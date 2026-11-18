A Latakia e Tartous, i partenariati portuali comportano concessioni a lungo termine, progetti di espansione e attrezzature consegnate. La visita del Surcouf era una questione di cooperazione navale tra gli Stati. Questi passi delineano una riapertura della costa siriana, ma non corrispondono ad un unico accordo. Distinguere gli investimenti annunciati, le nuove capacità e il traffico effettivamente elaborato rende possibile misurare i cambiamenti economici senza confondere lo sfruttamento commerciale dei terminal e delle relazioni militari nel Mediterraneo orientale.

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I porti siriani concentrano due movimenti distinti: l’ammodernamento dei terminal commerciali e la ripresa dei contatti militari nel Mediterraneo. A Latakia, CMA CGM si prepara ad espandere le sue strutture. A Tartous, DP World distribuisce nuove attrezzature. La visita della fregata francese Surcouf aggiunge un aspetto diplomatico a questa attività, senza essere confusa con le concessioni portuali.

Porti siriani nel tempo lungo concessioni

CMA CGM ha rinnovato il 1 maggio 2025 la sua concessione del container terminal di Lattaquié per trent’anni. Il gruppo annuncia l’accelerazione di una seconda fase di espansione, con un investimento previsto di 200 milioni di euro, dopo una prima tranche di 30 milioni di euro impegnati nella modernizzazione.

L’obiettivo annunciato supera un milione di piedi equivalenti all’anno, unità di misura di contenitori. Il progetto comprende anche una pesca di 16 metri. Queste sono capacità mirate, non già realizzato traffico. Il gruppo intende anche rafforzare le connessioni terrestri e sviluppare piattaforme domestiche: l’efficienza di un terminal dipende anche dal movimento delle merci dopo il loro atterraggio.

A Tartous, attrezzature già consegnate

DP World firmò una concessione di 30 anni nel luglio 2025 a Tartous, con un programma di investimento di 800 milioni di dollari per tutta la sua durata. L’operatore di Dubai interviene come parte di un modello di costruzione, funzionamento e trasferimento. Il perimetro commerciale comprende diversi tipi di carico, tra cui contenitori e carico rotabile.

Una pietra miliare materiale è stato annunciato il 17 agosto 2026: la consegna di tre gru porta mobile. D Il mondo stima che questa attrezzatura deve aumentare la capacità di gestione del 40%. Ancora una volta, la capacità aggiuntiva non costituisce un aumento equivalente delle merci effettivamente trasformate.

Il programma annunciato si estende oltre il 2026, con dragaggio e riabilitazione delle banchine, così come altre attrezzature previste per il 2027 e il 2028. Questa successione di stadi distingue l’importo complessivo di una concessione dagli investimenti già effettuati.

Il Surcouf, un contatto navale distinto dal commercio

Il 12 novembre, il Ministero della Difesa siriano ha riferito un incontro tra il comandante delle forze di difesa navale e costiera, Mohammad al-Saoud, e una delegazione francese guidata dal Rear Admiral Mackara Ouk, a bordo del Surcouf. Le discussioni si sono concentrate sul rafforzamento della cooperazione navale bilaterale.

Questo contatto è una questione di relazioni militari tra gli Stati. La gestione di un terminal organizza investimenti, attrezzature e sfruttamento commerciale. Entrambe le attività possono svilupparsi sulla stessa costa senza alcun singolo accordo.

Il traffico effettivo sarà il prossimo test

Per l’economia siriana, la sfida operativa è quella di trasformare gli impegni a lungo termine in capacità utilizzabili e poi in flussi regolari. La consegna delle gru è un passo concreto; L’estensione delle banchine e le connessioni terrestri sono altre. Il loro risultato sarà misurato dal volume delle merci trasformate, dalla cornice temporale e dalla continuità dei servizi.

Il panorama attuale è quindi quello di diverse partnership in diverse fasi. Le concessioni strutturano l’attività commerciale nel corso di diversi decenni, mentre le visite navali riapriscono canali di cooperazione. Portarli insieme sotto una semplice concorrenza per i porti rimuoverebbero le loro differenze nella natura e nei tempi.

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