Angham wa Salam è in programma di raccogliere 120 giovani e proporre 17 canzoni il 24 novembre a Beirut. Il concerto è aperto al pubblico al momento della registrazione, previa disponibilità dei posti. Il Coro Nazionale Fayha descrive un lavoro di prove regionali e poi comuni, per preparare un singolo ensemble per diverse voci.

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Il coro di Angham wa Salam è previsto per riunire 120 giovani provenienti da diverse regioni del Libano martedì 24 novembre a Beirut. Il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) annuncia 17 canzoni e una serata pubblica sulla registrazione. Dietro questo incontro, il Coro Nazionale Fayha ha sperimentato un modo per impostare un set in tutto il paese: per ripetere vicino a casa prima di trovare gli altri cantanti.

Quattro regioni per preparare un coro comune

Il Coro Nazionale Fayha descrive le prove in quattro regioni: Nord, Sud, Bekaa e Monte Libano. Nel progetto documentato dal partner, i gruppi si sono riuniti una volta al mese per una prova comune. Il coro ha anche riportato cinque concerti intorno al Libano nello stesso progetto. L’annuncio di martedì non specifica se il team ha preso lo stesso calendario per preparare la serata.

Il modello permette di distinguere due momenti dal lavoro. Il gruppo locale può imparare i testi e preparare la sua parte. Nelle prove comuni, i chorister possono sentire come questa parte si mescola con altre voci, regolare le partenze e lavorare insieme l’equilibrio. Il progetto ha così cercato di rendere l’incontro tra le regioni una pratica regolare, piuttosto che un primo contatto sul palco.

Angham wa Salam non è nato con questa sera. L’UNDP presentava già il coro nel maggio 2022, dopo cinque mesi di preparazione secondo la sua presentazione del tempo. Per il novembre 2026, annunciò nuovamente giovani provenienti da diverse regioni. Non c’è nulla da stabilire che sono gli stessi cantanti. Il programma spiega che vuole incoraggiare gli scambi tra di loro; i dati annunciati descrivono la partecipazione prevista, non un effetto misurato sulla coesione sociale.

Un concerto aperto al pubblico a Kantari

La serata è annunciata dalle 19 alle 21:00, ora di Beirut, presso la First Armenian Evangelical Church, in Messico Street, nel distretto di Kantari. UNDP invita il pubblico a completare il modulo di registrazione e specifica che lo spazio è limitato. L’annuncio non specifica il tasso o l’elenco delle canzoni.

L’UNDP sta prendendo questa iniziativa con il Coro Nazionale Fayha. Il governo tedesco lo finanzia attraverso la KfW Development Bank.

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