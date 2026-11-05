STATI IRAN-UNITED: CHI HA FATTO LA GUERRA DEL TEMPO?

Bernard Raymond Jabre analizza la guerra tra Iran e Stati Uniti nel corso del tempo, il petrolio e le elezioni americane. Egli contrasta la superiorità militare di Washington con la resistenza di Teheran, sottolineando i costi economici, umani e politici che entrambi i paesi continuano a sopportare oggi.

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Il potere americano potrebbe colpire l’Iran. Potrebbe indebolire, isolare, strangolare la sua economia. Ma potrebbe aspettare più a lungo di lui?

5 novembre 2026

C’è una dimensione in tutte le guerre che il personale non misura: il tempo.

Ci sono aerei, missili, navi, riserve finanziarie, capacità industriali. I bilanci militari sono confrontati con la tecnologia. Ma a volte dimentichiamo l’essenziale: quanto tempo può ogni avversario continuare?

Forse è qui che si trova la vera chiave della guerra tra Stati Uniti e Iran.

Su carta, il confronto era assurdo. Gli Stati Uniti avevano una schiacciante superiorità militare, tecnologica e finanziaria. L’Iran non poteva ragionevolmente aspettarsi di vincere una guerra convenzionale contro di loro.

Ma Teheran non aveva bisogno di vincere questa guerra.

Non doveva perderlo abbastanza in fretta.

E questa differenza cambia tutto.

Due orologi

Dall’inizio del conflitto, sono iniziati due orologi.

Il primo era iraniano.

Quanto tempo l’economia potrebbe resistere agli scioperi, al blocco, al crollo dei ricavi petroliferi, alle sanzioni finanziarie, alla caduta del rial e ad un’inflazione che divenne estremamente pesante per la popolazione?

Washington ha notevolmente rafforzato la scala. A settembre, l’inflazione annuale dell’Iran era del 73,6%. Il rial aveva perso circa il 35 per cento da luglio e le esportazioni di petrolio greggio erano state praticamente interrotte durante alcuni periodi. (Reuters)

Questi sono numeri terribili.

Ma non significano ancora crollo politico.

Perché c’era un secondo orologio: l’orologio americano.

Quanto tempo gli Stati Uniti avrebbero accettato una guerra la cui vittoria militare non ha prodotto una soluzione politica?

E soprattutto: per quanto tempo l’elettore americano accetterebbe di pagare indirettamente il prezzo?

E’ il secondo orologio che ha suonato.

L’arma iraniana non era solo il missile

L’Iran ha capito qualcosa di fondamentale: il suo principale mezzo di pressione non era necessariamente quello di distruggere le forze americane.

Potrebbe passare il costo della guerra all’economia mondiale.

Lo Stretto di Ormuz è diventato lo strumento di questa strategia.

Prima della guerra, circa un quinto dell’offerta petrolifera del mondo passava attraverso questo passaggio. La sua interruzione ha quindi trasformato un confronto militare regionale in un problema economico internazionale. (Reuters)

Il meccanismo è semplice:

Ormuz → petrolio → trasporto → inflazione → potere d’acquisto → opinione pubblica → elezioni.

Questa è probabilmente la più importante catena strategica di questa guerra.

L’olio non solo alimentava i motori. Ha passato la guerra al portafoglio dell’elettorato degli Stati Uniti.

Dall’inizio del conflitto, quasi un miliardo di barili sono stati prelevati da stock petroliferi globali. Gli stock diesel sono diventati estremamente tesi in diverse regioni e i costi logistici sono esplosi. (Reuters)

Il campo di battaglia si era mosso.

Non era più solo a Teheran o nel Golfo.

Era anche alla pompa a gas americana.

E poi vennero le elezioni

Le elezioni a medio termine degli Stati Uniti sono probabilmente il primo vero verdetto di questa guerra del tempo.

