Le università americane hanno meno nuove iscrizioni internazionali. La revisione annuale e i primi risultati dell’anno successivo mostrano un indebolimento del reclutamento, in particolare negli studi di master. Tuttavia, non coprono lo stesso anno o esattamente gli stessi stabilimenti. Distinguere questi perimetri ci permette di capire la tendenza senza trasformare un’indagine di rientro in un censimento nazionale finale o aggiungere percentuali che descrivono diverse popolazioni e periodi.

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Gli studenti stranieri sono meno numerosi nelle università americane, con un declino particolarmente marcato in nuovi iscritti. I dati pubblicati il 16 novembre dall’Istituto di Istruzione Internazionale (IIE) descrivono due fasi: la revisione 2025-2026 e le prime tendenze dell’anno successivo.

Studenti stranieri: i maestri più colpiti

Porte aperte 2026 conta 1,146,163 studenti internazionali per l’anno accademico 2025-2026, una diminuzione del 3%. I nuovi concorrenti sono diminuiti del 18% a 228 123. L’iscrizione al Master è scesa del 22%, mentre gli studenti del dottorato sono in aumento del 3%. Il primo ciclo rimane quasi stabile a -0,3 per cento.

Questi movimenti non sono quindi limitati ad un declino uniforme. La difficoltà di rinnovare le promozioni sembra essere più pronunciata del declino di tutto il personale.

Indietro 2026 conferma la pressione

L’indagine autunnale di 809 istituti mostra un calo del 9% del personale internazionale, compresi i partecipanti alla formazione pratica facoltativa (OPT), una struttura di formazione pratica. La nuova iscrizione diminuisce del 15%.

Tra gli stabilimenti che segnalano diminuzioni, 88% cite procedure di visto, 70% restrizioni di viaggio, 60% scelta di altri paesi e 45% costi. Queste sono le spiegazioni formulate dalle istituzioni interessate, non le proporzioni degli studenti impedito di entrare negli Stati Uniti.

Due anni, due perimetri

Il bilancio delle Porte Aperte copre il 2025-2026; l’indagine autunnale riguarda già il 2026-2027. I suoi 809 intervistati rappresentano solo una frazione delle circa 3.000 istituzioni intervistate per Porte Aperte. I due tassi di declino non si sommano e il secondo non è ancora un conteggio nazionale completo.

L’OPT illustra questo divario: la sua forza lavoro è aumentata del 14% nel bilancio annuale a 335.785 partecipanti, ma è diminuita del 6% nel campione del nuovo rientro. I tempi e la popolazione osservarono i cambiamenti. La tabella completa del 2026-2027 sarà pubblicata in Porte Aperte 2027.

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