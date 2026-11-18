Terzo episodio della nostra serie sulla AI e gli scambi. Studi sul campo e il caso Klarna mostrano come l’automazione trasforma il servizio clienti: risposta iniziale, diagnosi, controllo e recupero di file complessi. I guadagni di velocità non beneficiano anche di tutti i consulenti e non sono sufficienti per prevedere l’occupazione.

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Il terzo episodio della nostra serie « L Nel servizio clienti, gli assistenti scrivono le risposte, suggeriscono una diagnosi o gestiscono direttamente una conversazione. Le esperienze con i consulenti mostrano guadagni in velocità, ma anche effetti irregolari a seconda dell’esperienza e come organizzare il lavoro. La domanda centrale diventa quella del passaggio tra la macchina e il dipendente: chi comprende il file, chi decide e chi riprende la conversazione quando diventa complicato?

Doposviluppatori itecorrezione della scuola, il servizio clienti offre un campo in cui l’automazione viene misurata a contatto diretto con il pubblico. Un cliente di solito non chiede una risposta ben scritta per sé. Vuole avere accesso, capire una fattura o risolvere un problema. La fluidità della conversazione e la risoluzione del file devono quindi essere esaminate separatamente.

Un assistente dietro il consigliere

Lo studio di Erik Brynjolfsson, Danielle Li e Lindsey Raymond, pubblicato nel 2025Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, copre 5.172 agenti di supporto di una società di software professionale. I ricercatori seguono la graduale introduzione di un assistente che suggerisce risposte durante gli scambi scritti. Il dipendente può cambiarli o ignorarli.

Il numero di problemi risolti all’ora aumenta di una media del 15%. I consulenti meno esperti o inizialmente meno performanti stanno facendo più progressi. I migliori agenti registrano pochi guadagni di produttività, con un leggero deterioramento di alcuni indicatori di qualità. In particolare, lo strumento sembra diffondere pratiche precedentemente controllate dai colleghi più efficaci.

Questo risultato descrive l’assistenza al lavoro, non sostituendo tutti gli agenti con un chatbot. Riguarda un’azienda e una generazione di strumenti. Non fornisce prestazioni garantite per ogni centro di contatto o una misura dei posti di lavoro che sono stati eliminati. La media maschera principalmente differenze importanti all’interno della stessa professione.

A Alibaba, rispondere più velocemente non risolve tutto

Unoricerca con Alibaba, rivisto luglio 2026, studia il servizio post-vendita del commercio online. L’accesso all’assistente viene assegnato casualmente agli agenti. Il sistema offre una diagnosi e una soluzione solo all’inizio dello scambio. Il Consigliere rimane libero di prendere o rifiutare questa proposta.

In media, l’assistenza migliora la velocità e le valutazioni lasciate dai clienti. Tuttavia, non ha avuto un effetto significativo sulle nuove esigenze del cliente, utilizzato come misura obiettiva di qualità. Nei primi migliori agenti performanti, diversi risultati si deteriorano. Gli autori associano questa evoluzione con interruzioni nella continuità del trattamento.

Questo documento di ricerca, pubblicato su arXiv, non conclude che un assistente è uniformemente adatto a tutti. Esso distingue anche due risultati spesso raccolti in presentazioni commerciali: un cliente può apprezzare lo scambio senza che il suo problema venga risolto definitivamente. La tempistica del suggerimento fa parte dell’organizzazione da valutare.

Klarna combina automazione e accesso umano

Therelazione annuale 2025 di Klarna, presentata nel 2026, descrive un’altra organizzazione. La società ha riferito che il suo assistente ha supportato l’80% delle conversazioni scritte del servizio clienti durante il 2025. Destina circa $59 milioni di risparmi nel corso dell’anno.

Questi dati provengono dalle riviste e dalle valutazioni interne del gruppo. Non costituiscono un confronto indipendente tra i file identici distribuiti a caso. La percentuale di conversazioni trattate non rappresenta anche una proporzione equivalente di dipendenti sostituibili: le applicazioni non richiedono tutti lo stesso tempo o competenze.

