in corsa, ma il partito deve ancora arbitrare tra una candidatura pulita e un rally. Dominique de Villepin ha confermato il 3 novembre la sua intenzione di presentarsi, chiedendo pazienza, senza trasformare questo intervento in un lancio formale di applicazioni. Né le supposizioni di François Hollande o Christine Lagarde menzionate nel dibattito politico devono essere presentate come candidature ufficialmente dichiarate.

Il primario del centro e il diritto rimane senza comune accordo

Il 4 novembre Gabriel Attal difese un primario all’inizio del 2027. Il suo argomento va oltre la semplice designazione di un nome: « In fondo, per vincere e soprattutto per governare in seguito, richiederà una coalizione, un ampio incontro, che coinvolge le persone da una vasta gamma di sfondi. Egli spera che i partecipanti rifiuteranno le alleanze con il National Rally e La France, e che i candidati sconfitti non compariranno separatamente.

Bruno Retailleau ha anche aperto la porta a questo meccanismo. Il 3 novembre, ha detto, « Penso che come le cose stanno, probabilmente prenderà un primario all’inizio dell’anno. Il 5 novembre, ha ricordato la disciplina minima: « La regola primaria è almeno che quando lo perdi, non ti presenti »

Édouard Philippe mantiene una posizione diversa. Il 1o novembre ha detto: « Non penso che questo primario avrà luogo. Ha restituito le decisioni a febbraio, senza annunciare un ritiro. Il disaccordo riguarda quindi il calendario, la procedura e l’autorità che potrebbero far rispettare il risultato. A partire dal 6 novembre, l’esistenza di chiamate convergenti non vale l’accordo di organizzazione firmato tra i corsi di formazione interessati.

David Lisnard sostenne un confronto democratico aperto, pur mantenendo la sua candidatura e l’autonomia della Nuova Energia. La sua posizione illustra una difficoltà aggiuntiva: accettare una competizione comune non significa accettare in anticipo alcuna coalizione governativa. La portata dei partecipanti e la portata di una maggioranza futura rimangono due questioni distinte.

Un’altra formula circolata il 5 novembre: un riavvicinamento da David Lisnard a Raphaël Glucksmann. Questo orientamento è stato prestato a Emmanuel Macron da un interlocutore che riporta la sua riflessione a un’agenzia di stampa. Non costituisce una dichiarazione pubblica comune o un accordo di coalizione. In particolare, corre contro la volontà di Glucksmann di rompere con il macroismo.

Mélenchon pubblica una nuova versione del suo programma

La novità programmatica della settimana proviene da LFI. La quinta edizione diIl futuro in comune, disponibile il 6 novembre, è presentato come il programma di « Nuova Francia ». Il movimento annuncia 1.069 misure, di cui 238 nuove e 118 modificate o specificate. Ha detto di aver raccolto 24.000 contributi e condotto circa 30 audizioni di esperti, sindacati e associazioni. Queste cifre descrivono il processo sostenuto dall’organizzazione, non un rappresentante di consultazione di tutti gli elettori.

« È tutta una nuova Francia che questo programma propone di fondare », ha scritto Jean-Luc Mélenchon nell’introduzione. Tra le indicazioni prospettate vi sono la pensione a 60 anni e la priorità data alla biforcazione ecologica. Il progetto combina la regola verde costituzionale con l’uscita dall’energia nucleare. La formula « Nuova Francia » funge quindi da quadro per un’offerta politica che riflette gli impegni precedenti annunciando le aggiunte.

Un dossier tematico già diffuso dalla campagna propone un centro bancario pubblico per finanziare investimenti produttivi ed ecologici. Il regime mobiliterà istituzioni finanziarie pubbliche e risparmi orientati verso questi obiettivi. LFI difende la governance democratica di questo set e lo presenta come uno strumento per la trasformazione economica, non solo come un aiuto una volta per le imprese.

La documentazione di bilancio merita una lettura separata. Sul suo sito di campagna, il team afferma che il documento dei conti pubblici definisce gli indirizzi generali per l’anno 2027 e non costituisce il costo totale di un programma da distribuire nel corso di diversi anni. Sarebbe quindi errato presentare questo documento come la validazione finanziaria completa delle 1.0069 misure.

La riunione del 7 novembre a Bourget permetterà una presentazione pubblica del programma. Al momento di questo file, si tratta di un evento annunciato: ciò che verrà detto su di esso e non si possono prevedere nuovi dettagli.

