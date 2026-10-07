Aoun denuncia l’allarme economico

Mercoledì, Joseph Aoun ha denunciato i tentativi di « politicizzare » e « esagerare » la situazione economica, in particolare attraverso le paure di un aumento del dollaro e un ritorno alla crisi del 2019. La stabilità monetaria dà peso a una parte del suo avvertimento. Ma non riassume lo stato dell’economia: l’inflazione rimane alta nonostante la dollarizzazione, lo stato sta cercando nuovi ricavi e la ristrutturazione bancaria necessaria per un accordo con il FMI rimane incompiuta.

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Il presidente Joseph Aoun ha denunciato mercoledì 7 ottobre 2026 tentativi di « politicizzare » e « esagerare » la situazione economica del Libano, in particolare attraverso le paure di un aumento del dollaro e una nuova crisi paragonabile a quella del 2019. Il Capo di Stato può contare sulla stabilità monetaria reale, con il dollaro che rimane circa £ 89.500. Ma il suo avvertimento arriva in un’economia ancora ad alta inflazione nonostante la sua dollarizzazione, aumento della pressione fiscale, difficoltà finanziarie dello stato e ancora incompleta ristrutturazione bancaria. Tutti questi elementi distinguono voci allarmanti dalle preoccupazioni economiche ben fondate.

Il presidente Joseph Aoun ha avvertito mercoledì contro quello che ritiene una strumentalizzazione politica della situazione economica. In particolare, ha parlato di discussioni su un possibile aumento del dollaro e confronti con la crisi innescata nel 2019. Secondo lui, questi discorsi mirano a creare confusione e ad emarginare gli sforzi per rimettere il Libano sulla via del recupero.

Aoun ha chiesto la cooperazione di fronte alle difficoltà economiche, ricordando che non riguardano solo il Libano. Ha inoltre sottolineato le misure adottate dalla Banca del Libano e dal Ministero delle Finanze per mantenere la stabilità monetaria. Infine, il Presidente ritiene che decenni di corruzione e cattiva gestione non possano essere eliminati rapidamente, assicurando che le autorità stessero lavorando per combattere la corruzione, sviluppare l’amministrazione digitale e migliorare il funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Aoun difende la stabilità del dollaro

L’argomento principale dietro discorso presidenziale è stabilità dei tassi di cambio. Dopo diversi anni di crollo della sterlina, il dollaro si sta evolvendo per molto tempo intorno a £ 89.500. Il Libano non sta quindi vivendo la spirale monetaria che aveva segnato i primi anni della crisi, quando la deprezzamento della moneta stava alimentando aumenti di prezzo e perdita di fiducia quasi ogni giorno.

Le voci di un imminente nuovo aumento del dollaro senza elementi concreti possono avere conseguenze in questo contesto. Il trauma monetario rimane profondo. Un improvviso aumento della domanda di valute causate dalla paura può creare ulteriore tensione di mercato e alimentare le aspettative che le autorità stanno cercando di evitare.

L’invito di Joseph Aoun a non trasformare ogni preoccupazione in un annuncio di un nuovo crollo paragonabile al 2019 si basa quindi su una reale differenza tra i due periodi. La Banca del Libano ha più controllo sulla liquidità nei libri e il mercato dei cambi non sta sperimentando i movimenti disordinati osservati durante gli anni più acuti della crisi in questa fase.

Ma il problema inizia quando la stabilità del dollaro diventa implicitamente sinonimo di stabilità economica. Entrambe le realtà non coincidono più in Libano.

Alta inflazione nonostante i dollari

L’economia libanese è stata pesantemente dollarizzata dal crollo della sterlina. Gran parte del prezzo, l’affitto, i servizi e le transazioni sono ora espressi direttamente in dollari o strettamente indicizzati alla valuta statunitense. Ciò ha ridotto una delle principali fonti di instabilità dei prezzi: cambiamenti giornalieri del tasso di cambio.

Eppure l’inflazione rimane alta. Secondo i dati ufficiali più recenti, i prezzi al consumo sono aumentati16.66 % su un anno nell’agosto 2026. Da parte sua, la Banca Mondiale prevede l’inflazione media di circa17.5% su tutto l’anno 2026.

