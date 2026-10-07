Tre anni dopo, Hezbollah difende il 7 ottobre

Tre anni dopo l’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, Hizbullah continua a leggere l’evento nonostante gli sconvolgimenti che si sono verificati da allora in Libano. Il fronte aprì il giorno successivo dal sud del Libano portò ad una grande guerra con Israele, tra cui la morte di Hassan Nasrallah e molti dei leader del movimento. Nel suo comunicato anniversario, Hizbullah continua a chiamare il 7 ottobre un « atto legittimo di resistenza » e afferma che le sue conseguenze devono essere valutate politicamente e regionale.

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Tre anni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Hizbullah mantiene la sua intera lettura dell’evento. In un comunicato stampa pubblicato mercoledì 7 ottobre 2026, il partito descrisse l’operazione come « atto legittimo di resistenza » e sostenne che aveva posto la causa palestinese al centro dell’attenzione internazionale. Questa dichiarazione è arrivata dopo tre anni di profondo sconvolgimento in Libano e Hezbollah: l’apertura del fronte sud del Libano l’8 ottobre 2023, la guerra con Israele, la morte di Hassan Nasrallah e molti leader del movimento, il cessate il fuoco del novembre 2024 e l’ascesa del dibattito interno sulle armi del partito.

Hezbollah ha difeso mercoledì in occasione del terzo anniversario del7-ottobreGli Hamas attaccano Israele nel 2023. Il movimento libanese descrive l’operazione come » coraggioso, qualitativo, naturale, giustificato » e « atto legittimo di resistenza data la scala dell’ingiustizia ». Tre anni dopo l’inizio di una sequenza che ha portato Gaza, Libano e parte della regione ad un grande confronto, il partito non fa quindi alcuna riserva circa l’operazione iniziale e continua a difendere la sua portata politica.

Questa posizione assume una dimensione particolare in Libano. Entro l’8 ottobre 2023, Hezbollah aprì un fronte dal Sud, che fu descritto come supporto militare per Gaza. Gli scambi di fuoco con Israele continuarono per quasi un anno prima di una grande escalation nell’autunno 2024. Il conflitto ha poi influenzato direttamente le grandi regioni libanesi, causando una grande distruzione e spostamento di massa, mentre Hizbullah ha perso una parte significativa del suo comando. Il segretario generale del movimento, Hassan Nasrallah, fu ucciso il 27 settembre 2024 in uno sciopero israeliano sulla periferia meridionale di Beirut.

Hezbollah difende il record politico del 7 ottobre

Nel suo comunicato di mercoledì, Hizbullah afferma che le conseguenze del 7 ottobre non possono essere valutate solo attraverso il rapporto delle forze militari o l’entità della distruzione registrata negli ultimi tre anni. Il partito ritiene che l’operazione abbia causato uno shock globale e abbia posto la questione palestinese in prima linea, mentre, a suo avviso, potrebbe essere emarginata dalle continue trasformazioni diplomatiche in Medio Oriente. Chiede quindi di misurare l’evento attraverso i suoi effetti politici, legali e regionali piuttosto che attraverso la superiorità militare israeliana.

In questo modo, il movimento risponde alle critiche circa il costo considerevole degli scontri che si sono verificati dal 2023 ottobre. Rifiuta ciò che descrive come le « rifugiate » intorno alla distruzione e alla perdita umana e materiale, per cui assegna responsabilità a Israele. Questo argomento riguarda direttamente il dibattito libanese: dalla guerra, diversi oppositori politici di Hezbollah lo accusano di aver aperto il fronte dell’8 ottobre senza una decisione da parte dello Stato e quindi hanno esposto il paese ad un confronto le cui conseguenze continuano a pesare sul sud e sulle altre regioni.

Tuttavia, nel suo comunicato anniversario, Hizbullah non torna alla sua decisione di entrare in confronto dal territorio libanese. Ha concentrato le sue osservazioni sulla legittimità che ha attribuito all’operazione palestinese e gli effetti che avrebbe avuto a livello internazionale. Questa continuità è politicamente significativa tre anni dopo, mentre la questione del monopolio delle armi e la decisione sulla guerra e la pace è diventata una delle principali questioni istituzionali in Libano.

Tre anni che hanno profondamente cambiato Hezbollah

Tra il 7 ottobre 2023 e il comunicato stampa di mercoledì, Hezbollah ha vissuto il periodo militare più difficile nella sua storia recente. Dopo mesi di scontri limitati ma quotidiani al confine, Israele intensificò le sue operazioni nel settembre 2024. Diversi capi militari del movimento furono uccisi prima dello sciopero del 27 settembre contro Hassan Nasrallah. Israele lanciò le operazioni di terra nel sud del Libano, mentre i suoi scioperi si estenderono al Bekaa, la periferia meridionale di Beirut e altre aree.

Le ostilità raggiunsero un punto di svolta con l’entrata in vigore il 27 novembre 2024 di un accordo di cessazione delle ostilità basato, tra l’altro, sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701. Il regime prevedeva l’ulteriore dispiegamento dell’esercito libanese a sud del fiume Litani e il ritiro delle forze israeliane dai territori libanesi occupati durante le operazioni. La questione dell’applicazione di questo accordo, le posizioni ancora occupate da Israele e l’autorità di Stato effettiva nel Libano meridionale hanno poi continuato a alimentare le tensioni.

