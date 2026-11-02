Trump e Iran: negoziare sotto minaccia militare

Donald Trump lascia aperta la possibilità di un accordo con l’Iran pur mantenendo la sua linea nucleare. In un’intervista trasmessa il 2 novembre, afferma che Teheran vuole negoziare. Allo stesso tempo, una proposta sta circolando dopo le discussioni in Qatar. Nessun accordo finale è annunciato e l’opzione militare rimane aperta. Le posizioni rimangono lontane nell’agenda nucleare e le condizioni iraniane riguardanti lo Stretto di Ormuz e il blocco navale statunitense.

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Donald Trump lascia aperta la possibilità di un accordo con l’Iran, pur mantenendo il suo rifiuto di vedere Teheran acquisire armi nucleari. In un’intervista trasmessa il 2 novembre 2026 da Pod Force One, il presidente degli Stati Uniti afferma che i leader iraniani vogliono raggiungere un accordo. Questa apertura avviene come il commercio continua attraverso il Qatar, senza che venga annunciato un accordo finale.

Il rapporto dell’intervista pubblicato da Newsquawk afferma una posizione cauta sul suo risultato: Donald Trump si riferisce alla possibilità di un accordo, ma non lo presenta come un accordo. La sua disponibilità a negoziare a Teheran rimane il suo apprezzamento. Non è sufficiente stabilire una convergenza sulle condizioni di un regolamento, né fissare un calendario.

Il nucleare rimane un punto di disaccordo

La linea Washington rimane il divieto di un’arma nucleare iraniana. Secondo la Associated Press, gli Stati Uniti vogliono affrontare questo problema in nuovi negoziati, mentre l’Iran intende affrontarlo più tardi. Teheran continua a presentare il suo programma come pacifico.

Questo disaccordo riguarda quindi anche l’ordine delle discussioni. Un’apertura al dialogo non significa che le due capitali convengono di negoziare contemporaneamente gli stessi argomenti. Le sole dichiarazioni presidenziali non costituiscono un quadro concordato sul nucleare.

Doha: un progetto sta circolando, non ancora un accordo

Sul fronte diplomatico, Reuters riferisce il 2 novembre, citando un funzionario informato dalle discussioni, che un progetto di proposta sta circolando per raccogliere feedback. È possibile un nuovo incontro. I negoziatori iraniani hanno lasciato Doha domenica 1 novembre, ma questa partenza non è legata alle difficoltà dei colloqui, secondo questa fonte.

Il portavoce diplomatico iraniano Esmaeil Baghaei ha spiegato che il vice ministro Kazem Gharibabadi aveva viaggiato in Qatar per facilitare lo scambio di messaggi con Washington. Questa è una mediazione del Qatar, non l’annuncio di un vertice diretto tra i leader americani e iraniani.

Baghaei condiziona la riapertura e la sicurezza dello Stretto di Ormuz alla fine del blocco navale americano e la considerazione delle richieste iraniana. Secondo Reuters, le discussioni si basano su un piano presentato da Teheran in settembre, la cui attuazione potrebbe essere accelerata. Queste condizioni rimangono una posizione negoziale iraniana, non impegni americani.

La minaccia militare non è scomparsa

Il dialogo si svolge alla vigilia delle elezioni a medio termine degli Stati Uniti il 3 novembre. Reuters riferisce che Donald Trump ha escluso ulteriori attacchi prima del voto, lasciando aperta la possibilità di azione militare. Un’assenza di scioperi annunciati fino all’elezione non è quindi né una garanzia di pace duratura né un annuncio di un’operazione il giorno successivo.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto sabato che il presidente non aveva deciso di lanciare nuovi scioperi e preferiva una soluzione diplomatica, secondo Reuters. Dal lato iraniano, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha detto domenica che il suo paese è rimasto pronto sia per la difesa che per la diplomazia.

Le conseguenze regionali delle nuove ostilità sono anche di preoccupazione per i vicini iraniani. Associated Press riporta che nel Dialogo di Manama, il consigliere presidenziale degli Emirati Anwar Gargash ha respinto la prospettiva di un nuovo confronto. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha anche avvertito contro ulteriori escalation.

A questo punto, due elementi coesistono: un canale diplomatico rimane attivo, e la minaccia di ulteriori combattimenti non viene sollevata. Il problema non è solo se Washington e Teheran vogliono un accordo, ma se possono concordare sul suo contenuto, termini e ordine di applicazione.

Fonti

Foto: Daniel Torok / Casa Bianca, ritratto ufficiale del 2 giugno 2025, pubblico dominio.Fonte fotografica;avviso di licenza. Abito editoriale Libnanews.

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