Questo fenomeno è particolarmente importante per apprezzare le osservazioni del Presidente. Un’inflazione vicina al 17% in un’economia già in gran parte dollarizzata non può essere spiegata da un ulteriore calo della sterlina. Esso riflette altre tensioni: aumento dei costi, disturbi legati alla guerra, energia, trasporto, importazioni e aumenti dei prezzi per alcuni servizi prodotti localmente.

Per le famiglie, la differenza è importante, ma il risultato rimane concreto. Il dollaro può rimanere a £ 89,500 mentre un paniere di beni e servizi continua a costare di più. Una famiglia il cui reddito in dollari o libbre convertite non aumenta allo stesso tasso quindi perde potere d’acquisto nonostante la stabilità monetaria.

Questo è uno dei limiti del discorso rassicurante di Joseph Aoun. Le rotture su un’esplosione del dollaro possono essere infondate senza problemi di costo-di-vita.

Tasse anche combustibile malessere economico

Il Presidente ha anche chiesto che le difficoltà libanesi siano poste in un complicato contesto economico globale. Ma una parte della pressione sulle famiglie proviene direttamente dalle esigenze finanziarie dello Stato libanese. Da diversi anni cerca di ricostruire le sue entrate dopo il crollo della raccolta fiscale e il reale valore dei prelievi durante la crisi.

Il ripristino delle entrate richiede una rivalutazione delle imposte, dei dazi, delle tasse amministrative e delle tariffe pubbliche. Il governo ha inoltre previsto un aumento dell’IVA dall’11% al 12% per finanziare, tra l’altro, le spese aggiuntive relative alla remunerazione del settore pubblico e alle pensioni.

Per lo Stato, queste misure rispondono ad un vero vincolo. I funzionari pubblici hanno perso gran parte del loro potere d’acquisto dal 2019, i governi non hanno risorse e i servizi pubblici devono essere finanziati. La guerra ha aggiunto notevoli necessità per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni sfollate e la riabilitazione delle infrastrutture.

Per le famiglie e le imprese, tuttavia, questi prelievi rappresentano un onere aggiuntivo. Una politica volta a ripristinare le finanze pubbliche può quindi essere economicamente necessaria aumentando la percezione dei costi crescenti di vita a breve termine.

Questo fatto rende difficile l’accusa generale di « esagerazione ». Parte del malcontento non si basa sulle voci circa il dollaro, ma sulla spesa effettivamente più alta.

Lo stato stesso rimane limitato finanziariamente

Joseph Aoun ammette che decenni di corruzione e cattiva gestione non possono essere eliminati rapidamente. Questo è probabilmente il punto più importante della sua diagnosi, come lo stato stesso rimane uno dei giocatori più fragili nell’economia.

Il Libano è in default sul suo debito sovrano dal 2020. Non ha un normale accesso ai mercati internazionali per finanziare le sue esigenze. Il debito pubblico rimane considerato insostenibile e la sua ristrutturazione non è completata. In queste circostanze, qualsiasi aumento sostenuto delle spese deve essere compensato da nuove entrate, aiuti esterni o risparmi altrove nel bilancio.

La guerra ha ulteriormente complicato questa equazione. Il paese deve ricostruire l’edilizia abitativa e le infrastrutture, sostenere le regioni colpite e finanziare le istituzioni pubbliche, mentre l’economia è stata ancora una volta fortemente colpita dalle ostilità. La Banca Mondiale prevede una significativa contrazione in attività nel 2026.

La prudenza fiscale sostenuta dal governo e dalle istituzioni internazionali evita ulteriori voli finanziari. Tuttavia, significa che lo Stato ha pochi mezzi per alleviare le difficoltà incontrate dalle famiglie.

La crisi del 2019 non è ancora risolta

Un’altra difficoltà è il confronto usato da Joseph Aoun con il 2019. Il Libano non è certo oggi confrontato con lo stesso meccanismo di crollo monetario. Ma la crisi iniziata nel 2019 non è mai stata completamente risolta.

