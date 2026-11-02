Ricostruzione della teoria della sostituzione demografica principale della Francia

René Naba critica la teoria della grande sostituzione collegando i discorsi di immigrazione con guerre, trasformazioni demografiche e il declino della dominazione occidentale. Questa analisi, pubblicata da Madaniya, offre una lettura controversa della storia francese e internazionale, che è il risultato della sua cronaca radiofonica per ascoltatori a Marsiglia.

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Tribune — René Naba

Ricostruzione della teoria della grande sostituzione demografica della Francia: La grande sostituzione è il risultato di un’invasione barbarica dei basani del pianeta, ma del bellicismo occidentale.

Questa cronaca è una condensazione dell’intervento di René Naba presso la caffetteria associativa « Rélighteur des Étoiles » – Martigues – domenica 10 ottobre 2026.

Il calendario di questo ciclo di conferenze è indicato su questo link:

Condensato per ascoltatori di Radio Galère Marseille

Cronaca René Naba « Rassegna stampa Halal su argomenti Haram »

Programma « Harragas », modulo animato da Kamar Idir e trasmesso giovedì 15 ottobre: 16h-18h

Rivolgendosi alle tesi di Renaud Camus, iniziatore del falso concetto di « grande sostituzione della popolazione francese », Eric Zemmour, lo scrittore francese di estrema destra, ha affermato su un canale televisivo francese, senza che queste parole siano contestate, che « la generalizzazione dei robot consentirebbe alla Francia di sbarazzarsi degli immigrati ».

La generalizzazione dei robot permetterà loro di sostituire gli esseri umani in molti compiti.

Non solo Eric Zemmour non sa che un terzo dei francesi è di origine straniera, ma che la Francia soffre anche di un deficit demografico, che, è vero, è pieno di immigrazione. Al punto che il presidente Emmanuel Macron ha chiesto al riarmo francese di riempire questo deficit, una chiara indicazione della gravità del problema.

Per seguire il ragionamento di questo islamofobico rabbioso, spingendo questo nostalgico dell’Algeria francese nei suoi ultimi tagli, la copulazione di robot, su una proiezione di mezzo secolo, può generare umanoidi, in nessun caso umani.

La Francia non sarebbe più la Francia, ma un’entità meccanizzata, priva della sua capacità riproduttiva. Sarebbe una « Res Publica », una cosa pubblica, il bene comune di tutti i suoi concittadini.

Tuttavia, se un’analisi è fatta delle parole di questo frenetico razzista, articolando il globale nei locali, avremo la seguente osservazione: La grande sostituzione non è il risultato di un’invasione barbarica dei basani del pianeta, ma del bellicismo occidentale. Si giudica che:

Piano globale

Durante la seconda guerra mondiale, il pedaggio di morte era di 100 milioni, per lo più popolo caucasico, secondo la terminologia americana, cioè bianco (tedesco, francese, inglese, russo, orientale europeo, (Polonia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, baltici, ecc.) Canadesi, australiani, Nuova Zelanda. Un’emorragia grave.

Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, la razza bianca rappresentava il 35 per cento della popolazione mondiale, ma controllava 4/5 della superficie mondiale.

Nel 2026, la razza bianca rappresenta ora solo il 21 per cento della popolazione mondiale e controlla solo il 30 per cento del mondo a causa dell’indipendenza di tutti i paesi asiatici (Cina, India, Pakistan, Vietnam, Cambogia, Indonesia, ecc.), Africa, e il mondo arabo. In altre parole, un restringimento dell’ala occidentale.

Localmente

La Francia ha deplorato la perdita di 1.400 milioni di morti durante la prima guerra mondiale e 900.000 invalidi, o l’11 per cento della sua popolazione fuori servizio.

Al contrario, 4,2 milioni di ettari devastati, 285.000 case distrutte, 500.000 danneggiate, 4.800 km di binari ferroviari e 800 km di strada da restaurare, 22.900 impianti da ricostruire, 330 milioni di m3 di trincee da riempire.

Per questo lavoro di ricostruzione del titanio, la Francia ha importato 500.0000 algerini.

Tuttavia, la seconda guerra mondiale causò un’emorragia identica, vent’anni dopo, un ritardo inferiore al normale periodo di riproduzione generazionale. Poi fu Indocina, Algeria, combattendo nel pre-squaro africano (Kolwezi, Sangaris, Serval, Barkane) ecc..

Un’emorragia continua, mentre allo stesso tempo gli Stati Uniti hanno sofferto un tale sanguinamento — Vietnam (15 anni), Iraq (10 anni), Afghanistan (15 anni) — con un aumento dell’indebitamento in entrambi i paesi, quando la Cina era astinente da qualsiasi avventura militare al di fuori dei suoi confini, dalla guerra coreana nel 1952, cioè per 65 anni.

Come risultato di questa frenesia bellica, la centralità dell’uomo bianco è nel processo di evanescence, così come il ruolo prescrittivo dell’Occidente, sanzionando la fine di sei secoli di assoluta egemonia occidentale sul resto del pianeta.

La guerra in Afghanistan (2001-2015) ha segnato l’emergere di un mondo post-occidentale, la guerra in Ucraina (2024), l’emergere del « South Global ».

In considerazione di quanto sopra, la generalizzazione dei robot dovrebbe sostituire principalmente i cervelli disturbati del calibro di questo teologo pacolette che incarna perfettamente Eric Zemmour

TWO LINK:

Afghanistan

René Naba — testo pubblicato il 2 novembre 2026 suMadaniyaLeggilo su Libnanews.

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