Glucksmann vuole installare una sinistra separata di LFI

Raphaël Glucksmann ha vinto il Socialist and Democratic Left Primary l’11 ottobre, con circa il 66% del voto. Questa designazione gli dà un mandato nell’ambito di questa consultazione, non una nomina di tutta la sinistra. La BIA, la FCP e gli ambientalisti hanno i propri approcci e non possono essere considerati coinvolti in questa elezione.

L’attuale pagina della sua campagna porta questa frase: « Io sarò il candidato della rottura con il macroismo. Traduce un posizionamento esplicito. Non equivale a dargli un nuovo discorso questa settimana: è la formulazione pubblicata sul suo sito al momento dell’audit. Essa fa qualsiasi proposta di allargare una coalizione presidenziale al di là del suo lato particolarmente sensibile.

Il programma di lavoro di Place Public è organizzato circa 42 progetti in un documento presentato come « Act I ». Esso combina il potere europeo, la sovranità industriale ed energetica, la transizione ecologica e il rafforzamento dei servizi pubblici. Salute, agricoltura, ricerca e istituzioni democratiche hanno il loro posto. È una base per il lavoro partigiano: il titolo stesso chiede una distinzione tra questo documento e un programma presidenziale assolutamente concordato.

Di fronte alla crisi sociale, Glucksmann ha presentato anche il 22 ottobre, con leader socialisti e piazza pubblica, un piano per uscire dalla crisi in dieci proposte. Le priorità annunciate sono i giovani, il potere d’acquisto, l’ordine democratico e la riparazione dei dividendi sociali. Questa iniziativa è una risposta alla situazione attuale; Solo non sostituisce l’intero programma di campagna.

Gli ambientalisti hanno un testo, ma un arbitrato politico per venire

Gli ambientalisti hanno ritardato la loro ultima scelta strategica fino a dicembre. Una consultazione dei membri è prevista dal 10 al 13 dicembre per decidere tra il mantenimento di un’applicazione separata e il supporto per un’altra applicazione congiunta. Marine Tondelier rimase quindi candidato nominato dal suo partito, senza che tutti i dettagli della sua presenza nel primo turno fossero bloccati.

Il programma pubblicato nel luglio 2026,Per la prosperità ecologicaTuttavia, è possibile esaminare impegni specifici. In particolare, fornisce 500.000 efficienti ristrutturazioni di energia all’anno e il supporto per le famiglie a basso reddito per non avanzare i costi. Esso propone inoltre 2.000 nuovi centri sanitari entro il 2030.

In materia di istruzione superiore, il testo prevede la sostituzione di Pathup e My Master con un altro sistema di orientamento e di allocazione, con una maggiore trasparenza nelle regole. Nelle istituzioni, difese un unico septennio presidenziale e una trasformazione del funzionamento dell’esecutivo in senso più parlamentare.

Queste proposte devono essere lette a livello di diritto: stanno lanciando un progetto di partito, la cui traduzione in una possibile piattaforma comune dipenderà dai negoziati. Un’alleanza potrebbe mantenere, modificare o escludere alcune misure. La decisione di dicembre si concentrerà quindi su una strategia elettorale, ma avrà anche conseguenze programmatiche.

PCF mantiene Roussel nonostante le manifestazioni parlamentari

Il 5 novembre, nove dei 17 membri del gruppo democratico e repubblicano di sinistra hanno annunciato il loro sostegno a Jean-Luc Mélenchon. Tra loro ci sono quattro degli otto deputati comunisti, così come cinque membri eletti ultramarini. Sarebbe fuorviante trasformare questo annuncio in una manifestazione di nove deputati comunisti o un ritiro ufficiale di Fabien Roussel. Un gruppo parlamentare, un partito e una candidatura presidenziale non sono strutture intercambiabili.

La campagna di Roussel continua a evidenziare il lavoro, i servizi pubblici, l’alloggio, la salute e l’istruzione. Il suo sito web presenta questi temi da una prospettiva di vita quotidiana e sicurezza sociale. La presenza di vecchi documenti su siti partigiani non consente loro di essere automaticamente rinominato « programma 2027 »: la data e lo stato devono rimanere identificabili.

In una dichiarazione del 5 novembre, il PCF afferma: « Il movimento sociale non sarà sequestrato dalla repressione, ma soddisfacendo le richieste. Questa dichiarazione pone al centro della sua risposta alla mobilitazione il potere d’acquisto e le richieste sociali. Essa mostra inoltre che le discussioni sugli aerei sono parallele a una battaglia sulle priorità immediate.