I repubblicani subirono una pesante sconfitta e persero il controllo del Congresso. Donald Trump stesso ha riconosciuto che la guerra aveva contribuito al risultato. Il vicepresidente JD Vance è andato oltre assegnando esplicitamente una parte significativa della sconfitta al conflitto iraniano. (Reuters)

Secondo i dati elettorali riportati dalla Associated Press, circa il 60 per cento degli elettori intervistati considerava l’azione militare contro l’Iran come un errore. (AP News)

Questo è il momento in cui la strategia dell’Iran ha senso.

L’Iran non ha sconfitto gli Stati Uniti militarmente.

Non poteva permetterselo.

Ma dopo otto mesi di guerra, Washington non ottenne la resa politica di Teheran. I negoziati indiretti continuano e entrambe le parti rimangono profondamente distanti in termini di accordo. (Reuters)

Nel frattempo, il costo politico della guerra ha attraversato l’Atlantico e ha raggiunto le schede elettorali americane.

Allora, chi ha vinto?

Devi essere preciso.

Dire che l’Iran « vince la guerra » sarebbe falso.

La sua economia è profondamente ferita. La sua infrastruttura militare è stata colpita. Il suo commercio estero e le entrate petrolifere sono state sotto pressione considerevole. La sua popolazione deve affrontare l’inflazione e la carenza il cui costo umano non deve mai scomparire dietro il ragionamento geopolitico.

Ma se la domanda è diversa — chi ha finora vinto la guerra del tempo? — la risposta diventa più inquietante.

Interimly, Iran.

Non perché è diventato più potente degli Stati Uniti.

Ma perché è ancora in piedi in un momento in cui il tempo sta iniziando a diventare molto più politicamente costoso per Washington.

Questa è la differenza tra potenza e resistenza.

Gli Stati Uniti possono ancora infliggere una notevole distruzione sull’Iran. Possono stringere il blocco, rafforzare le sanzioni o riprendere operazioni militari su larga scala.

Ma ognuna di queste opzioni ora ha un prezzo.

L’arrampicata può causare ulteriore petrolio e inflazione.

Mantenere lo status quo prolunga indefinitamente la guerra costosa senza garantire alcun risultato politico.

Negoziare significa accettare che otto mesi di superiorità militare non hanno prodotto la resa iraniana.

Questo è il dilemma americano.

Il paradosso del potere

La storia militare contiene una lezione che le grandi potenze riscoprono regolarmente: la superiorità rende possibile scegliere l’inizio di una guerra molto più facile di quanto permette di scegliere la fine.

Un potere dominante di solito cerca una decisione.

Un potere più debole a volte cerca solo di prevenire questa decisione.

L’Iran sembra aver ragionato in questo modo.

Non era necessario distruggere il potere americano. Il suo uso doveva essere reso progressivamente più costoso.

Trasformare le settimane in mesi.

Mesi in inflazione.

Inflazione in malcontento.

E il malcontento come un vincolo politico.

Ecco perché le elezioni americane del 3 novembre possono essere un punto di svolta più importante di alcune battaglie.

Per la prima volta, il tempo militare e il tempo democratico si sono incontrati.

Ma l’orologio iraniano continua anche a girare

Tuttavia, sarebbe un grave errore per Teheran considerare il risultato americano come una vittoria definitiva.

Perche’ il suo orologio non si e’ mai fermato.

L’economia iraniana rimane sotto immensa pressione. Le riserve finanziarie non sono infinite. L’inflazione superiore al 70%, l’indebolimento della moneta, le difficoltà di importazione e la contrazione del commercio producono necessariamente tensioni sociali e politiche. (Reuters)

Washington può quindi ancora fare la scommessa inversa:

aspetta a turno.

Ecco perché la guerra del tempo probabilmente non è finita.

Ha appena cambiato fase.

All’inizio del conflitto, la domanda era:

Quanto tempo può l’Iran resistere al potere americano?

Dopo otto mesi di guerra e le elezioni americane, sorge una seconda domanda:

Quanto tempo l’America vuole pagare per scoprire la risposta?

Forse è, in sostanza, la vera guerra del tempo.

Non chi possiede più missili.

Ma sa che orologio fermerà il primo.

Bernard Raymond Jabre

Specialista di analisi e cicli finanziari

Aleph Asset Management Ltd

bjabre@aleph.bz

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