A Abuja, la Confederazione Africana di Calcio ha approvato la creazione di un CAN femminile U-17 e ha aperto le nomination per ospitare la prima edizione.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Confederazione Africana di Calcio ha approvato il 21 novembre ad Abuja, Nigeria, la creazione di una Coppa Africana delle Donne Under 17 Nazioni. Il Comitato Esecutivo ha inoltre dato il suo via libera ad un invito alle federazioni che desiderano ospitare la prima edizione. Il CAF non ha annunciato il paese ospitante, la data, o il numero di squadre che parteciperanno.

Un torneo continentale separato dai playoff mondiali

Il CAF aveva menzionato la fattibilità di tale competizione durante l’anno. La decisione di Abuja sposta il progetto alla fase organizzativa: le associazioni dei membri saranno in grado di eseguire per il torneo. La confederazione vuole offrire ai giovani giocatori più partite internazionali e dare alle federazioni una competizione continentale specifica per questa categoria di età.

Le selezioni femminili africane sotto i 17 anni erano già in competizione per la Coppa del Mondo FIFA. Per la 2026 edizione, ospitata dal Marocco, la CAF aveva annunciato 31 selezioni aperte e tre turni di eliminazione diretta in partite di andata e ritorno. Quattro posti sono stati giocati in campo, oltre al Marocco come paese organizzatore. Il nuovo CAN è una competizione separata: il comunicato stampa non dice se sarà mai utilizzato per assegnare posti per il mondo.

Nigeria, primo campione del mondo africano nella categoria

Quattro dei cinque rappresentanti del continente hanno raggiunto l’ottava finale, una prima secondo la CAF: Nigeria, Ghana, Marocco e Kenya. La Nigeria ha poi vinto la finale il 7 novembre a Rabat, battendo il Giappone 2-1. Secondo la FIFA, nessuna selezione africana aveva ancora vinto questo torneo.

Tra gli anziani, una chiamata separata per 2028

Nello stesso comunicato stampa, il Comitato Esecutivo ha aperto un’altra procedura, dedicata al CAN femminile senior del 2028. Le associazioni che chiedono l’adesione all’organizzazione hanno tre settimane per presentare al segretariato della CAF. Il torneo senior è previsto per marzo e aprile 2028, e i suoi playoff dovrebbero iniziare nell’aprile 2027. Il termine e le date della domanda non riguardano il nuovo torneo junior.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews