Teheran respinge le accuse della CNN. Trump reagisce, ma nessun attacco imminente o decisione di passare l’atto è pubblicamente stabilito.

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L’Iran ha respinto martedì 17 novembre le accuse riguardanti un possibile attacco previsto a Washington. Donald Trump sostiene di prendere seriamente queste informazioni. Ma le prove rese pubbliche non permettono di presentare un attacco come imminente o deciso.

Un’indagine della CNN, non un fascicolo di prova pubblicato

In un’indagine pubblicata il 16 novembre,CNN, circolato dalla CNN Newsourcecita sette funzionari statunitensi non nominati. Si riferiscono a informazioni sulle opzioni iraniani che mirano alti funzionari americani con un dispositivo radiologico o un’arma chimica.

Tuttavia, la catena mette in evidenza le incertezze sulle capacità e l’intenzione di passare all’azione. Lauren Bis, portavoce della Casa Bianca, gli ha detto che nessuna minaccia credibile per il territorio degli Stati Uniti è stata identificata in questa fase. Questa risposta ufficiale non dovrebbe essere cancellata da ipotesi anonime.

Denunce di Teheran

Esmail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha descritto queste accuse come infondate in un messaggio martedì, secondo ilregistrazione delle dichiarazioni. Il rappresentante iraniano alle Nazioni Unite aveva anche respinto le accuse di armi chimiche alla CNN.

Unocomunicato ufficiale iraniano del 16 novembregià denunciato una campagna di accuse destinate, secondo Baghaei, a spaventare i cittadini e a rappresentare l’Iran come una minaccia. Questo testo precedente non è il messaggio specifico di martedì sull’inchiesta della CNN: le due posizioni devono rimanere distinte.

Trump fa una minaccia condizionale

Interrogato a Manila martedì, Donald Trump ha avvertito Teheran di gravi conseguenze in caso di attacco. Theagenzia ufficiale libaneseriferisce questa reazione come parte del suo spostamento asiatico.

La portata delle informazioni rimane quindi limitata: un’indagine basata su fonti anonime, una negazione iraniana e una reazione presidenziale. Né l’avvertimento di Trump né la ripetizione della storia da diversi media è una verifica indipendente del progetto presunto.

Illustrazione: Il Campidoglio a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio. Questa immagine non rappresenta una minaccia o un evento del 17 novembre.

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