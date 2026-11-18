Mike Waltz accoglie il dialogo trilaterale iniziato da Joseph Aoun con gli Stati Uniti e Israele. Il suo messaggio del 17 novembre riaffermò il principio di un unico Stato e di un esercito. Ha chiesto un cambiamento nel ruolo dell’UNIFIL, senza annunciare un nuovo mandato o un accordo di disarmo tra le parti.

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Mike Waltz ha accolto martedì 17 novembre la decisione di Joseph Aoun di partecipare al dialogo trilaterale con gli Stati Uniti e Israele. In un messaggio pubblicato dopo la sua visita a Beirut, l’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha presentato questo approccio come uno sforzo per la pace e ha riaffermato la sua preferenza per un singolo Stato e un esercito in Libano.

Il testo del suomessaggio su Xriprodotto daAnnahar, descrive le discussioni con il presidente libanese come produttive. Ha aggiunto che il ruolo delle Nazioni Unite e dell’UNIFIL deve evolversi. Questa affermazione esprime la posizione americana; non vale la pena adottare un nuovo mandato internazionale.

Un messaggio distinto dalle dichiarazioni del 16 novembre

La pubblicazione viene dopo le interviste di Waltz con Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam. Dopo la sua riunione con il presidente del Parlamento, ha invitato Hezbollah a consegnare volontariamente le sue armi allo Stato, una posizione già in attosegnalato da Libnanews il 16 novembre.

Il nuovo messaggio pone maggiore enfasi sul dialogo trilaterale e sulla decisione del presidente libanese. Non fornisce un calendario di disarmo negoziato e non riporta nuovi impegni di Hezbollah. È anche impossibile concludere un accordo di pace.

Guida, non sostituto

Theg7 comunicato emesso l’11 novembrefornisce il recente quadro diplomatico. Esso chiede il rispetto del cessate il fuoco e sostiene l’attuazione del quadro trilaterale e della risoluzione 1701. Esso collega i progressi nelle aree pilota al disarmo verificabile di Hezbollah, il reinserimento israeliano e il dispiegamento dell’esercito libanese.

Il G7 sottolinea anche la necessità di un quadro di sicurezza sostenibile a sostegno dell’esercito, poiché il mandato dell’UNIFIL termina alla fine dell’anno. Tuttavia, le dichiarazioni di Waltz non specificano la composizione, il numero o il comando di un accordo successivo. L’espressione del sostegno al dialogo deve rimanere diversa dalla conclusione di un accordo su tali questioni.

Illustrazione: ritratto ufficiale di Mike Waltz, settembre 2025, United States Mission alle Nazioni Unite, pubblico dominio. Archival fotografia e abbigliamento editoriale Libnanews.

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