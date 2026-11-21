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Nel 2004,Bahebbak Paroladiede il suo nome ad un album di nove canzoni di Yuri Markadi. Nel novembre 2026, cantante libaneseLeh Kida, un singolo arabo egiziano costruito intorno a una scena di caffè. La canzone riesceBakkirrilasciato in giugno.

Una dichiarazione d’amore a una domanda

Date del catalogoBahebbak Paroladel 17 agosto 2004. Il titolo dice l’amore per la prima persona, con la sua intensità solo per l’arredamento. Ventidue anni dopo,Leh Kidapone una domanda familiare, che può essere tradotta come « Perché così? ». Il singolo, rilasciato l’11 novembre sotto il credito fonografico Hu Management, contiene solo una traccia di circa due minuti.

Per questa canzone ha scritto e composto, Markadi dice di essersi lasciato con un biglietto sentito in una caffetteria popolare in Egitto. Ha fatto questo scambio il punto di partenza di una narrazione in dialetto egiziano, su un ritmo preso in prestito da hip hop. Ha detto di aver scelto una voce più seria, che stava già usando per il suo lavoro di voce pubblicitaria off. Questa scelta dà un punto di confronto con le sue canzoni romantiche, senza fare il nuovo singolo una pausa con il suo intero repertorio.

Dalla memoria familiare alla storia del caffè

Il video è stato presentato durante la sua pubblicazione come filmato nel quartiere Khan al-Khalili di Cairo. La scena del caffè dà alla canzone un ambiente preciso. Il nome dell’attrice Nelly Karim è usato come riferimento; il disco della canzone attribuisce solo Markadi come interprete, non un duo.

Il 22 giugno, il cantante aveva già pubblicatoBakkir. Egli presenta questo pezzo come un tributo a suo padre. I due titoli del 2026 non raccontano la stessa cosa: una parte di una storia di famiglia, l’altra parte di una conversazione sequestrata in un caffè. Il cantante presentaLeh Kidacome primo titolo del suo progetto di album. Il singolo è stato pubblicato, ma il catalogo consultato non dà una data di uscita per l’album.

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