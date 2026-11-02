Elezioni israeliane: quali effetti per il Libano?

I negoziati dopo le elezioni israeliane hanno lasciato aprire diverse forme di governo, senza offrire al Libano una garanzia di de-escalation. Netanyahu sta cercando una maggioranza e Eisenkot sta esplorando il suo sostegno. Le differenze tra le parti complicano le alleanze, mentre alcuni orientamenti di sicurezza possono persistere. Le analisi pubblicate il 2 novembre distinguono tra i cambiamenti nella leadership e nelle decisioni militari. Il confronto con l’Iran rimane una variabile importante, senza rendere automaticamente un’estensione del conflitto in Libano o una guerra imminente.

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I negoziati aperti dopo le elezioni israeliane non danno al Libano una chiara prospettiva di de-escalation. I giornali del 2 novembre 2026 descrivono diversi modi di formare un governo. Essi distinguono anche questa competizione politica dalle scelte di sicurezza che possono persistere. L’eventuale sostituzione di Benjamin Netanyahu non sarebbe quindi sufficiente a rompere la politica in Libano.

Questa cautela è particolarmente evidente nell’analisi di Ali Haidar pubblicata da Al Akhbar. Secondo lui, le differenze tra i leader israeliani riguardano anche i mezzi e i tempi di azione. Non significa necessariamente abbandonare l’obiettivo di indebolire Hezbollah. Tuttavia, anche il blocco del governo non dimostra che una guerra è imminente.

Risultati che lasciano aperte alleanze

Al Joumhouria del 2 novembre 2026 riporta che il Likud rimane il primo partito, con 27 posti. Benjamin Netanyahu, tuttavia, deve avere una maggioranza di 61 posti per governare. Il quotidiano descrive una coalizione in uscita indebolita e alleanze difficili da ricomporre. La concessione di un mandato presidenziale a Netanyahu non è presentata come acquisito.

L’articolo, firmato Isabel Kershner, esamina due grandi possibilità per il leader di Likud. Potrebbe cercare difetti nel campo opposto. Poteva anche provare una formula di unione nazionale con Gadi Eisenkot. Quest’ultimo conduce Yashar, presentato come la principale formazione del blocco ostile a Netanyahu.

Tuttavia, la prossimità di alcune posizioni politiche non è sufficiente a concludere un’alleanza. Gli impegni per gli elettori e le interruzioni personali complicano i negoziati. Le parti devono anche concordare sulle condizioni di partecipazione. Il divario tra una possibile maggioranza aritmetica e una coalizione governativa efficace rimane quindi centrale.

Al Binaa, da parte sua, riferisce un’ipotesi governativa di minoranza guidata da Eisenkot. Il conto contiene informazioni attribuite ad Amir Ettinger, dal giornale israeliano Yediot Aharonot. La formula dipenderebbe in particolare dall’atteggiamento delle formazioni arabe e ultra-ortodosse durante l’inaugurazione. Resta una possibilità discussa, non una coalizione conclusa.

Il supporto esterno è un punto di attrito

I negoziati includono anche il sostegno che non comporterebbe la partecipazione diretta al governo. Le formazioni possono considerare di facilitare una nomina, rimanendo al di fuori della coalizione. Altri rifiutano precisamente che la maggioranza dipende da questa configurazione. Queste differenze rendono i calcoli politici particolarmente instabili.

Al Akhbar riporta così una disposizione nella Lista Comune per raccomandare Eisenkot senza aderire al suo governo. Il giornale menziona anche le posizioni di Avigdor Lieberman. Quest’ultimo rifiuta una formula dipendente dai partiti arabi. Al Binaa nota anche le sue obiezioni alla dipendenza da formazioni ultra-ortodosse.

Il file di conscrizione pesa pesantemente sulle relazioni con quest’ultimo. Anche le richieste di bilancio e di legge fanno parte delle discussioni. Secondo i conti pubblicati, alcune parti considererebbero il supporto esterno condizionale. Ma le condizioni stesse possono contrastare gli impegni di altri membri dell’opposizione.

Infine, la concorrenza riguarda il funzionamento delle istituzioni parlamentari. Al Binaa ha riferito le discussioni sulla presidenza di Knesset. Ha anche menzionato diverse proposte politiche o legislative. Queste iniziative segnano una lotta per organizzare un cambiamento di potere. Non sono, in questa fase, riforme che sono già entrate in vigore.

Gli ex partner di Netanyahu non sono alleati disponibili

Al Joumhouria evidenzia tensioni con Naftali Bennett e Avigdor Lieberman. La loro formazione può sembrare compatibile con Likud su alcuni soggetti. Eppure i loro leader hanno relazioni profondamente degradate con Netanyahu. La storia delle alleanze passate spiega parte di questa difficoltà.

