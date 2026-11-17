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Le federazioni di trasporto su strada e i sindacati hanno annunciato uno sciopero e una mobilitazione per mercoledì 25 novembre 2026. La decisione è stata presa all’unanimità in una riunione del 16 novembre presso la sede della Confederazione generale dei lavoratori, presieduta da Bassam Tleiss. I termini e le condizioni devono essere annunciati in una data successiva: non sono ancora stati specificati in questo annuncio né orari né punti di assemblaggio né assi interessati.

Conflitto sull’attuazione degli impegni

I rappresentanti dell’industria incolpano il governo per non attuare gli impegni assunti. In particolare, Bassam Tleiss ha insistito sull’assistenza promessa ai conducenti e sul suo collegamento rispetto alle tariffe ufficiali stabilite dal Ministero dei Trasporti. Nell’argomento sindacale, questo aiuto non deve solo sostenere il reddito dei conducenti, ma deve anche consentire l’applicazione della tassa agli utenti.

Il leader sindacale ha anche riferito ai cambiamenti previsti nel codice stradale per diverse categorie di veicoli, tra cui minibus, autobus, petroliere e veicoli pesanti impegnati nel trasporto nazionale o internazionale. Egli sostiene che questi impegni rimangono inefficaci. Tuttavia, l’annuncio di mobilitazione non fornisce alcun testo di riforma adottato o nuovo calendario governativo per l’attuazione.

Concorrenza da trasporto non autorizzato

Un’altra parte della controversia riguarda le condizioni per l’esercizio della professione. I sindacati denunciano la concorrenza di veicoli privati, tuk-tuks e motocicli utilizzati per trasportare passeggeri al di fuori del quadro che considerano legale. Si oppongono a questa attività a quella dei vettori che pagano contributi sociali, tasse, tasse e assicurazioni.

Questa è la posizione espressa dai rappresentanti del settore, non una constatazione giudiziaria redatta per ciascun operatore. Tleiss chiede alle autorità di applicare le regole e le decisioni che disciplinano l’attività. Sfida anche ciò che presenta come una differenza di trattamento tra i trasporti professionali e pubblici organizzati con il sostegno dello Stato.

Il leader sindacale sostiene che il trasporto stradale rappresenta 54,000 famiglie. Questa figura descrive il peso sociale che assegna al settore; non costituisce un elenco convalidato dei beneficiari di aiuti pubblici.

Quali viaggiatori possono ricordare in questa fase

La data del 25 novembre è annunciata, ma la misura concreta dei disturbi rimane sconosciuta. La decisione non consente di affermare che tutte le linee saranno interrotte, che tutti i vettori parteciperanno o che le strade saranno bloccate. Né il comunicato stampa ha stabilito un limite di tempo per presentare il movimento come uno sciopero rinnovato.

I dettagli previsti riguardano le categorie effettivamente mobilitate, gli orari e le eventuali riunioni. Per i viaggi professionali, scolastici o medici, sono queste informazioni e non l’unico annuncio di una chiamata sindacale, che permetterà di valutare le alternative necessarie. Fino ad allora, il dossier rimane quello di una mobilitazione annunciata sulla base del disaccordo per quanto riguarda gli aiuti al settore e l’applicazione delle regole di trasporto.

Illustrazione: traffico a Nahr el-Kalb nel marzo 2021. Fotografia di archivi, non correlata alle condizioni di circolazione del 25 novembre 2026. © Libnanews, tutti i diritti riservati.

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