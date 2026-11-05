CEW: 405,8 milioni di persone impegnate per l’istruzione in crisi

Education Cannot Wait ha annunciato 405,8 milioni di dollari in nuovi impegni a Ginevra il 5 novembre 2026. Con le promesse precedenti, la sua campagna ha raggiunto 541.6 milioni su un obiettivo di 600 milioni. Il fondo prevede di sostenere 10 milioni di bambini tra il 2027 e il 2030 nei paesi in crisi. Diversi paesi europei, Canada e Giappone sono coinvolti nel finanziamento. Questi importi rimangono impegni: non tutti corrispondono ai pagamenti già ricevuti.

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Education Cannot Wait (ECW), il fondo globale per l’istruzione nelle emergenze, ha annunciato giovedì 5 novembre 2026 nuovi impegni di $405,8 milioni. I donatori si sono incontrati a Ginevra su invito della Svizzera. I soldi devono sostenere l’educazione dei bambini che affrontano la guerra, lo spostamento e i disastri.

Queste promesse portano le risorse annunciate per la campagna Hope Starts Here a 541.6 milioni di dollari. Tale importo comprende 135,8 milioni di impegni pluriennali precedenti. L’obiettivo di 600 milioni di dollari rimane da raggiungere di 58,4 milioni di dollari.

ECW mira 10 milioni di bambini

Il piano 2027-30 prevede di aiutare 10 milioni di bambini, la metà di loro ragazze e un milione di bambini disabili. Combina la risposta d’emergenza e il supporto sostenuto ai sistemi scolastici in crisi protratte.

Tra i contributori annunciati ci sono Germania, Regno Unito, Norvegia, Canada, Svizzera, Irlanda, Unione Europea e Giappone. Gli Stati Uniti, che avevano finanziato il fondo in passato, non erano inclusi nella lista dei nuovi donatori.

La conferenza si presenta come un calo dei bilanci degli aiuti internazionali. Oltre ai finanziamenti pubblici, ECW esplora partnership con fondazioni e investitori. Diversi meccanismi restano da sviluppare o approvare; i loro importi non costituiscono quindi risorse acquistate.

Necessità concentrate in 20 paesi

Uno studio pubblicato dal Fondo il 23 giugno ha stimato il numero di bambini e adolescenti la cui istruzione è stata colpita da crisi a 258 milioni. Di questi, 93 milioni non frequentano nessuna scuola. Quasi l’80% di questi bambini fuori scuola vive in 20 paesi che affrontano le crisi più gravi.

Le cifre annunciate giovedì si riferiscono agli impegni di finanziamento, non ai pagamenti già effettuati. La campagna continua ad aumentare i 58,4 milioni di dollari mancanti.

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