Nigeria: La candidatura di Atiku invalidato, chiamata annunciato

Il 5 novembre, l’Alta Corte Federale di Abuja invalidò la leadership della CDA guidata da David Mark e le sue decisioni, tra cui l’inaugurazione presidenziale di Atiku Abubakar. L’appello è stato presentato da un ex funzionario del partito, Nafiu Bala Gombe. CDA annuncia un appello e dice che sta aspettando la copia certificata del giudizio. Questa battuta d’arresto viene lanciata dalla campagna presidenziale; non costituisce una definitiva esclusione di Atiku dalle elezioni del 2027.

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In Nigeria, l’Alta Corte Federale di Abuja ha invalidato giovedì 5 novembre 2026 la candidatura presidenziale di Atiku Abubakar per il Congresso Democratico Africano (ADC). La sentenza colpisce la leadership del partito e le decisioni che ha preso. CDA annuncia un appello: questa decisione di primo grado non pone fine alla battaglia giudiziaria.

Il giudice Peter Lifu ha dichiarato la leadership guidata dall’ex presidente David Mark illegale. Ha annullato le sue azioni, inclusa la procedura per la designazione di Atiku Abubakar come candidato alle elezioni presidenziali del 2027.

L’insuccesso arriva quando l’ex Vicepresidente ha già iniziato la sua campagna. Ha vinto la nomination CDA a maggio ed è uno dei principali avversari del presidente Bola Tinubu. Vicepresidente dal 1999 al 2007, Atiku è arrivato secondo nelle precedenti elezioni presidenziali.

La candidatura presidenziale di Atiku Abubakar indebolito

All’origine del caso è Nafiu Bala Gombe, ex Vice Presidente Nazionale della CDA per il Nord Est. Ha sfidato le condizioni in cui David Mark aveva preso il comando nel partito dopo le dimissioni di Ralph Nwosu.

Gombe sostenne che gli statuti gli diedero il diritto di succedere al presidente dimesso. Ha anche denunciato la nomina di David Mark e del segretario nazionale Rauf Aregbesola, che ha trovato contrario alle regole interne e al diritto elettorale.

Il suo appello, registrato sotto il numero FHC/ABJ/CS/1819/2025, era inteso a impedire ai responsabili di agire per conto del partito. Ha anche chiesto che le loro decisioni vengano messe da parte. Il giudice gli ha dato una ragione.

CDA prepara la sua sfida

Nkemakolam Ukandu, il leader nazionale della CDA, ha annunciato che il partito avrebbe appellato. Il suo portavoce, Bolaji Abdullahi, ha denunciato una decisione che considerava politicamente motivata.

Il CDA afferma inoltre che attende la copia certificata della sentenza per esaminare i suoi termini e la sua portata. In mancanza di un esito finale dei ricorsi, la sentenza non consente che Atiku venga presentato come definitivamente escluso dalla scheda elettorale.

La commissione elettorale aveva precedentemente pubblicato il suo nome come candidato per la CDA, insieme con l’ex governatore del Rivers Rotimi Amaechi State come confezionatore. Il partito deve ora difendere questa nomina davanti alla Corte d’Appello.

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