Nathalie Arthaud, da parte sua, continua una campagna separata, concentrandosi sugli interessi dei lavoratori e della mobilitazione collettiva. La lotta operaia difende una prospettiva comunista, rivoluzionaria e internazionalista. La sua chiamata a colpire e a manifestazioni del 5 novembre estende questa linea: la candidatura è presentata come mezzo per portare queste richieste, piuttosto che come sostituto delle lotte sociali.

Le Pen struttura la sua campagna e specifica i suoi team

Il National Rally organizza la sua campagna attorno a Marine Le Pen. Il 5 novembre, il suo direttore della campagna, Julien Sanchez, ha annunciato nuove responsabilità tematiche. Laurent Jacobelli è responsabile del patrimonio e della cultura, mentre Alexandre Loubet è responsabile dell’industria e dell’energia. Questi appuntamenti indicano la costruzione di un’organizzazione di campagna; non vale la pena pubblicare un nuovo programma completo.

Il sito web RN continua a evidenziare diversi documenti di diversa natura: il programma presidenziale del 2022, le proposte legislative del 2024, il contro-budget e il libretto degli affari. Gli orientamenti ricorrenti comprendono la priorità nazionale e la riduzione dell’IVA sull’energia al 5,5%. Queste posizioni conosciute dovrebbero essere distinte da una piattaforma finale per il 2027.

L’opuscolo economico attualmente accessibile sostiene, tra l’altro, l’abolizione delle imposte sulla produzione come l’imposta sulla proprietà aziendale e il contributo di solidarietà sociale delle imprese. Esso propone inoltre di semplificare i meccanismi di sostegno alla ricerca e all’innovazione. Questi sono impegni di partito: i loro effetti annunciati sull’attività, gli investimenti o i ricavi governativi non possono essere trattati come risultati già osservati.

Sulle pensioni, Marine Le Pen ha mantenuto la prospettiva di un ritorno a 62 anni di età durante il suo intervento prima delle aziende il 27 agosto. Questa posizione differisce da quella di LFI a 60 anni. Un serio confronto deve anche esaminare i periodi di contributo, le lunghe carriere e i finanziamenti, piuttosto che ridurre i piani proposti in una sola età.

La sua situazione giudiziaria rimane separata dalla sua campagna. Il 7 luglio, la Corte d’appello lo condannò, nel caso degli Assistenti parlamentari europei, a 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 sono stati sospesi, i 15 mesi che sono stati considerati già giustiziati. Un appello rimane in sospeso. Il suo effetto sull’ineleggibilità in prima istanza è oggetto di analisi divergenti: il Procuratore Generale Rémy Heitz ritiene che nessuna ineleggibilità sia attualmente applicabile; il magistrato onorario Didier Guérin sostiene l’interpretazione opposta. Sarebbe quindi imprudente trasformare questa controversia in certezza giuridica definitiva. La Corte di cassazione ha annunciato la considerazione delle questioni costituzionali prioritarie il 16 dicembre.

Jordan Bardella mantiene un ruolo centrale nella RN, ma la sua visibilità non è sufficiente a presentarlo come candidato ufficiale per Marine Le Pen. Eric Zemmour è leader di una nomina specifica per la riconquista. Nel suo discorso del 17 settembre, ha proposto, tra l’altro, che gli stranieri che erano stati disoccupati per un anno dovrebbero essere costretti a lasciare la Francia, anche quando erano in una situazione regolare. Questa proposta di espulsione va oltre la lotta contro l’immigrazione irregolare. Essa deve essere attribuita al suo autore, senza essere assimilata alla legge attualmente applicabile o fusa con le proposte della RN.

Attal, Philippe, Retailleau e Lisnard: offerte diverse

Gabriel Attal espone 96 misure e quattro grandi progetti: scuola, salari, frontiere e intelligenza artificiale. Il suo sito offre, tra l’altro, la sostituzione di insegnanti assenti, un quadro economico e fiscale stabile di dieci anni, una carta per le famiglie monoparentali e un prezzo di elettricità stabile per oltre cinque anni. Esso evidenzia anche un referendum annuale.

Questa giustapposizione delle misure sociali, educative ed economiche costituisce un’offerta separata dalla sola proposta primaria. Essa pone diverse questioni di attuazione: quale legislazione sarebbe necessaria, quali finanziamenti sarebbero stati mobilitati e quali poteri sarebbero direttamente investiti nello Stato? L’annuncio di una misura non risponde automaticamente a queste tre domande.

