Libano: Il laboratorio di droga si libera

Il Ministro della Salute Rakan Nassereddine annuncia la prossima firma dell’accordo sul laboratorio di riferimento farmaceutico, in collaborazione con l’Università libanese. Nei prossimi mesi è previsto un inizio, senza data specifica o budget dettagliati nel comunicato stampa. Questo nuovo passo rafforzerà il controllo dei farmaci. Essa solleva anche la questione dei mezzi, dell’indipendenza scientifica e delle responsabilità mentre l’Agenzia nazionale dei medicinali è ancora in attesa della sua costituzione, secondo il ministro.

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Il Libano dovrebbe firmare la prossima settimana l’accordo per istituire il suo laboratorio di riferimento farmaceutico, con un inizio annunciato nei prossimi mesi. Il ministro della Salute Rakan Nassereddine ha dato questo calendario giovedì 5 novembre, quando è stata lanciata una campagna per sostenere la medicina libanese. Per i pazienti e i produttori, la portata del progetto dipenderà ora da mezzi molto concreti: analisi affidabili, team formati e un’autorità in grado di seguire i risultati.

Al Museo Nazionale di Beirut, la cerimonia includeva First Lady Nehmat Aoun, Ministro dell’Industria Joe Issa El Khoury e rappresentanti del settore farmaceutico. Dietro le chiamate per comprare il libanese, l’annuncio più tangibile riguardava uno strumento di controllo a lungo atteso. Secondorelazione dell’Agenzia nazionale dell’informazioneIl Ministero ha iniziato a dotare il Laboratorio Centrale con l’accordo del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro.

Un accordo previsto, poi diversi mesi di preparazione

Lo schema deve essere sviluppato in collaborazione con l’Università libanese. Il Ministro ha annunciato la firma dell’accordo « Next week », e un inizio nei prossimi mesi. Non ha dato un giorno di apertura o presente, in questa relazione, il bilancio, l’elenco delle attrezzature, il numero di personale o il numero di campioni che il laboratorio potrebbe elaborare.

Questo annuncio estende un incontro di lavoro tenutosi il 2 novembre tra Rakan Nassereddine e il presidente dell’Università libanese, Bassam Badran. Theministero della Salute poi indicatosono stati discussi preparati amministrativi e tecnici per valutare la qualità dei prodotti farmaceutici secondo criteri scientifici internazionali. Il calendario annunciato giovedì è quindi un ulteriore passo, ancora da tradurre in un accordo firmato e in un’operazione efficace.

Il ministro ha ricordato che, secondo lui, il paese non aveva stabilito questo laboratorio di riferimento in 35 anni, nonostante i requisiti per la registrazione di farmaci. Ciò vale per la struttura pubblica annunciata. Non significa che il Libano non abbia laboratori universitari, ospedali o privati.

Ciò che le analisi dovrebbero portare

Un laboratorio di prova può verificare la conformità dei campioni alle specifiche applicabili ed esaminare i prodotti sospettati di essere difettosi o falsificati. La sua utilità risiede nell’affidabilità del risultato, ma anche in quello che succede dopo: trasmissione all’autorità competente, indagine e, se giustificato, misure sui prodotti interessati.

Thebuone pratiche pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2024descrivere le condizioni necessarie: personale qualificato, attrezzature seguite, metodi appropriati, tracciabilità di campioni e dati. Essi includono il controllo del mercato nel suo complesso, che comprende anche l’ispezione e il monitoraggio della sicurezza della droga. L’acquisto di macchinari non è quindi sufficiente a rendere operativo il servizio.

Va precisata anche la competenza riconosciuta del laboratorio. Il comunicato stampa non dichiara quali famiglie di prodotti saranno coperti inizialmente, con quali test o secondo quali programmi di accreditamento. Queste distinzioni contano: un’analisi di qualità su un lotto non solo dimostra l’efficacia clinica di un trattamento. I prodotti biologici, in particolare, richiedono approcci adeguati.

L’agenzia della droga rimane da stabilire

Il laboratorio è presentato come uno strumento essenziale della futura Agenzia Nazionale per la Droga. Secondo il ministro, questa agenzia non è ancora costituita, nonostante l’adozione del suo decreto di attuazione. Ha detto di aver preso le relative amministrazioni e ha invitato le tre presidenze a far avanzare gli appuntamenti.

Rakan Nassereddine attribuisce il blocco principale alla « muhassassa », la divisione delle posizioni secondo i bilanci politici e confessionali. Questa carica è quella del ministro. Tuttavia, evidenzia la difficoltà immediata del progetto: il laboratorio potrebbe avanzare tecnicamente mentre l’organizzazione responsabile della supervisione del settore rimane incompleta.

Il governo dovrà chiarire le responsabilità durante questa transizione. Chi definirà le priorità di campionamento? Chi riceverà un risultato non conforme? Quale procedura consentirà di agire rapidamente e di salvaguardare i diritti delle imprese interessate? La convenzione con l’Università libanese dovrebbe specificare la catena di decisione così come i mezzi materiali. In caso contrario, un’analisi può rimanere un documento amministrativo aggiuntivo.

Supporta la produzione senza indebolire il controllo

L’annuncio è stato fatto in un quadro di promozione industriale. Il presidente del sindacato dei produttori, Carole Abi Karam, ha detto che la quota di farmaci libanesi era salita dal 7% prima del 2019 a circa il 30% di oggi. Il rapporto non specifica se questo confronto riguarda volumi, valore di vendita o qualsiasi altro indicatore. Deve essere letto come una stima presentata dalla professione, senza dargli una precisione che non ha.

Lo sviluppo della produzione locale può ridurre alcune dipendenze e sostenere l’occupazione. Esso rafforza anche la necessità di un controllo credibile, applicabile sia ai medicinali libanesi che alle importazioni. I produttori dovrebbero essere in grado di presentare risultati riconosciuti; i pazienti devono poter contare sugli stessi requisiti indipendentemente dall’origine della scatola.

Questo punto merita una vigilanza speciale quando le autorità pubbliche incoraggiano simultaneamente la produzione e organizzano la sua supervisione. I criteri per l’analisi, le procedure di non conformità e le regole di prevenzione degli interessi devono essere espliciti. L’indipendenza scientifica del laboratorio proteggerà anche le aziende che soddisfano gli standard contro la concorrenza meno scrupolosa.

La prima scadenza è ormai chiusa: la firma promessa per la prossima settimana. La pubblicazione dell’accordo, delle risorse impegnate e di un calendario per l’aumento delle spese contribuirà a misurare i progressi. Dopo ripetuti annunci sulla riforma della droga, è su questi impegni verificabili che il progetto sarà giudicato.

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