Il progetto di statuto dei cittadini distingue 19 diritti e 8 responsabilità nelle relazioni con le amministrazioni libanesi. Preparato con consultazioni e un’indagine utente, deve ancora passare attraverso le fasi di consultazione e convalida più ampie. Questo quadro non è confuso con la digitalizzazione dei servizi o la riorganizzazione dei dipartimenti. Il precedente adottato nel 2001 fa luce sull’approccio, ma non elenca i diritti del nuovo progetto.

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Il progetto di statuto dei cittadini prepara un nuovo quadro per le relazioni tra il Libano e le amministrazioni. Il Ministero dello Sviluppo Amministrativo presenta un testo che comprende 19 diritti e otto responsabilità. L’approccio fa parte della riforma statale del 2030 guidata da Fadi Makki, che annuncia il completamento dei lavori preparatori.

Una carta dei cittadini preparata con gli utenti

In un’intervista politica pubblicata da Ad-Diyar il 17 novembre, Fadi Makki descrive una riforma basata sulle aspettative dei cittadini e sull’esame delle amministrazioni. Si riferisce ad un inventario di 150 organizzazioni, riunite in circa 1.600 pagine. Questa diagnosi deve nutrire le scelte di riorganizzazione delle istituzioni pubbliche.

La Carta è una parte separata di questo lavoro. Deve specificare gli impegni nel rapporto quotidiano tra l’amministrazione e i suoi utenti. Non è confuso con l’organizzazione di ministeri o con i piani per digitalizzare i loro servizi.

L’ufficio del ministro per lo sviluppo amministrativo, L-OMSAR, ha presentato il progetto alle organizzazioni della società civile il 28 ottobre. Il rapporto si riferisce a circa 100 consultazioni e ad un sondaggio di oltre 10.000 cittadini. Le discussioni hanno riguardato la trasparenza, la responsabilità istituzionale, l’inclusione e la qualità dei servizi.

Diciannove diritti e otto responsabilità

Il conteggio ufficiale distingue 19 diritti e 8 responsabilità dei cittadini. L’obiettivo è quello di organizzare un rapporto reciproco con le istituzioni e non solo di redigere un elenco di servizi da digitalizzare. L’OMSSAR prevede una consultazione ampliata sul portale cittadino, seguita da una revisione dei contributi prima del lancio del governo.

Questo calendario distingue la preparazione di un testo dalla sua adozione. La presentazione del progetto non è quindi sufficiente a stabilire l’entrata in vigore di nuove procedure in ciascuna giurisdizione.

Un precedente adottato nel 2001

Il Libano ha già un precedente. Il Consiglio dei ministri ha approvato una Carta il 15 novembre 2001, su proposta del ministro Fouad el-Saad. Il documento WHOAR ha trattato la semplicità degli approcci, l’etica degli ufficiali, l’accesso all’informazione e alla partecipazione dei cittadini.

Questo vecchio testo includeva migliori informazioni sui documenti e sulle spese del procedimento. Ha anche difeso la parità di trattamento, la motivazione delle decisioni individuali e l’accesso ai meccanismi di denuncia. Queste disposizioni appartengono al documento del 2001: non sono un elenco di 19 diritti nell’attuale progetto.

La riforma presentata oggi collega la definizione degli impegni alla trasformazione istituzionale. Fadi Makki ha annunciato che le raccomandazioni del Piano Maestro dovrebbero essere presentate al Consiglio dei Ministri. La consultazione sulla nuova carta deve, da parte sua, consentire la versione finale di essere finalizzata prima del suo lancio ufficiale.

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