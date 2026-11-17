In Francia, Coface stima che l’IA è associata a 25.000 posti di lavoro in meno nel terzo trimestre del 2026. Questa figura non misura ridondanze. Lo studio fa luce su un rallentamento del reclutamento, la cui portata deve essere distinta dalle abolizione del lavoro e dai cambiamenti generali del mercato del lavoro.

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Un primo segnale numerico è mostrato dall’AIA e dalle assunzioni in Francia: circa 25.000 posti di lavoro in meno nel terzo trimestre del 2026, secondo uno studio di Coface pubblicato il 17 novembre. Questo risultato riguarda annunci pubblicitari in Francia Travail. Non costituisce un conteggio di licenziamenti o prove che 25.000 dipendenti sono stati sostituiti da software.

Gli economisti Axelle Arquié e Aurélien Duthoit portano la mostra dei mestieri più vicini all’automazione dell’evoluzione degli annunci. La loro stima, trasmessa da un’agenzia di stampa, mette l’effetto sulle esigenze di reclutamento espresse dalle aziende. Questa è una misura diversa del numero di persone già in servizio.

La distinzione cambia la lettura della figura. Una società può rinunciare a un noleggio pianificato senza rimuovere un lavoro esistente. Una pubblicità può anche essere ritirata, rinnovata o soddisfatta più esigenze. Trasferirsi direttamente da pubblicità a senza lavoro confonderebbe diverse fasi di reclutamento.

IA e reclutamento: cosa misurano le 25.000 offerte?

L’indicatore AI-LERT, sviluppato da Coface e dall’Osservatorio per i Lavori Minacciati ed Emerging, utilizza le offerte France Travail dal primo trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2026. Il metodo descritto nella stampa francese confronta le traiettorie di professioni secondo la loro esposizione, intorno al lancio di ChatGPT nel novembre 2022.

Non si tratta quindi di trovare 25.000 lettere dai datori di lavoro che assegnano la cancellazione all’intelligenza artificiale. L’approccio cerca un divario statistico tra gli sviluppi osservati. Il dato si riferisce ad una stima di meno assunzioni pubblicizzate all’interno del campo di applicazione in esame, non un registro amministrativo delle abolizioni.

Il risultato dettagliato relayed da un’agenzia di stampa combina un’esposizione del 10% dei compiti con una diminuzione del 12,4% degli annunci del terzo trimestre. Questo tasso non è una diminuzione del 12,4% in tutti i lavori francesi. Né significa che ogni azienda avrebbe ridotto la propria forza lavoro in quella proporzione.

Indicatore Che cosa misura Cosa non misura 25 000 offerte meno stimate Mancanza di annunci T3 2026 attribuiti all’IA dagli autori 25.000 licenziamenti registrati Esposizione delle attività Possibilità di automazione Sostituzione efficace Noleggio Occupazione Numero totale di dipendenti

Una mostra tecnica non è un post condannato

La mappatura pubblicata in precedenza da Coface e OEM aiuta a capire questo approccio. Si rompe 923 occupazioni in compiti e poi azioni di base. Valuta il loro potenziale di automazione, tenendo conto in particolare della loro importanza e frequenza.

Questo studio distingue esplicitamente tra capacità tecniche e distruzione netta del lavoro. Non tiene conto, nella sua portata lorda, di tutte le modifiche della domanda, di nuovi compiti o ostacoli all’implementazione. Scienza informatica, attività amministrative, finanza e alcune professioni creative sono tra le famiglie a rischio. Ci sono altri vincoli alle attività fisiche o altamente relazionali.

L’automazione di parte del lavoro può produrre diversi effetti. In costante attività, un’azienda può ridurre le sue esigenze di lavoro. Se abbassa i suoi prezzi o vende di più, può anche utilizzare il tempo salvato per aumentare la sua produzione. Il potenziale tecnologico non è quindi sufficiente a determinare l’equilibrio finale dei posti di lavoro.

La Banca di Francia ha anche osservato un rallentamento

Una ricerca separata, presentata dalla Banca di Francia l’8 ottobre, fornisce ulteriori approfondimenti. Segue gli aringhe e gli scopi della CDI tra gennaio 2019 e marzo 2026, piuttosto che gli annunci. Tra i 21-29 anni, gli assunzioni per le professioni più esposte erano circa il 28% al di sotto del loro livello novembre 2022. Il calo è dell’8% nelle occupazioni meno esposte.

Questo confronto non mostra che l’intelligenza artificiale spiega solo i 20 punti di differenza. I ricercatori sottolineano che le aziende degli utenti non sono selezionate casualmente. La loro indagine misura l’uso dichiarato all’inizio del 2026, mentre le differenze nel reclutamento iniziano prima.

Gli scopi contrattuali sono anche in calo. Nelle aziende che segnalano l’uso intensivo dell’IA, gli autori non hanno osservato una differenza statisticamente chiara nell’occupazione totale. Il segnale viene letto più sul fatturato del personale e sui nuovi assunti che in un’immediata diminuzione.

La figura non è sufficiente per isolare tutta la causalità

Le due opere non devono essere aggiunte insieme. Pubblicità e assunzione non sono due lavori separati. I loro periodi, le popolazioni e le misure di esposizione differiscono anche. Il loro riavvicinamento consente di esaminare il canale di reclutamento, non di far distruggere un totale nazionale di posti di lavoro.

Per misurare un effetto causale, il confronto deve distinguere la tecnologia da altri cambiamenti nelle professioni. Un calo degli ordini, un inversione di settore o un cambiamento dei canali di reclutamento possono anche ridurre gli annunci pubblicitari. L’accesso al protocollo dettagliato, alle prove di robustezza e alle incertezze statistiche rimane necessario per valutare con precisione la stima della Coface.

Né il risultato trimestrale dovrebbe essere trasformato meccanicamente in un bilancio annuale. Multiply 255.000 per quattro descrive un tasso costante di estrapolazione, non quattro trimestri effettivamente osservati. L’aggravazione, la stabilizzazione o il rimbalzo del reclutamento alterano questo calcolo.

Il prossimo punto da seguire sarà quindi la persistenza di questo divario nelle offerte, poi la sua traduzione in contratti effettivamente firmati. La misurazione degli annunci può rilevare il cambiamento precoce. I dati relativi all’occupazione e alla forza lavoro saranno utilizzati per verificare la portata della trasmissione al mercato del lavoro.

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