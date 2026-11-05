Arbousier: fiori e frutti allo stesso tempo

Arbutus undo, una specie indigena in Libano, può portare i suoi fiori e frutti maturi allo stesso tempo. Questo spettacolo autunnale è spiegato dalla lenta maturazione degli arbusti dalla precedente fioritura. Tra campane bianche e frutti rossi, quasi un anno separa due generazioni. Il nostro appuntamento « Hai capito? » esplora questo dettaglio della flora mediterranea e ricorda perché è necessario distinguere questo albero dall’albero arbusto orientale, presente anche in Libano, ma con calendari diversi.

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Lo sapevi? L’albero può sopportare fiori e frutti maturi allo stesso tempo. In autunno, le sue piccole e leggere campane a volte si affiancano alle arboree rosse. I frutti provengono dalla fioritura precedente: hanno trascorso quasi un anno sull’albero prima di raggiungere la maturità.

Questa particolarità appartiene aArbutus undo, una specie mediterranea che l’Università americana di Beirut si trova tra le piante autoctone del Libano. Un albero del patrimonio naturale libanese, quindi, il cui calendario si legge nei rami.

Quasi un anno per maturare

In questo arbusto, la fioritura inizia in autunno. I frutti che poi formano prendono il loro tempo: maturano nel seguente autunno, mentre una nuova fioritura può già iniziare. L’Orto Botanico dell’Università di Cambridge descrive questa sovrapposizione tra le due generazioni sullo stesso argomento.

Per capire ciò che è visto, è necessario tornare da una stagione di fioritura ad un altro. I fiori del momento preparano i frutti futuri. Arbose rosse, d’altra parte, completano uno sviluppo iniziato molto prima. La loro presenza fianco a fianco non significa che il fiore sia diventato frutto in pochi giorni.

Questo ritmo è lungo anche prima di aprire fiori. Uno studio pubblicato nel novembre 2025Frontiere nella scienza delle piante, realizzato su tre alberi del giardino botanico di Roma Tor Vergata, seguito il loro sviluppo tra giugno 2023 e gennaio 2024. I ricercatori distinguono sette fasi, dal pulsante giovane al fiore aperto. Queste osservazioni sono state fatte a Roma e non descrivono il calendario preciso delle popolazioni libanesi.

Fogliame verde, campane e frutti rossi

L’albero mantiene le foglie tutto l’anno. Sono dure, lucide e foderate con piccoli denti. I fiori, raggruppati in grappoli appesi, prendono la forma di piccole campane bianche con crema, a volte rosa. I frutti sono arrotondati, con una superficie granulare ben riconosciuta, e si rivolgono all’arancione e poi al rosso durante la maturazione.

È questo look che gli dà il soprannome di « albero con fragole ». Appartiene alle Ericaceae, la famiglia dei riscaldatori. Il Museo Nazionale di Storia Naturale descrive una carne dolce e acida, ma piuttosto farinosa. Gli arbosi sono commestibili e sono utilizzati per fare marmellate. Tuttavia, una fotografia non è sufficiente per identificare un frutto selvatico prima di consumarlo.

In Libano, distinguere tra i due arbusti

Il nome comune può essere confuso. Il Libano ospita ancheArbutus andrachne, spesso chiamato arbousier della Grecia o arbousier orientale. Mantiene anche il fogliame e porta frutti rossi d’arancia. La sua corteccia liscia si distingue in piatti sottili, rivelando sfumature mutevoli.

Il suo tempo differisce: la sua fioritura è solitamente primavera, mentre il suo frutto matura in autunno. Non è quindi possibile attribuire a tutti gli arbusti l’incontro autunnale di fiori e frutta caratteristica diArbutus undo. Il nome della specie conta tanto quanto il colore delle bacche.

Per osservare questo dettaglio, è meglio guardare l’intero ramo: foglie, grappoli di gemme o fiori e frutti presenti. A seconda del luogo e delle condizioni dell’anno, non sono tutti allo stesso stadio. La foto che accompagna questo articolo, scattata in Spagna nel dicembre 2011, mostra due arbusti maturi accanto alle gemme di fiori ancora chiuse.

Fotografia:Bj.schoenmakers / Wikimedia CommonsMontes de Málaga, Spagna, 25 dicembre 2011,CC0. Foto originale conservata, ridimensionata e accompagnata da una veste tipografica.

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