In particolare, Édouard Philippe ha dettagliato un piano di tredici misure contro il traffico di droga. Esso propone uno « stato di emergenza narco » limitato nel tempo e nello spazio, nonché strumenti amministrativi e finanziari rafforzati. Il progetto comprende un « lastra finanziaria dei fatti » che mira ai trafficanti condannati e un rafforzamento dell’azione marittima nelle Indie Occidentali. Queste misure avviano un dibattito sull’efficacia delle forze dell’ordine e sulla supervisione delle autorità pubbliche.

Bruno Retailleau ha dato un posto centrale ad una revisione costituzionale. Il 2 settembre, ha detto: « La revisione della Costituzione è la madre di tutte le battaglie. Il suo progetto combina una revisione e una Carta Repubblicana, con un referendum previsto nell’autunno 2027. Esso desidera ampliare l’uso dei referendum e superare, in alcune forme, la censura da parte del Consiglio costituzionale.

David Lisnard sta sviluppando un’offerta liberale basata sul rafforzamento delle missioni regale, riducendo la burocrazia e l’eccellenza accademica. New Energy afferma l’autonomia di questa applicazione. L’esistenza di temi comuni con LR o Horizons quindi non elimina le differenze nella dottrina o nei disaccordi sulle alleanze.

La mobilitazione sociale passa attraverso i discorsi della campagna

La settimana politica non riguarda solo le discussioni sulle candidature. Il giorno del 5 novembre è stato chiamato da una riunione inter-unione che comprende la CFDT, la CGT, FO, L-Unsa e la FSU, intorno a salari, servizi pubblici, occupazione e industria. In particolare, le organizzazioni denunciano la perdita del potere d’acquisto e chiedono una diversa posizione di bilancio. Questa mobilitazione e tensioni nelle scuole obbligano i pretendenti a chiarire la loro lettura della crisi. Le risposte vanno dal sostegno alle richieste e allo sciopero all’insistenza sull’ordine pubblico, con posizioni intermedie su come ascoltare i giovani.

Il 1o novembre, Édouard Philippe descrisse alcune delle richieste dei giovani come « in molti modi ben fondate ». Il 4 novembre Gabriel Attal dichiarò: « Non smistare i francesi. Le chiamate del PCF e della lotta operaia per rispondere alle esigenze sociali sono poste in un altro registro, quello della mobilitazione e della trasformazione dell’equilibrio del potere.

Queste dichiarazioni non misurano l’adesione di tutta la popolazione. La testimonianza di un manifestante, una reazione su un social network o una folla in un incontro informa su una particolare esperienza o mobilitazione. Nessuno di questi elementi può essere presentato, in isolamento, come la voce dei francesi. I sondaggi di opinione forniscono ulteriori approfondimenti, a condizione che specifichino la domanda, la popolazione interrogata e il metodo.

Due indagini sulle intenzioni di voto, due configurazioni

Ifop per LCI, campo dal 27 al 29 ottobre.L’indagine online copre 1.650 adulti, di cui 1.501 sono registrati. Sono applicate quote di sesso, età e occupazione, stratificazione territoriale e aggiustamenti politici. Se Attal, Philippe, Retailleau e Lisnard tutti competono, le intenzioni pubblicate sono: Marine Le Pen 35%, Jean-Luc Mélenchon 18%, Raphaël Glucksmann 10%, Édouard Philippe 9.5%, David Lisnard 7%, Gabriel Attal 5%, Éric Zemmour 4.5%, Bruno Retailleau 4%, Marine Tondelier 3%, Fabien Roussel 2%, Nicolasud.

Questa configurazione si basa su 956 votanti registrati ed esprime una scelta, non i 1.650 adulti iniziali. I punteggi sono arrotondati a metà punto. La comunicazione fornisce un margine indicativo di ± 3.1 punti per un punteggio del 50% su 1.000 intervistati. Questo riferimento non costituisce un margine identico per ogni candidato.

Cluster17 per Politico, campo dal 19 al 22 ottobre.Questa indagine online interroga 3.000 persone, di cui 2.817 sono registrate. Esso impiega quote socio-demografiche e regionali, aggiustamenti politici e ponderazioni secondo la probabilità di voto. Nel suo primo scenario, senza Attal o Lisnard, le intenzioni sono: Marine Le Pen 33%, Jean-Luc Mélenchon 18.5%, Édouard Philippe 16%, Raphaël Glucksmann 13%, Bruno Retailleau 8%, Éric Zemmour 4%, Nicolas Dupont-Aignan 3%, Marine Tondelier 2%, Fabien Roussel 2% e Nathalie Arthaud 0.5%.

