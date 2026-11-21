Rischio immediato, ricatto o necessità di parlare: contatti da distinguere in Libano e risorse E-Aman e Daleela per prevenire i rischi.

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Un modulo di avviso non sostituisce una chiamata di emergenza quando un bambino è in pericolo. 112 è urgente, le Forze di Sicurezza Interna hanno un ufficio specializzato e Himaya offre un modulo di risposta di 48 ore. I genitori e gli insegnanti hanno anche risorse di prevenzione separate.

Ricatto online: non aspettare una risposta del modulo

Quando un bambino mostra un messaggio inquietante, il primo passo è ascoltarlo e aiutarlo ad avvertire un adulto fidato. In caso di ricatto, le Forze di Sicurezza Interna raccomandano di non cedere alle richieste e di segnalare i fatti. Un avviso alla piattaforma può completare questo approccio; non sostituisce un avviso alle autorità se il bambino è in pericolo.

È possibile registrare il nome dell’account, l’indirizzo del profilo, il giorno e l’ora, senza ripubblicare il contenuto o circolarlo in un gruppo di messaggistica. Se il contenuto intimo che coinvolge un minore è coinvolto, non scaricare o trasferirlo. Le autorità possono indicare come segnalare la situazione senza divulgare il contenuto.

In pratica: quale contatto scegliere in Libano? Rischio immediato: 112. Chiama le Forze di Sicurezza Interna senza aspettare una risposta online.

Chiama le Forze di Sicurezza Interna senza aspettare una risposta online. Canto, minaccia o crimine online: l’ufficio del cybercrimine delle forze di sicurezza interne, 01 293 293 omodulo di segnalazione ufficiale « بل. Nessun tempo di ritorno viene annunciato sulla guida consultata.

l’ufficio del cybercrimine delle forze di sicurezza interne, omodulo di segnalazione ufficiale « بل. Nessun tempo di ritorno viene annunciato sulla guida consultata. Parlare di preoccupazione o chiedere consigli senza urgenza: modulo di aiuto online Himaya. L’associazione annuncia una risposta entro 48 ore dopo la spedizione, non un intervento entro quel periodo. Mostra il 03 414 964 per segnalare abusi.

modulo di aiuto online Himaya. L’associazione annuncia una risposta entro 48 ore dopo la spedizione, non un intervento entro quel periodo. Mostra il per segnalare abusi. Preparare una discussione o una sessione: portale E-AmaneDaleela, UNICEF Libano gioco e guida di animazione. Contatti verificati il 21 novembre 2026.

Risorse per uso familiare e aule

Il portale E-Aman dell’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni distingue spazi per genitori, giovani e insegnanti. La versione attuale è stata annunciata il 9 marzo 2026; una versione araba del programma già esisteva nel marzo 2013. Tra le altre cose, il sito propone di parlare di condivisione di informazioni personali e d’accordo su un adulto per mostrare un messaggio inquietante. Per una sessione di classe, gli insegnanti possono iniziare da esempi di fantasia e lavorare su questi riflessi senza chiedere agli studenti di raccontare un incidente personale.

UNICEF Lebanon offre anche Daleela, un gioco per bambini di età compresa tra 8 e 12 anni. Un capitolo si concentra sulle scelte online, l’identità digitale e il riconoscimento dei contenuti rischiosi, soprattutto nei giochi. UNICEF indica che opera offline una volta installato, che esiste in arabo con narrativa e in inglese e francese, e fornisce una guida gratuita per insegnanti e relatori. Il file UNICEF fornisce l’accesso alla versione Android. La guida offre sessioni di 90 minuti e adattamenti di 50 minuti.

La campagna e il disegno di legge seguono due percorsi

Il 20 novembre il Ministero dell’Informazione ha presentato un programma di prevenzione e un documentario per genitori e bambini. Ha annunciato la sua diffusione sui social network e sui media pubblici e privati, senza specificare un calendario da parte dei media nel suo comunicato stampa. Il comunicato stampa non annuncia un nuovo servizio di reporting.

La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha emesso una proposta separata il 15 novembre per rafforzare la protezione dei minori nell’ambiente digitale. Secondo il suo parere, il testo è stato registrato il 16 settembre e trasmesso al governo il 23 settembre. Il parere non è valido per un voto o un’entrata in vigore.

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