Questi sviluppi hanno anche spostato il dibattito politico interno. Il problema non è più solo il ruolo regionale di Hezbollah o il suo sostegno a Gaza. Ora si concentra direttamente sul futuro del suo arsenale e sulla capacità dello Stato libanese di esercitare la sua autorità militare da sola. Gli oppositori del movimento ritengono che l’esperienza aperta l’8 ottobre 2023 dimostri la necessità di riservare alle istituzioni costituzionali qualsiasi decisione relativa alla guerra. Hezbollah continua a difendere il principio della « resistenza » contro Israele.

Gaza e le mobilitazioni internazionali hanno evidenziato

Hezbollah afferma inoltre che il 7 ottobre ha posto la Palestina nel dibattito internazionale per molto tempo. Per sostenere questa lettura, cita manifestazioni in diverse capitali occidentali e movimenti di protesta che sono emersi nelle università dall’inizio della guerra a Gaza. Secondo il partito, queste mobilitazioni mostrano che gli eventi lanciati nell’ottobre del 2023 suscitarono solidarietà internazionale con i palestinesi e provocarono una protesta contro la condotta della guerra israeliana.

Nella sua dichiarazione, il movimento usa il termine « genocidio » per descrivere le operazioni di Israele a Gaza e si riferisce specificamente a donne e bambini uccisi. Egli sostiene che tre anni di guerra non hanno permesso a Israele di risolvere il problema di Gaza a suo vantaggio o di determinare definitivamente il suo futuro politico. Hezbollah sostiene anche che Israele non è riuscito ad eliminare né Hamas né altre fazioni palestinesi e che non ha convertito la sua superiorità militare in stabilità duratura.

Questa lettura è uno dei principali argomenti del comunicato. Per Hezbollah, il costo umano e materiale di Gaza non significa che gli obiettivi politici attribuiti al 7 ottobre siano scomparsi. Al contrario, il partito ritiene che la persistenza della questione palestinese nelle relazioni internazionali e la sopravvivenza dei movimenti armati palestinesi impediscono a Israele di trasformare i suoi risultati militari in una vittoria strategica definitiva.

La standardizzazione araba rimane al centro dell’argomento

Hezbollah attribuisce anche il 7 ottobre un effetto diretto sui piani di normalizzazione tra Israele e diversi paesi arabi. Prima dell’attacco di Hamas, la possibilità di riavvicinamento tra Israele e Arabia Saudita era una parte importante delle discussioni diplomatiche regionali. Il partito riteneva che questa dinamica minacciasse di emarginare la questione palestinese e descrisse il processo avviato all’epoca come un percorso « difeso », condotto secondo la volontà di Israele e il suo sostegno internazionale.

Secondo questa lettura, l’attacco di Hamas avrebbe sconvolto questa traiettoria imponendo nuovamente la questione palestinese nei calcoli dei governi della regione. Hezbollah presenta questo effetto come uno dei risultati politici duraturi del 7 ottobre. Non misura l’operazione solo attraverso la situazione militare nella Striscia di Gaza, ma anche attraverso le trasformazioni che ha portato in relazioni tra Israele, gli Stati arabi e le potenze occidentali.

Una dichiarazione che risuona direttamente in Libano

In Libano, questa difesa del 7 ottobre viene come il paese continua a gestire le conseguenze della guerra sul suo confine meridionale. La distruzione nei villaggi di confine, le necessità di ricostruzione, la distribuzione dell’esercito, le violazioni israeliane e la questione dei territori ancora occupati rimangono legati all’insediamento del dopoguerra. Oltre a queste questioni, le armi di Hezbollah sono diventate uno dei principali punti di confronto tra le forze politiche libanesi.

Il comunicato di Hezbollah non sviluppa queste conseguenze interne, ma dà un significato speciale al suo messaggio. Tre anni dopo aver deciso di aprire un fronte di supporto a Gaza, il movimento continua a considerare l’evento che ha innescato questa sequenza come un atto legittimo i cui risultati devono essere valutati a lungo termine. Rifiuta quindi che le perdite subite da Gaza, Hezbollah o Libano sarebbero sufficienti per invalidare politicamente la scelta iniziale di Hamas.

Questa posizione viene in un momento in cui il dibattito libanese si concentra proprio sulle lezioni da imparare da questi tre anni. Per Hezbollah, il 7 ottobre ha impedito l’eliminazione della questione palestinese e ostacolato la normalizzazione regionale con Israele. Per i suoi avversari in Libano, le conseguenze della guerra hanno invece rafforzato la necessità di porre le armi e le decisioni militari sotto l’autorità esclusiva dello Stato. Il comunicato stampa di mercoledì conferma che Hizbullah, nonostante le perdite subite dall’ottobre 2023 e le trasformazioni della scena libanese, non ha cambiato la sua lettura fondamentale dell’evento.