GiFi e Grand Frais: Dove sono i negozi?

Il rimedio giudiziario di GiFi, consegnato il 3 novembre 2026, fa rivivere le domande sui suoi negozi e le divestiture proposte a Grand Frais. La gestione annuncia la continuazione dell’attività. Le discussioni presentate nell’ottobre del 2025 riguardano parte della rete, con un programma soggetto a diverse condizioni. Un’apertura deve essere verificata localmente: un progetto di assegnazione non è sufficiente per stabilire la sua realizzazione. Le seguenti sono le date confermate, il quadro procedurale e le informazioni che restano da specificare.

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GiFi e Grand Charge sollevano domande sul futuro dei loro negozi. Il tribunale commerciale di Tolosa pose GiFi in riforma giudiziaria il 3 novembre 2026. La gestione annuncia la continuazione dell’attività. La divestitura proposta di alcuni siti a Grand Frais, che in precedenza erano stati avviati, riguardava parte della rete.

I negozi GiFi continuano a operare

I negozi rimangono aperti, la direzione ha detto in un comunicato stampa preso da un’agenzia di stampa. Il gruppo ha più di 500 punti vendita e impiega circa 6.000 persone in Francia. La corte ha aperto un periodo di osservazione di sei mesi.

Questa procedura fornisce un quadro per mantenere l’attività di una società alla fine dei pagamenti. Durante il periodo di osservazione, le parti interessate del tribunale esaminano la sua situazione e le modalità di riparazione. L’ufficiale continua il suo lavoro, con l’assistenza o la supervisione dell’amministratore secondo la missione stabilita dal tribunale.

I contratti di lavoro continuano durante questo periodo. Tuttavia, le decisioni successive possono modificare l’attività o il numero di personale. L’apertura della regolazione non garantisce quindi il mantenimento permanente di tutti i negozi e posti di lavoro. Né dichiara la loro chiusura generale.

GiFi e Grand Charges: un progetto limitato a determinati siti

La riconciliazione immobiliare con Grand Charges precede questa decisione giudiziaria. In una comunicazione datata 24 ottobre 2025, il consiglio legale di GiFi ha descritto le discussioni relative alla divestitura di 25 a 30 negozi. Ha menzionato una possibile firma all’inizio del 2026, dopo aver consultato i rappresentanti del personale.

Il programma prevede quindi il completamento nel 2026, a condizione di condizioni normali e autorità di regolamentazione. Si trattava di un progetto mirato, volto in particolare a sviluppare la posizione territoriale di Grand Frais. Questo documento non descrisse l’acquisizione di GiFi nel suo complesso.

Un programma annunciato rimane separato da una vendita completata. Non è sufficiente stabilire che ogni negozio menzionato ha cambiato il suo nome o impostare la sua data di riapertura. Il numero esatto di conversioni effettuate deve essere confermato sito per sito. Le informazioni verificate per questo articolo non permettono di pubblicare un elenco esaustivo e aggiornato.

Controllare l’apertura del negozio

Per preparare un viaggio, il calendario punto di vendita rimane un punto di riferimento utile. A Sainte-Marguerite, nei Vosgi, il record ufficiale di Grand Frais annuncia per esempio un’apertura il 18 novembre. Non specifica che questo negozio sostituisce un GiFi: quindi questa origine non può essere detratta dall’annuncio.

Per quanto riguarda la riorganizzazione di GiFi, la prossima riunione giudiziaria è fissata per l’8 gennaio 2027. Il giudice deve quindi esaminare la capacità finanziaria di continuare l’attività e mantenere il periodo di osservazione.

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