Libano e Iran: Quali garanzie contro la guerra?

Libano e Iran rimangono al centro delle preoccupazioni regionali: Beirut cerca di evitare una nuova guerra, ma le garanzie rimangono incerte. Un accordo regionale non proteggerebbe automaticamente il suo territorio. I avvertimenti sono volti alla decisione di Hezbollah, senza stabilire una promessa di sicurezza. Le autorità chiedono una decisione nazionale sulla guerra e la pace. La loro capacità di agire dipende anche dalla conservazione delle istituzioni e dagli impegni che i vari attori accetterebbero. Nessuna assicurazione pubblica respinge l’incertezza.

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La continuazione dei negoziati regionali non è sufficiente a garantire che il Libano stia lontano da un nuovo confronto. I giornali del 2 novembre 2026 descrivono una doppia incertezza: quella delle decisioni americane e israeliane sull’Iran, e quella della condotta di Hezbollah se si verifica un attacco. Le autorità libanesi stanno cercando di preservare il paese, ma le informazioni pubblicate non rivelano garanzie pubbliche che riuniscono questi diversi attori.

Il problema va quindi oltre la mediazione. Esso copre gli impegni che un possibile accordo comporterebbe, la loro applicazione al territorio libanese e la capacità delle istituzioni di controllare le decisioni di guerra.

Un accordo regionale non proteggerebbe automaticamente il Libano

Al Akhbar ha riferito che un possibile accordo tra Washington e Teheran non escluderebbe necessariamente il Libano dal rischio militare. Dipenderebbe dalle clausole e dalle garanzie associate. Il giornale si riferisce anche a rapporti di possibili attacchi preventivi israeliani contro Hezbollah, insieme ad un attacco all’Iran.

Questi elementi rimangono ipotetici. Tuttavia, essi sottolineano la differenza tra due obiettivi: evitare una nuova guerra regionale e ottenere una protezione esplicita dal Libano. Il primo potrebbe facilitare quest’ultimo, senza sostituirlo.

I colloqui Doha includono la cessazione delle ostilità, Ormuz e le misure economiche previste da Teheran. Il loro risultato rimane aperto. Sarebbe quindi prematuro dedurre un impegno già acquisito sul fronte libanese.

I avvertimenti cercano di agire prima della decisione di Hezbollah

Ad Diyar riferisce che le fonti ufficiali libanesi hanno ricevuto avvisi attraverso diversi canali. Secondo il loro conto, la partecipazione di Hezbollah porterebbe a una notevole distruzione. Il messaggio mira a influenzare la scelta del movimento prima di una possibile ripresa dei combattimenti regionali.

Al-Joumhouria si riferisce anche, sotto la guida dei circoli diplomatici, ad un avvertimento americano riguardo a una risposta israeliana più distruttiva. Questi interlocutori affermano che Washington non interviene per imporre i limiti se Hezbollah ha partecipato al confronto.

La portata di questi avvisi non deve essere confusa con una garanzia di sicurezza nello scenario inverso. Minacciare le conseguenze di un intervento non significa promettere che nessun sciopero si verificherà in assenza di intervento. Le analisi pubblicate tengono proprio questo campo di incertezza.

Il movimento non formula l’impegno pubblico a non intervento

Secondo fonti anonime citate da Al Akhbar, Hezbollah non ha dato ai mediatori alcun chiaro impegno, in una direzione o nell’altra. Il quotidiano descrive un rifiuto di fornire garanzie in anticipo che restringono la sua decisione prima di conoscere la natura di un possibile attacco.

Ad Diyar menziona i messaggi rassicuranti di Nabih Berri, senza specificare sufficientemente il loro contenuto e autore per renderlo una garanzia ufficiale di Hezbollah. Il giornale riferisce anche che il movimento continuerà a giudicare una guerra americana improbabile, mentre si prepara per diverse eventualità.

Questi conti non permettono di annunciare un deciso ingresso in guerra. Né possono certificare una neutralità acquisita. Per le autorità, questa mancanza di una posizione pubblica definitiva complica la ricerca di impegni reciproci.

La decisione nazionale sulla guerra e la pace rimane disputata

Béchara Rai chiede che la decisione sulla guerra e la pace sia presa da un’unica autorità nazionale. Nelle parole di Ad Diyar e Al Jumhouria, collega la protezione del paese con il controllo delle armi da parte dello Stato e delle sue istituzioni legali.

Gebran Bassil distingue anche la difesa del territorio da una decisione di attacco o di salita. A suo avviso, deve tener conto dell’interesse nazionale. A Manama, Youssef Raggi sostiene che le decisioni del Libano avvengono a Beirut e che il paese non deve diventare una piattaforma che minaccia gli stati del Golfo, secondo Al Liwaa.

Queste dichiarazioni esprimono una linea politica. La loro traduzione pratica, tuttavia, dipende dalle relazioni di potere che le istituzioni non controllano da sole. Il conflitto interno intorno a Dahr Al Baidar mostra come l’attuazione delle decisioni dello Stato sulle armi rimane contestato.

Conservare le istituzioni senza perdere il controllo della sicurezza

Al Joumhouria riferisce un’ulteriore preoccupazione: la pressione per indebolire ulteriormente le istituzioni e l’esercito potrebbe produrre l’opposto dell’effetto desiderato. Nell’analisi di Jony Mounir, il loro indebolimento potrebbe beneficiare di Hezbollah piuttosto che rafforzare la capacità dello stato.

La sfida libanese è quella di cercare garanzie esterne evitando disagi interni. I contatti diplomatici, gli avvertimenti e le richieste di una decisione nazionale fanno parte di questo processo. Nessuno solo è sufficiente a stabilire che il rischio è eliminato.

Il Libano potrebbe beneficiare della de-escalation regionale. Ma tenerlo fuori da una nuova guerra richiederebbe impegni espliciti e decisioni coerenti sul proprio territorio. Le storie del 2 novembre ancora descrivono una ricerca di queste condizioni, non la loro realizzazione.

Fonti

Al Akhbar, 2 novembre 2026, pagina 2; Ad Diyar, pagine 1, 2 e 4; Al Joumhouria, pagine 2 e 4–5; Al Liwaa, pagina 2.

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