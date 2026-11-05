Libano: cinque ambasciate per il monopolio delle armi di Stato

Cinque ambasciate riaffermano il loro sostegno al monopolio delle armi di Stato in Libano e al potere esclusivo dello Stato di decidere guerra e pace. In una dichiarazione congiunta del 5 novembre, gli Stati Uniti, il Regno Unito, Australia, Canada e Giappone hanno chiesto un impegno pubblico di parlamentari e partiti. Per quanto riguarda Dahr al-Baydar, essi incoraggiano procedure giudiziarie immediate, indipendenti e non politiche. Il testo non richiede indagini internazionali e non pregiudica le responsabilità individuali.

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Le ambasciate degli Stati Uniti, del Regno Unito, dell’Australia, del Canada e del Giappone hanno riaffermato il loro sostegno al monopolio delle armi statali in Libano giovedì 5 novembre. Essi invitano anche i parlamentari e i partiti a rendere chiaro l’impegno pubblico al potere esclusivo dello Stato per decidere la guerra e la pace.

In questa dichiarazione comune intitolata « Amici del Libano », le cinque rappresentazioni sostengono gli sforzi del governo libanese per ripristinare la sua autorità. Gli Stati Uniti e le ambasciate britanniche circolarono il testo sui loro conti ufficiali.

Il monopolio delle armi di Stato e la decisione di guerra

I firmatari associano il controllo delle armi alle decisioni militari. Essi invitano tutti i parlamentari e i partiti politici a sostenere pubblicamente le posizioni espresse su questo punto dal presidente Joseph Aoun e dal primo ministro Nawaf Salam.

La loro domanda riguarda la competenza esclusiva dello Stato. Le cinque ambasciate chiedono anche il pieno ripristino di un’efficace autorità sovrana libanese in tutto il paese.

Dahr al-Baydar: una procedura senza interferenze politiche

La dichiarazione riguarda direttamente il caso Dahr al-Baydar. I firmatari prendono atto delle misure adottate dalle autorità libanesi. Essi incoraggiano procedure giudiziarie immediate e indipendenti, libere da interferenze politiche, che assicurano che i responsabili siano pienamente responsabili delle loro azioni.

Il testo chiede l’indipendenza del processo giudiziario in corso. Non richiede l’apertura di una nuova indagine o la creazione di un’inchiesta internazionale. Né vale la colpa dell’accusato.

Questa posizione è stata presa il giorno in cui il primo giudice di indagine militare, Ghada Bou Alwan, ha emesso due mandati di arresto nel caso della spedizione di esplosivi sequestrati in Dahr al-Baydar. Ha intervistato Ali al-Kourdi e Haytham Amhaz, che erano già detenuti, in presenza del loro avvocato. Questi mandati non sono una condanna.

Il magistrato ha rinviato le audizioni di altre persone accusate che non sono state arrestate fino al 17 novembre. La loro difesa ha sollevato eccezioni procedurali. Il procuratore militare deve dare la sua opinione prima che il giudice decida su queste obiezioni.

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