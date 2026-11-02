Yair Golan accusa Netanyahu di minacciare l’alternanza

Yair Golan accusa Benjamin Netanyahu di voler sfruttare una crisi di sicurezza per ritardare l’alternanza dopo la legislazione israeliana. Nella sua dichiarazione del 2 novembre 2026, il leader dei Democratici ha esortato altri avversari a accelerare le discussioni su un governo. Queste accuse rimangono sue: non provano l’esistenza di un piano del Primo Ministro. Le consultazioni continuano tra le parti, mentre la legge fondamentale governa la continuità dell’esecutivo e dei poteri legati allo stato di emergenza.

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Yair Golan accusa Benjamin Netanyahu di voler sfruttare una crisi di sicurezza per ritardare l’alternanza. In una dichiarazione trasmessa lunedì 2 novembre 2026, il leader del Partito Democratico chiede all’opposizione al Primo Ministro di accelerare la formazione di un governo. Le sue accuse riguardano le sue intenzioni al leader israeliano, non a una decisione annunciata da lui.

Il leader di sinistra collega direttamente la sicurezza del paese ai negoziati politici avviati dopo le elezioni legislative del 27 ottobre. Egli sostiene che Netanyahu potrebbe causare un’escalation per mantenere il potere. Questo avvertimento non è la prova dell’esistenza di un tale progetto.

Yair Golan chiede una rapida alternanza

« Netanyahu non esiterà a spingere Israele verso un’escalation di sicurezza e a stabilire uno stato di emergenza per ostacolare il trasferimento del potere », dice Yair Golan. Lo accusa anche di essere pronto a provocare una crisi che metterebbe in pericolo gli israeliani e di interrompere il processo democratico.

Il suo intervento si rivolge anche ai suoi partner politici. Il leader dei democratici chiede loro di non lasciare che le discussioni sul prossimo simmer del governo. Presenta la velocità di un accordo come problema di sicurezza, al di là del semplice desiderio di sostituire Netanyahu.

Il giorno prima, Golan aveva già avvertito di un rischio di ulteriore confronto con l’Iran. Ha citato Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yaïr Lapid e Avigdor Lieberman come uno dei leader con l’esperienza necessaria per guidare un’altra politica. Ancora una volta, era la sua valutazione politica, non l’annuncio di un’operazione militare.

I partner sono ancora convinti

Alla fine di lunedì, un media israeliano ha riferito che i leader del blocco avevano detto che volevano raccomandare Gadi Eisenkot al presidente Isaac Herzog. Tale sostegno è un passo nel processo di nomina del candidato per formare il governo.

Non è confuso con un accordo sulla composizione dell’esecutivo. Gli stessi media riportano che Avigdor Lieberman esclude ancora la partecipazione a un governo di minoranza. La questione delle condizioni di formazione dell’impresa successiva è quindi aperta a un candidato.

Lo stato di emergenza non rimuove il quadro istituzionale

I termini utilizzati da Golan non descrivono un meccanismo automatico per mantenere il potere. La legge di base sul governo prevede che l’esecutivo uscente prosegua in carica fino alla successiva costituzione. Questa continuità istituzionale differisce dalla carica dell’avversario di ostruzione.

Lo stesso testo copre lo stato di emergenza. Il Knesset può dichiararlo e revocarlo. In caso di emergenza che impedisce al governo di attendere la sua riunione, essa ha la possibilità di una dichiarazione provvisoria, soggetta alle condizioni dell’articolo 38.

Soprattutto, l’articolo 41 vieta ai regolamenti di emergenza di modificare questa legge di base o sospendere temporaneamente la sua applicazione. Per invocare una crisi di sicurezza non è quindi sufficiente stabilire che un’alternanza sarebbe legalmente prevenuta.

La dichiarazione di lunedì aggiunge pressione pubblica alle discussioni tra le parti. Il problema immediato rimane la loro capacità di tradurre questi scambi in impegni congiunti sulla formazione del prossimo governo.

Fonti

Credito illustrativo: Shlomi Amsalem / Knesset Archives —fonte di fotografia. Composizione e fotografia sottoCC BY-SA 4.0; intera fotografia ridimensionata, aggiunta veste editoriale.

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