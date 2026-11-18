Il declino del trasporto di petrolio tra il Golfo di Oman e la Cina riguarda il costo delle navi da noleggio, non il prezzo del petrolio stesso. Il record Baltic Exchange consente di individuare questo movimento su una strada specifica. Per capire la sua portata, i punti di Worldscale devono essere distinti da un prezzo in dollari per tonnellata ed evitare di confrontare direttamente le rotte diverse. Il relax marittimo può alleviare la logistica senza garantire una riduzione equivalente della bolletta energetica finale.

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Il carico petrolifero sta diminuendo sul legame tra il Golfo di Oman e la Cina. Nella sua dichiarazione del 13 novembre 2026, la Borsa Baltica ha posto TD34 a 310.71 punti su scala mondiale. Questo movimento riguarda il noleggio delle petroliere molto grandi, il VLCC. Non misura il prezzo del barile o del carburante alla pompa.

Trasporto di petrolio che rimane specifico per ogni strada

Lo stesso bollettino stima il collegamento TD3C dal Medio Oriente alla Cina per un carico di 270.000 tonnellate a 1.004.38 punti Worldscale. Entrambi i riferimenti si riferiscono a percorsi separati. La loro differenza non può quindi essere letta come se corrispondessero allo stesso viaggio venduto da due vettori.

Lo scambio baltico ha anche riferito un calo su diverse rotte nel segmento Suezmax, che utilizza navi più piccole. Così, il declino non è limitato solo all’asse Oman-China, ma la sua scala e il suo livello di partenza variano in base ai mercati.

Scala mondiale: una percentuale, non un prezzo in dollari

Il sistema Worldscale si basa su una tariffa di riferimento stabilita per un determinato viaggio, tenendo conto, tra l’altro, della nave, della sua velocità, del suo consumo e delle condizioni del viaggio. Il tasso negoziato viene quindi espresso come percentuale di questa base. WS 100 è al 100% della tariffa di riferimento; WS 120 al 120%.

Un livello WS 310.71 significa 3,1071 volte la base corrispondente. Non significa $310,71 per tonnellata. Come misura puramente educativa, con una base fittizio di $10 per tonnellata, questo tasso produrrebbe $31.071 per tonnellata. Al fine di stabilire una fattura reale, è necessario conoscere la base applicabile al viaggio e i termini del contratto.

Una goccia di trasporto non è una goccia di petrolio

Per un compratore di petrolio grezzo, il costo marino è un componente del prezzo consegnato, distinta dal prezzo del carico. Un’economia sul noleggio può quindi facilitare la logistica senza che il petrolio più economico sia acquistato. Al contrario, un aumento del barile può assorbire questo guadagno.

L’indicatore giusto da seguire rimane lo stesso, con una definizione costante e date comparabili. Mescolare un indice di carico, il reddito giornaliero di una nave e una quotazione del greggio darebbero un quadro fuorviante di rilassamento. Il declino tra Oman e Cina indica prima di tutto il prezzo di spedizione, non la bolletta energetica totale.

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