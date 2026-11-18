La Francia studierebbe una forza di pattuglia e di formazione in Libano, secondo i rapporti stampa. Parigi conferma la sua intenzione di sostenere l’esercito libanese ed evitare un vuoto dopo l’UNIFIL. Nessuna distribuzione specifica è ufficialmente annunciata. Il mandato dell’ONU è scaduto fino al 31 dicembre 2026, prima di un graduale ritiro del personale.

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La Francia studierebbe la spedizione di personale militare in Libano per condurre pattuglie con l’esercito libanese e per rafforzare la sua formazione. Questo progetto di forza francese in Libano, riportato dalla stampa israeliana il 16 e 17 novembre, si basa su fonti non nominate. Non è una decisione di distribuzione annunciata da Parigi.

Un progetto di forza francese in Libano, non un ordine di partenza

Lo scenario evoca diverse centinaia o più soldati e la ricerca di paesi partner. Le strutture di formazione e gli istruttori sarebbero incluse nelle discussioni. Questi siti sarebbero situati al di fuori del Libano meridionale. Le fonti mediatiche descrivono un’iniziativa separata di una missione sotto mandato dell’ONU.

Essi riferiscono anche consultazioni con Washington e Israele, così come la riluttanza israeliana per avere una presenza a sud del fiume Litani. Né la forza definitiva né il calendario né le regole di impegno di tale forza sono pubblicamente stabilite in queste informazioni.

Cosa dice Parigi

La posizione pubblica francese è più generale. Il 13 novembre, il Ministero degli Affari Esteri ha spiegato che stava lavorando su un’architettura di sicurezza che ha evitato un vuoto dopo UNIFIL. Riafferma l’obiettivo di rafforzare le forze armate libanesi e sostenere la loro distribuzione in tutto il territorio.

Parigi associa questo obiettivo al ritiro delle truppe israeliane, al disarmo di Hezbollah e all’attuazione della risoluzione 1701. Il dipartimento si riferisce a diverse iniziative con partner e ad una transizione ordinata. Non conferma il formato preciso descritto dalla stampa in questa affermazione.

È quindi necessario distinguere tra il supporto francese ufficialmente rivendicato per l’esercito libanese e le disposizioni speciali riportate da fonti anonime. La prossimità ai loro obiettivi non è sufficiente a stabilire che questo dispositivo ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie.

UNIFIL: un mandato fino al 31 dicembre 2026

Il calendario delle Nazioni Unite non prevede una scadenza del mandato questa settimana. Risoluzione 2790, adottata il 28 agosto 2025, prorogata l’UNIFIL fino al 31 dicembre 2026. Poi organizza una riduzione e un ritiro ordinato e sicuro entro un anno.

La fine delle operazioni e la partenza di tutto il personale non sono quindi simultanee. Il testo prevede funzioni specifiche durante il ritiro, in particolare per la sicurezza del personale e degli impianti delle Nazioni Unite. Questo programma non crea automaticamente una forza di sostituzione.

Una proposta separata dal sostegno europeo

Una missione europea è già inclusa nei documenti ufficiali. La dichiarazione G7 del 9 e 10 novembre, pubblicata il 12 novembre, accoglie favorevolmente la creazione di EUSM Libano. Essa pone questa missione di sostegno nel quadro della politica comune di sicurezza e difesa dell’Unione europea.

Questa menzione ufficiale non conferma il progetto di pattuglia francese riportato alcuni giorni dopo. Entrambi i dispositivi non devono essere presentati come una singola forza approvata. Per l’iniziativa descritta dalla stampa, l’accordo con le autorità libanesi, la zona di intervento e la catena di comando rimangono da rendere pubblico.

Copertura: contingente francese UNIFIL a At Tiri, 14 luglio 2009. Fotografia di archivi, senza connessione visiva alle discussioni del 2026 novembre. © Libnanews.com, tutti i diritti riservati. Abbigliamento editoriale sul quadro della risoluzione 1701 e successione internazionale.

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