Ucraina: cinque sospetti nell’operazione Cartagine · Voci globali

Il 5 novembre 2026, NABU e l’Ufficio del Procuratore di Anti-Corruzione ucraino annunciarono la notifica dei sospetti contro cinque persone nella nuova fase dell’Operazione Carthage. Un funzionario SBU senior e due agenti di polizia sono tra i sospettati. Gli investitori descrivono una presunta rete che protegge i call center fraudolenti, la tratta e le attività di contraffazione. Rivelato il giorno precedente, l’organizzazione avrebbe avuto almeno 12 partecipanti. Le persone coinvolte rimangono presunte innocenti.

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Cinque persone sono ora ufficialmente sospettate nella nuova fase di Operazione Cartagine in Ucraina. Questi includono un funzionario senior del servizio di sicurezza ucraino (SBU) e due agenti di polizia. Il National Anti-Corruption Office (NABU) e il procuratore specializzato anti-corruzione hanno annunciato queste notifiche giovedì 5 novembre 2026, il giorno dopo la presunta rete è stato rivelato.

Gli investigatori descrivono un’organizzazione che presumibilmente ha acquistato la protezione dei funzionari delle forze di sicurezza per svolgere diverse attività illegali. I call center fraudolenti, le vendite di droga, le sigarette contraffatte e la produzione di valuta contraffatta sono in archivio. Violenza e rapimento sono stati anche segnalati per aver servito gli interessi del gruppo.

Questo annuncio segna una fase giudiziaria specifica. Il 4 novembre, le autorità anti-corruzione hanno presentato la presunta esistenza e funzionamento della rete. Il comunicato stampa del 5 novembre indica che cinque persone hanno ricevuto una notifica di sospetto. Non costituisce una condanna o un riconoscimento definitivo dei fatti da parte di un giudice.

Operazione Cartagine: tre agenti di sicurezza

NABU non pubblica alcun nome in questo nuovo annuncio. Esso precisa, d’altra parte, le funzioni delle persone interessate. A SBU, è il primo vice capo di uno dei dipartimenti. Nella Polizia Nazionale, le notifiche riguardano il capo di un dipartimento e un assistente alla sezione capo della polizia giudiziaria nella regione di Kiev.

Gli altri due sospetti sono il presunto organizzatore di rete e un uomo presentato come suo subordinato. Secondo gli investigatori, il primo era già stato oggetto di diverse convinzioni prima della formazione di questo gruppo.

Le qualifiche selezionate differiscono da persona a persona. Il comunicato include la partecipazione a un’organizzazione criminale per i tre funzionari delle forze di sicurezza. Ha anche menzionato la percezione di un vantaggio indebito per il capo del dipartimento della polizia nazionale. Per la polizia giudiziaria di Kiev, i sospetti includono la complicità in atti di tortura e contraffazione.

Centri di chiamata protetti contro i pagamenti

Il meccanismo descritto si basa sulle relazioni tra un gruppo criminale e funzionari pubblici. Secondo NABU, si dice che il presunto organizzatore abbia associato con le sue attività i dirigenti della SBU, della Polizia Nazionale e dell’Ufficio del Procuratore Generale. Anche le persone della comunità criminale hanno partecipato alla rete.

I pagamenti avrebbero permesso alle attività illegali di continuare senza l’intervento delle autorità responsabili della lotta. I call center occupano un posto importante nel file. I loro operatori hanno riferito truffati cittadini ucraini e stranieri. Il comunicato non specifica il numero di vittime o il danno totale corrispondente a questo nuovo componente.

Tuttavia, gli investigatori descrivono un set più ampio di frode telefonica da solo. La presunta protezione avrebbe anche beneficiato della vendita di droghe e della produzione illegale di sigarette. Avrebbe coperto la produzione di valuta estera contraffatta.

A questi sospetti economici si aggiunge un aspetto violento. Il gruppo aveva preparato attacchi, rapimenti e attacchi per difendere i suoi interessi. Il testo pubblico non dà l’identità delle vittime interessate.

Almeno 12 persone nella rete sospetta

NABU stima che almeno 12 persone avrebbero partecipato a questa organizzazione. Questa figura descrive la scala assunta della rete. Non corrisponde al numero di notifiche annunciate il giovedì, che rimane fissato a cinque.

L’Ufficio del Procuratore Generale appare nella descrizione delle presunte relazioni del gruppo. Tuttavia, nessuno responsabile di questa istituzione è tra i cinque sospetti annunciati giovedì. In questa fase, le notifiche riguardano i tre dirigenti della SBU e della polizia e due presunti membri della rete.

Il comunicato non specifica se i cinque sospetti sono in detenzione. Né include le loro risposte alle accuse. Le responsabilità individuali e le misure di sicurezza sono soggette al processo giudiziario in corso.

Il caso ha provocato una reazione alla presidenza ucraina. Giovedì, il capo dell’amministrazione presidenziale, Kyrylo Boudanov, ha chiesto un’azione rapida e ferma. Egli ha dichiarato che funzioni, titoli e poteri non potevano giustificare la fuga delle sue responsabilità.

Tutte le persone in questione hanno diritto alla presunzione dell’innocenza. La NABU e l’ufficio del procuratore specializzato ora affermano che stanno preparando rapporti di sospetti su altri presunti partecipanti alla rete.

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