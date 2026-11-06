Giordania-Kazakhstan: IA all’ordine del giorno della sicurezza

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Giordania e Kazakistan stanno preparando ad Astana un incontro del processo Aqaba sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale. Abdallah II e Kassym-Jomart Tokayev hanno presentato questa priorità durante i loro colloqui il 5 novembre 2026. L’appuntamento è il primo per questo formato in Asia Centrale. Gli annunci si concentrano sugli obiettivi di cooperazione e di discussione. Non è ancora possibile affermare che un accordo tecnico, un sistema comune o nuove norme sono state adottate dai partecipanti.