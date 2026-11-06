Giordania-Kazakhstan: IA all’ordine del giorno della sicurezza

La Giordania e il Kazakistan pongono la sicurezza dell’intelligenza artificiale all’ordine del giorno del loro dialogo. Incontro ad Astana il 5 novembre 2026, Abdallah II e Kassym-Jomart Tokayev hanno presentato questo tema come priorità del nuovo incontro del processo Aqaba nella capitale kazaca.
Il presidente Kazakh ha sottolineato una nuova posizione geografica: questo formato di cooperazione di sicurezza si riunisce per la prima volta in Asia centrale. Il re di Giordania ha accolto favorevolmente l’organizzazione congiunta dell’incontro. Gli annunci ufficiali descrivono obiettivi di lavoro, senza pubblicare una decisione tecnica sull’IA.
Giordania e Kazakistan ampliano il dialogo Aqaba
La visita ufficiale di Abdallah II iniziò il 5 novembre. Il suo programma comprende colloqui bilaterali e una nuova riunione del processo Aqaba sulle sfide della sicurezza. Quest’ultimo è stato annunciato per il 6 novembre.
Questo quadro non si riferisce a una nuova alleanza militare. Esso consente scambi tra funzionari su minacce comuni. I due leader riguardano l’incontro di Astana alla cooperazione contro il terrorismo e l’estremismo, nonché le questioni di sicurezza regionale.
Hosting Kazakhstan aggiunge una dimensione centrale asiatica a queste discussioni. Tokaev ha evidenziato il possibile contributo della sua regione. Ha anche ricordato l’anzianità del processo avviato dal sovrano giordano più di un decennio fa.
Intelligenza artificiale come soggetto di sicurezza
La scelta del tema è esplicita nella relazione della presidenza kazaka. La sessione dovrebbe concentrarsi sulla sicurezza nel campo dell’intelligenza artificiale. Non è quindi solo uno scambio economico sulle nuove tecnologie.
Tuttavia, le informazioni rese pubbliche non precisano le modalità previste. Non descrivono una piattaforma di monitoraggio comune, condivisione automatizzata dei dati o protocollo operativo. Né possono annunciare l’adozione di regole comuni per i sistemi AI.
Questo limite non diminuisce la portata della scelta politica: i due paesi ora includono l’argomento in una riunione di cooperazione di sicurezza. Richiede una distinzione tra l’apertura di una discussione e i suoi risultati.
Una riunione nel rapporto bilaterale
I colloqui del 5 novembre non sono stati limitati alla riunione di Aqaba. Entrambi i leader hanno discusso anche commercio, investimenti, turismo e tecnologia. Abdullah II ha citato la difesa come uno dei settori della cooperazione da sviluppare.
Il presidente Kazakh ha insistito sull’attuazione degli impegni già assunti. Le visite reciproche dell’anno precedente hanno dato impulso alle relazioni tra i due paesi. Gli annunci attuali prolungano questo dialogo, senza fornire alcuna nuova quantità o contratto specifico relativo all’intelligenza artificiale.
La pubblicazione delle conclusioni della riunione di Astana determinerà se gli scambi conducono ad un programma concreto, ad impegni congiunti o ad un nuovo programma di lavoro.
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