Ore amministrative in Siria: dalle 8 alle 14 da dicembre

La Siria fissa le ore degli organi amministrativi pubblici dalle 8 alle 16, dal 1° dicembre 2026. La decisione 1616 prevede un’organizzazione speciale per gli istituti economici i cui lavori devono rimanere costanti. Non presenta alcuna compensazione salariale associata a questo cambiamento. È opportuno specificare accordi specifici per servizi, permanenze e accoglienza degli utenti. Il nuovo calendario si svolge in un contesto di reddito forzato, senza che il recente sondaggio misura la sua ricezione.

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Le ore amministrative in Siria andranno dalle 8 alle 16 dal 1° dicembre 2026. Il segretariato generale della presidenza ha fissato questo calendario nella decisione 1616, annunciata il 2 novembre. La misura riguarda gli organi amministrativi pubblici. Le istituzioni economiche la cui attività richiede continuità manterranno un’organizzazione adattata alle proprie regole.

Quali orari amministrativi in Siria da dicembre in poi?

Il nuovo telaio copre un’ampiezza giornaliera di otto ore. La sua data di applicazione parte da novembre come periodo di preparazione. Secondo le informazioni ufficiali fornite da un’agenzia di stampa, il segretariato generale chiede la pubblicazione del testo e la sua notifica dalle autorità responsabili dell’esecuzione.

Il perimetro merita particolare attenzione. La decisione riguarda gli organi pubblici di carattere amministrativo. Essa non stabilisce, da sola, una regola universale per ogni attività pubblica o privata. Inoltre non specifica i tempi di ricezione di ogni finestra.

Per un utente, la gamma di lavoro degli agenti e la durata dell’apertura di un servizio non si sovrappongono necessariamente. Le amministrazioni dovranno quindi specificare le loro modalità pratiche prima dell’inizio del nuovo calendario.

Un’eccezione per le attività economiche continue

Il testo prevede esplicitamente il caso di enti pubblici di carattere economico il cui compito è quello di lavorare senza interruzioni. Questi stabilimenti stabiliranno tempi di inizio e fine e rotazioni in conformità con le loro specifiche normative e requisiti di servizio.

Questa distinzione consente di mantenere squadre successive quando l’attività non può fermarsi alla fine di un giorno amministrativo. Tuttavia, la relazione ufficiale non fornisce un elenco dettagliato degli stabilimenti interessati.

Né presenta un calendario comune per qualsiasi permanenza, pausa o orario speciale. Questi punti dovranno essere letti nei testi e nelle regole di applicazione di ogni organizzazione, piuttosto che dedurre dal calendario nazionale da solo.

Il reddito degli agenti rimane un file separato

La decisione si basa, tra l’altro, sullo status generale dei funzionari di Stato, che deriva dalla legge 50 del 2004 e dai suoi emendamenti. I verbali si riferiscono anche all’Ordine 98 del 2026 e alla corrispondenza dei ministeri dello sviluppo amministrativo e delle finanze.

Le disposizioni rese pubbliche non mostrano alcun aumento salariale relativo a questo programma. Anche loro non dettagliano un nuovo regime straordinario. Sarebbe quindi prematuro combinare automaticamente i cambiamenti nei programmi con la compensazione finanziaria.

Il problema sorge nel contesto dei redditi familiari forzati. L’indagine sull’opinione siriana pubblicata all’inizio di novembre, già dettagliata da Libnanews, distingue le famiglie che soddisfano i loro bisogni senza salvare da coloro i cui redditi sono ancora insufficienti. Non misura specificamente l’effetto di questo nuovo programma sui funzionari.

Il suo lavoro sul campo è stato completato il 15 ottobre, prima dell’annuncio della decisione. I suoi risultati non possono quindi essere utilizzati per descrivere la ricezione della misura. Il prossimo passo concreto sarà quello di comunicare le modalità specifiche per le amministrazioni prima dell’entrata in vigore del 1° dicembre.

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