Klarna specifica che è possibile parlare con un rappresentante umano per tutti i suoi clienti. Il modello combina così una vasta automazione e un ricorso umano. Per il consulente, la domanda pratica è ciò che riceve al momento del trasferimento: una richiesta intatta, un riassunto affidabile o un file che è già complicato da diverse risposte insoddisfacenti.

Il trasferimento diventa un compito a sé stante

Prendiamo un caso ipotetico di lavoro: un cliente contesta una fatturazione dopo aver già ottenuto una promessa di rimborso. Un assistente può trovare una procedura generale e proporre una formulazione. Il consulente deve ancora determinare che cosa è stato promesso, se l’operazione è stata effettuata e quale autorità può correggere il file.

In questa situazione, la prima risposta rapida non è sufficiente per misurare il servizio reso. Se il cliente deve ripetere la sua storia ad ogni trasferimento, il tempo salvato al primo contatto può allora essere perso. Un’organizzazione coerente deve trasmettere gli elementi utili, distinguere una proposta da un’azione svolta e rendere visibile ciò che resta da decidere.

Il controllo non dovrebbe quindi essere limitato al numero di conversazioni chiuse. Esso può anche coprire i file riaperto, gli errori corretti, la scadenza fino al regolamento effettivo e la qualità del trasferimento a un collega. Questi indicatori testano un’ipotesi di produttività piuttosto che confondere una risposta generata con un problema risolto.

Lavoro a pressione ma reclutamento persistente

Negli Stati Unitibureau of Labor Statistiche proiezioni aggiornate il 29 ottobre 2026prevede un calo del 5% nell’occupazione dei rappresentanti del servizio clienti tra il 2025 e il 2035. Tuttavia, l’amministrazione prevede una media di 289.500 aperture di lavoro all’anno, legate alle partenze e ai cambiamenti di lavoro.

La BLS collega il previsto declino alla crescente automazione dei compiti, compresi i servizi di accesso aperto e le applicazioni. Ha anche evidenziato il mantenimento di centri umani per esigenze complesse. Questa proiezione americana comprende diverse tecnologie e settori. Non indica un effetto isolato dell’AI generale e non descrive il mercato libanese.

La coesistenza di una forza lavoro globale in declino e un gran numero di reclute è importante per i candidati. Significa che una professione può rimanere accessibile mentre cambia le sue dimensioni e le sue esigenze. Il contenuto dei post proposti conta tanto quanto il loro numero: elaborazione di routine, ripresa dei crediti, supporto tecnico o supervisione.

In Libano, misurare l’utilizzo prima di copiare i risultati

Nella suasintesi pubblicata nel giugno 2026L’Organizzazione Internazionale del Lavoro descrive i guadagni di produttività irregolari e gli enormi spostamenti di lavoro che sono ancora limitati nei dati disponibili. In particolare, evidenzia i rischi per le opportunità di ingresso dei giovani e la qualità del lavoro. Un risparmio di tempo riportato non si traduce automaticamente in un aumento misurato dell’output o del reddito.

Per una società che opera in Libano, gli studi stranieri possono essere utilizzati per costruire un processo, non per annunciare i suoi risultati in anticipo. Ciò includerebbe il confronto delle applicazioni nelle lingue effettivamente utilizzate, il controllo delle risposte alle procedure locali e il mantenimento di un gruppo di confronto sufficientemente vicino. L’effettiva assistenza su una domanda standard in inglese può portare a un risultato diverso su un reclamo arabo-francese.

Il ruolo del consulente viene poi svolto nella comprensione del caso, nell’identificazione delle eccezioni e nella capacità di avvicinarsi. La formazione solo per accettare suggerimenti sarebbe insufficiente. È anche necessario imparare a identificare una risposta plausibile ma inappropriata, documentare una correzione e riprendere il dialogo senza ricominciare il cliente. È in questo luogo specifico che la qualità del servizio automatizzato sarà decisa: quando la risposta standard cessa di essere sufficiente.

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