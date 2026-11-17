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Perché un cittadino deve pagare una commissione ad un intermediario privato per pagare un importo a causa di un’amministrazione? Il deputato Bilal Abdallah porta questo problema all’attenzione del governo in un’inchiesta del 16 novembre e reso pubblico martedì 17 novembre. Ha chiesto una spiegazione della base giuridica per tali costi, della selezione dei fornitori e dei controlli esercitati sulle loro tariffe.

Chi deve sopportare il costo del recupero?

Neldocumento indirizzato al Presidente della Sezione, il parlamentare contesta il fatto che il costo dei servizi di recupero affidati a società o persone private è a carico degli utenti. Esso ritiene che il loro intervento da solo non giustifica un onere aggiuntivo senza una chiara base giuridica.

Il suo ragionamento si basa sugli articoli 81 e 82 della Costituzione, che invoca per quanto riguarda la legalità dei prelievi pubblici. Tuttavia, questa non è una decisione giurisdizionale: l’esatta classificazione delle commissioni e la loro conformità con i testi sono esattamente tra i punti presentati al governo.

Nove domande su contratti e commissioni

L’inchiesta chiede di identificare le amministrazioni interessate e i loro fornitori. Esso chiede i criteri per la scelta di quest’ultimo, le procedure di concorrenza che possono essere applicate e le disposizioni che consentono di fatturare una commissione al cittadino piuttosto che all’organismo che beneficia del recupero.

Bilal Abdallah ha anche chiesto se il governo avesse confrontato i costi effettivi del servizio, ha studiato la loro armonizzazione o considerato soffitti. Egli critica le differenze tra gli operatori e desidera conoscere i meccanismi di monitoraggio. Tuttavia, il testo non fornisce un elenco esaustivo di società o una tabella di commissioni verificate.

Una richiesta di controllo, non una rimozione dei costi

Il deputato ha dichiarato che una precedente domanda scritta non era stata risolta e ha chiesto che la questione fosse discussa in plenaria. Ha invitato il governo a chiarire le misure previste per la revisione dei contratti e a porre fine alle pratiche che sarebbero senza fondamento giuridico.

In questa fase, i documenti consultati non contengono una risposta del governo a questa indagine. Essi non stabiliscono una decisione di rimborso o la cancellazione generale delle commissioni o l’entrata in vigore di un nuovo massimale. Le critiche espresse rimangono quelle del parlamentare e le questioni sollevate non costituiscono una constatazione giudiziaria di irregolarità.

Per gli utenti, il problema è concreto: distinguere la somma dovuta al servizio pubblico dal prezzo pagato per pagarlo. La risposta prevista dovrà chiarire chi stabilisce questo secondo importo, su quale base e sotto quale controllo, senza confondere l’ammodernamento dei mezzi di pagamento con l’autorizzazione di qualsiasi fatturazione aggiuntiva.

Illustrazione: Parlamento libanese a Beirut, fotografia d’archivio non datata. François el Bacha / Libnanews. Non rappresenta una sessione dedicata a questa inchiesta.

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