Bennett lavorò con Netanyahu prima di condurre una coalizione formata per rimuoverlo nel 2021. Questa coalizione ha riunito partiti molto diversi, tra cui una formazione araba islamica. Lieberman partecipò anche a diversi governi guidati da Netanyahu. I loro rapporti sono stati ripetutamente interrotti, in particolare sulla sicurezza e le questioni religiose.

Eisenkot ha anche collaborato con Netanyahu in un particolare contesto. Dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, si unì al gabinetto di guerra con Benny Gantz. Al Joumhouria ricorda la loro partenza otto mesi dopo. In particolare, hanno denunciato la mancanza di una strategia di uscita e di un progetto politico per Gaza.

Un’ulteriore cooperazione richiederebbe quindi più di un accordo ad hoc sui seggi. L’articolo discute possibili concessioni sulle politiche controverse, compresi i piani di trasformazione giudiziaria. Questi argomenti riguardano l’equilibrio interno israeliano. Essi non danno in sé una certa indicazione delle decisioni future in Libano.

In Libano la continuità di sicurezza deve essere esaminata separatamente

Nella sua analisi, Ali Haidar ritiene che diversi obiettivi vadano oltre i confini elettorali. Cita l’uso della forza e della libertà di azione militare in Libano. Ha anche riferito all’occupazione delle aree descritte da Israele come aree sicure. Queste convergenze limiterebbero i cambiamenti attesi di un’alternanza.

L’autore non sostiene, tuttavia, che tutti i leader difendono esattamente gli stessi metodi. Si distingue tra mezzi, tempismo e scelte tattiche. Ha presentato Eisenkot come favorevole all’indebolimento di Hezbollah, con un approccio che potrebbe combinare diversi strumenti. Ciò includerebbe le pressioni finanziarie, economiche, politiche, media e di sicurezza.

Questa lettura rimane quella di un analista di Al Akhbar. Ci permette di esaminare la possibile continuità, senza annunciare le decisioni di un governo ancora incerto. Soprattutto, evita l’idea che una nuova personalità nel potere debba essere assimilata a una garanzia di ritiro o di pace. Le intenzioni date ai leader non sostituiscono le azioni che realmente assumono.

Lo stesso ragionamento proibisce una conclusione inversa troppo veloce. Una formazione governativa difficile non è sufficiente per annunciare un imminente attacco. Ali Haidar lo spiega nella sua analisi. Il blocco politico è una questione di contesto, non una prova autonoma del processo decisionale militare.

Il confronto con l’Iran rimane una variabile importante

Per Ali Haidar, una delle variabili decisive riguarda le scelte americane e israeliane contro l’Iran. Un nuovo confronto potrebbe avere conseguenze in Libano. Tuttavia, la sua estensione non è presentata come automatica. La natura delle operazioni e le decisioni dei vari attori resteranno decisive.

Al Joumhouria descrive anche una settimana di negoziati regionali misti e di incertezza politica. Cerchi diplomatici intervistati dal quotidiano stanno considerando diversi problemi. Citano la stabilizzazione con i colloqui, la crisi prolungata al di sotto della soglia di un conflitto allargato, o l’ulteriore escalation. Nessuno di questi scenari è presentato come definitivamente scelto.

In Al Binaa, le informazioni sui negoziati e i preparativi militari coesistono. Questa convivenza limita la portata di una lettura esclusivamente elettorale della situazione. Resta da costruire una coalizione israeliana, mentre gli scambi regionali seguono il proprio calendario. Entrambi i processi possono pesare l’uno sull’altro senza confondersi.

Per il Libano si osservano alcuni elementi concreti: la composizione del governo, le condizioni per la sua inaugurazione e le sue decisioni militari. Anche gli impegni diplomatici relativi al territorio libanese dovrebbero essere monitorati. I negoziati parlamentari non pregiudicano ancora queste scelte. Soprattutto, essi stabiliscono che il potenziale cambiamento dell’autorità e dei cambiamenti politici rimangono due questioni distinte.

Fonti

Al Akhbar, 2 novembre 2026, pagine 3 e 10–11; Al Joumhouria, pagina 9; Al Binaa, pagine 2 e 4.

Credito di copertura

Il Knesset Building, 5 luglio 2018. Archivio fotografico che illustra le questioni della maggioranza parlamentare; Non mostra le elezioni del 2026. Suicasmo / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0Fonte della fotografia.CC BY-SA 4.0. Fotografia ridimensionata senza ritaglio; banner editoriali aggiunti dall’immagine.

Composizione di copertura distribuita sotto CC BY-SA 4.0.

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