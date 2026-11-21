Un modulo di avviso non sostituisce una chiamata di emergenza quando un bambino è in pericolo. 112 è urgente, le Forze di Sicurezza Interna hanno un ufficio specializzato e Himaya offre un modulo di risposta di 48 ore. I genitori e gli insegnanti hanno anche risorse di prevenzione separate.
Ricatto online: non aspettare una risposta del modulo
Quando un bambino mostra un messaggio inquietante, il primo passo è ascoltarlo e aiutarlo ad avvertire un adulto fidato. In caso di ricatto, le Forze di Sicurezza Interna raccomandano di non cedere alle richieste e di segnalare i fatti. Un avviso alla piattaforma può completare questo approccio; non sostituisce un avviso alle autorità se il bambino è in pericolo.
È possibile registrare il nome dell’account, l’indirizzo del profilo, il giorno e l’ora, senza ripubblicare il contenuto o circolarlo in un gruppo di messaggistica. Se il contenuto intimo che coinvolge un minore è coinvolto, non scaricare o trasferirlo. Le autorità possono indicare come segnalare la situazione senza divulgare il contenuto.
Risorse per uso familiare e aule
Il portale E-Aman dell’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni distingue spazi per genitori, giovani e insegnanti. La versione attuale è stata annunciata il 9 marzo 2026; una versione araba del programma già esisteva nel marzo 2013. Tra le altre cose, il sito propone di parlare di condivisione di informazioni personali e d’accordo su un adulto per mostrare un messaggio inquietante. Per una sessione di classe, gli insegnanti possono iniziare da esempi di fantasia e lavorare su questi riflessi senza chiedere agli studenti di raccontare un incidente personale.
UNICEF Lebanon offre anche Daleela, un gioco per bambini di età compresa tra 8 e 12 anni. Un capitolo si concentra sulle scelte online, l’identità digitale e il riconoscimento dei contenuti rischiosi, soprattutto nei giochi. UNICEF indica che opera offline una volta installato, che esiste in arabo con narrativa e in inglese e francese, e fornisce una guida gratuita per insegnanti e relatori. Il file UNICEF fornisce l’accesso alla versione Android. La guida offre sessioni di 90 minuti e adattamenti di 50 minuti.
La campagna e il disegno di legge seguono due percorsi
Il 20 novembre il Ministero dell’Informazione ha presentato un programma di prevenzione e un documentario per genitori e bambini. Ha annunciato la sua diffusione sui social network e sui media pubblici e privati, senza specificare un calendario da parte dei media nel suo comunicato stampa. Il comunicato stampa non annuncia un nuovo servizio di reporting.
La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha emesso una proposta separata il 15 novembre per rafforzare la protezione dei minori nell’ambiente digitale. Secondo il suo parere, il testo è stato registrato il 16 settembre e trasmesso al governo il 23 settembre. Il parere non è valido per un voto o un’entrata in vigore.
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