Hezbollah: L’aiuto per le persone sfollate internamente inizia a Nabatieh

Hezbollah annuncia l’inizio dei suoi pagamenti di assistenza immobiliare nella regione di Nabatiyah. Il programma, presentato il 13 ottobre, prevede un massimale di 14.000 dollari su un anno, diviso in quattro tranches. Si rivolge a persone sfollate internamente senza altri alloggi, le cui case sono distrutte, disabitabili o in aree occupate. Il movimento non specifica il numero di beneficiari o la fonte di fondi, mentre i suoi canali finanziari sono soggetti a restrizioni.

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Lunedì 2 novembre Hizbullah ha annunciato l’inizio del pagamento dell’assistenza finanziaria alle persone sfollate internamente nella regione di Nabatiyah del sud del Libano. Il movimento ha riferito che aveva commesso il pagamento di una prima rata per le famiglie private del loro alloggio per guerra con Israele. Presenta questa distribuzione come gesto di fedeltà ai proprietari di case distrutte.

Questo primo pagamento riflette lo schema annunciato il 13 ottobre. L’assistenza abitativa può raggiungere 14.000 dollari su un anno. Hezbollah ha fornito quattro rate su dodici mesi, senza specificare l’importo della prima rata distribuita a Nabatiah.

Assistenza agli sfollati interni: condizioni annunciate

Il programma si rivolge a persone il cui alloggio è stato completamente distrutto o reso inabitabile. Riguarda anche gli abitanti delle zone meridionali occupate da Israele. In entrambi i casi, i beneficiari non devono avere altro posto dove vivere.

Il massimale annuo non corrisponde quindi ad un importo immediatamente pagato a ciascuna famiglia. L’importo effettivamente assegnato e il numero delle famiglie interessate da questa prima distribuzione non sono stati dettagliati nell’annuncio. Hezbollah inoltre non ha indicato l’origine dei fondi mobilitati.

Pagamenti sotto pressione finanziaria

Questa assistenza a persone sfollate internamente viene come l’Iran, il principale sostegno di Hezbollah, rimane soggetto alle sanzioni economiche degli Stati Uniti. Le autorità libanesi rafforzano anche i controlli sui canali attraverso i quali il movimento ottiene denaro e armi come parte della loro politica di disarmo dichiarata.

L’annuncio del programma in ottobre è stato il primo del suo genere dall’ingresso di Hizbullah nella guerra a sostegno dell’Iran il 2 marzo. Gli Stati Uniti e Israele attaccarono l’Iran il 28 febbraio. L’aiuto annunciato riguarda le esigenze di alloggio di persone sfollate internamente, non un programma costoso per la ricostruzione di case distrutte.

Secondo i dati provvisori delle autorità libanesi, più di 290.000 case sono state danneggiate o distrutte dal 2023. Questo bilancio copre diverse sequenze di guerra, non solo le più recenti.

La violenza nel Sud è diminuita da giugno, a seguito di un memorandum tra Washington e Teheran e di un accordo quadro tra Libano e Israele. Quest’ultimo include il disarmo di Hezbollah.

Un precedente accordo fu annunciato nel dicembre 2024, dopo la guerra contro Israele a sostegno di Hamas a Gaza. Hezbollah ha riportato 77 milioni di dollari in aiuti a persone sfollate internamente, presentate come dono del popolo iraniano e del movimento. Per i pagamenti commessi a Nabatieh, non sono stati specificati né la busta totale né il calendario dettagliato per le prossime rate.

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