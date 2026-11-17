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Il Ministero dell’Economia sospende la commercializzazione del laboratorio Rolly Taanayel prodotto a Zahlé. Le analisi hanno rilevato oli vegetali contrari allo standard libanese. Il produttore deve ritirare le quantità e dichiararle entro tre giorni. Nessun contaminazione batterica o avvelenamento è segnalato in questo annuncio del ministero.