Il sistema bancario continua ad essere completamente ristrutturato, senza alcuna ulteriore distribuzione definitiva delle perdite accumulate. I depositanti continuano a subire le conseguenze del collasso, mentre l’emissione di restituzione dei depositi rimane legata al trattamento delle perdite da parte della Banca del Libano e delle banche commerciali.

Il paese non dispone ancora di un programma completo con il Fondo Monetario Internazionale, più di quattro anni dopo l’accordo preliminare concluso nell’aprile del 2022. Il FMI continua a richiedere una ristrutturazione credibile del settore bancario, una distribuzione delle perdite in linea con la gerarchia dei creditori, una strategia di deposito e un quadro per rendere sostenibile il debito pubblico.

Questa situazione rende paradossale la formula presidenziale sul rischio di una crisi « simile al 2019 ». Non c’è bisogno di una nuova crisi identica per cominciare, come diversi componenti essenziali di uno nel 2019 rimangono irrisolti.

Le banche rimangono un giocatore importante nel blocco

Il settore bancario è una delle principali aree di confronto intorno a queste riforme. Fin dall’inizio della crisi, l’Associazione delle Banche del Libano e diverse istituzioni hanno sfidato i piani di allocazione delle perdite che potrebbero imporre un contributo significativo alle banche e ai loro azionisti.

Le banche evidenziano la responsabilità dello Stato e della Banca del Libano nell’accumulare le perdite e difendere i meccanismi per mobilitare ulteriormente le risorse pubbliche o i beni per rimborsare i depositanti. Al contrario, il FMI insiste sul fatto che le perdite dovrebbero essere a carico degli azionisti e dei creditori di rango inferiore prima di essere trasferite ai depositanti.

Questo conflitto ha contribuito a rallentare la ristrutturazione finanziaria. Tuttavia, sarebbe errato attribuire solo alle banche la mancata conclusione di un programma con il FMI finora. Il governo, il Parlamento, la Banca del Libano e le varie forze politiche sono state coinvolte in diversi anni di disaccordo e ritardi.

Ma la resistenza del settore bancario all’assegnazione delle perdite è un elemento centrale del caso. Essi mostrano soprattutto che il principale problema finanziario ereditato dal 2019 rimane aperto mentre il Presidente invita a non drammatizzare la situazione attuale.

Distinguere voci di difficoltà reali

L’avvertimento di Joseph Aoun contiene quindi due messaggi che dovrebbero essere distinti. La prima riguarda le voci monetarie. In assenza di prove che mostrano un imminente aumento del dollaro, annunciando il certo ritorno di un crollo paragonabile a quello del 2019 può efficacemente alimentare la paura e la speculazione inutili.

Il secondo messaggio è più problematico se è quello di estendere questa critica a tutte le preoccupazioni economiche. L’inflazione è vicina al 17%, le difficoltà fiscali del governo, la pressione fiscale, le debole banche, i registri dei depositi e la persistente mancanza di accordo con il FMI sono realtà economiche misurabili.

Così, il Libano del 2026 presenta un paradosso che non può essere afferrato solo dal tasso di cambio. La valuta è stabile, ma i prezzi stanno aumentando. Lo Stato sta migliorando le sue entrate, ma deve aumentare alcuni prelievi per finanziare le sue esigenze. Il sistema bancario funziona in parte, ma la sua ristrutturazione rimane incompleta. Le autorità stanno parlando di recupero, ma la guerra ha nuovamente colpito gravemente l’attività.

Chiamando a non « esagerare » la situazione, Joseph Aoun cerca di proteggere la difficile stabilità monetaria ed evitare una nuova crisi di fiducia. Tuttavia, il suo discorso sarà confrontato con i dati dei prossimi mesi: gli sviluppi dei prezzi, la pressione fiscale, la capacità dello stato di finanziare i suoi legami e, soprattutto, le questioni bancarie avanzate con il FMI. È su questi risultati, più che sul mantenimento del dollaro solo a livello attuale, che la realtà della ripresa economica invocata dal Presidente può essere misurata.

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