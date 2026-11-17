Le Léonides offrono un appuntamento per gli amanti del cielo notturno prima dell’alba del 18 novembre 2026. Nel suo bollettino di novembre, la NASA consiglia le prime ore del 17 e 18, dopo il tramonto. Tuttavia, dobbiamo aspettare un’attività modesta, non una pioggia continua di stelle cadenti.
La NASA riferisce circa 15 meteoriti all’ora in condizioni ideali, notando che la maggior parte degli osservatori vedranno meno. Questo numero non è né una garanzia per ogni luogo né un tasso regolare. Nuvole, luci urbane e la porzione visibile del cielo possono ridurre notevolmente lo spettacolo.
Osservare i Leonidi prima dell’alba, dopo la Luna
La newsletter della American Meteor Society pubblicata il 16 novembre pone il massimo intorno al 18 novembre. Indica che la Luna, nel primo trimestre del 17, si aggira intorno a mezzanotte in tempo locale. Una finestra più scura poi si apre prima dell’alba.
Queste indicazioni non impostano un tempo universale. L’impostazione della luna e l’inizio del crepuscolo dipendono dalla posizione dell’osservatore. Il momento utile è dopo la scomparsa della luce lunare, ma prima che il cielo cominci ad alleggerire.
Per guardare, la NASA raccomanda una posizione buia e circa trenta minuti di adattamento agli occhi. Gran parte del cielo deve essere abbracciata, piuttosto che cercare un punto specifico. Una coperta o sedia reclinabile consente di aspettare più comodamente nel freddo notturno.
Il leone dà il nome alle meteoriti
Le traiettorie dei Leonidi sembrano provenire dalla costellazione del Leone. Questa direzione apparente è chiamata radiosa. Non significa che le particelle provengano effettivamente da questa costellazione. Appartengono al sentiero dei detriti lasciato dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle.
Quando la Terra attraversa questa corrente, piccole particelle entrano nell’atmosfera e producono tracce di luce. Le Léonides sono tra i meteoriti veloci, con una velocità di entrata vicino a 70 chilometri al secondo.
La American Meteor Society riferisce che il loro radioso è meglio posizionato verso est alla fine della notte. Tuttavia, raccomanda di non tenerlo al centro dell’occhio: le meteoriti appaiono anche altrove nel cielo. Dall’emisfero meridionale, lo sciame rimane osservabile, ma la sua posizione è meno favorevole.
Perché non tutte le previsioni danno la stessa cifra
Il bollettino settimanale della American Meteor Society menziona circa tre Leonidi all’ora nell’emisfero settentrionale. Questa cifra corrisponde alle sue stime per la notte del 14-15 novembre, prima del massimo. Non deve quindi essere paragonato direttamente ai 15 meteoriti possibili nelle condizioni ideali citate dalla NASA per le seguenti mattine.
I calendari generali possono anche presentare date diverse da quelle dei recenti bollettini di osservazione. Per quella notte, le informazioni provengono dal bollettino mensile della NASA del 2 novembre e dalle previsioni settimanali pubblicate il 16 novembre.
La preparazione più utile rimane locale: controllare la copertura cloud, gli orari lunari e l’accesso sicuro alla posizione scelta. In Libano come altrove, una previsione astronomica favorevole non garantisce un cielo chiaro o la possibilità di allontanarsi in modo sicuro dalle aree illuminate.
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