Per questa ipotesi, 2.523 persone esprimono una scelta; 1 920. La tabella di incertezza pubblicata dall’Istituto mostra margini per questa base che vanno in particolare da ± 1 punto per un punteggio del 5% a ± 2,2 punti per un punteggio del 50%. Queste sono le intenzioni dichiarate, non i risultati delle elezioni.

Una domanda di istruzione primaria che non ammonta a un voto

Un sondaggio Odoxa condotto con Backbone per Le Figaro, pubblicato il 5 novembre, affronta un altro problema. Ha indicato che il 60 per cento degli intervistati ha voluto un diritto e un centro primario, una cifra che ha raggiunto il 74 per cento tra i sostenitori di queste famiglie politiche. Questo sostegno di una procedura di selezione non permette di dedurre il punteggio del suo vincitore finale nella presidenziale.

Il sito è stato realizzato da internet il 4 e 5 novembre con 1.005 adulti. Le quote riguardano il sesso, l’età, il diploma e l’occupazione, dopo la stratificazione per regione e categoria di agglomerazione. Per il 60% e una base vicina a 1.000 persone, la tabella fornita mostra l’incertezza dell’ordine di ± 3 punti. L’incertezza è maggiore per i sottogruppi di simpatizzanti, meno del campione totale.

Questa distinzione conta: desiderare un primario, preferendo una personalità a partecipare, apprezzando la sua immagine e dichiarando che vogliono votare per esso sono quattro risposte diverse. Non dovrebbero essere raggruppati in una sola classificazione che cancella le domande poste.

Perché queste cifre non prevedono aprile

I due scenari delle intenzioni di voto di cui sopra non sono una serie direttamente comparabile. L’elenco dei candidati differisce, come le date del campo e gli stipendi della partecipazione. Pertanto, la differenza tra i punteggi di Edward Philippe in queste due indagini non può essere descritta come una progressione o una caduta misurata in condizioni identiche.

Né possiamo aggiungere insieme le intenzioni di diversi candidati per annunciare il punteggio di una domanda congiunta. Una parte può fare riferimento, astenersi o scegliere un’altra parte. Una coalizione cambia l’offerta politica e può spostare le preferenze in diverse direzioni.

Anche i margini statistici rimangono limitati. Non sintetizzano tutti i possibili pregiudizi di un sondaggio: reclutare gli intervistati, ricordare il voto passato, formulare domande o differenze tra la partecipazione dichiarata e la partecipazione effettiva. Un piccolo divario da solo non è sufficiente per dimostrare una dinamica.

Infine, i due motivi di voto si sono conclusi prima della mobilitazione del 5 novembre e prima del rilascio del nuovo programma BIA. Per attribuire un effetto di questi eventi invertire la cronologia. Descrivono una situazione precedente, in ipotesi specifiche, senza pregiudicare il comportamento degli elettori in primavera.

Impegni a seguire oltre gli annunci

Il prossimo lavoro comparativo si concentrerà sugli oggetti concreti: le condizioni di età e di pensionamento, la condivisione del finanziamento tra tasse e contributi, il costo delle misure energetiche, il personale necessario nei servizi pubblici e le modifiche istituzionali previste. Un gran numero di proposte da sole non consente di giudicare la loro coerenza o fattibilità.

Occorre inoltre distinguere tra nuove spese, riduzioni e risparmi annunciati. Gli effetti di crescita previsti da un candidato sono ipotesi del loro programma, non entrate garantite. Un percorso di bilancio limitato al 2027 non copre necessariamente un intero mandato. Di conseguenza, arbitrato nel corso di diversi anni, la tempistica di applicazione e le disposizioni legali saranno importanti come gli importi visualizzati.

Le prossime tappe annunciate sono la riunione di Jean-Luc Mélenchon a Bourget il 7 novembre, e il suo intervento dedicato alla pace a La Souterraine l’11 novembre. Raphaël Glucksmann annuncia un appuntamento parigino il 6 dicembre. Il voto interno degli ambientalisti dal 10 al 13 dicembre deve quindi specificare la loro strategia. Al centro e sulla destra, le chiamate a un primario rimangono, in quella data, in attesa di regole comuni, un perimetro accettato e un calendario definitivamente concordato.

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