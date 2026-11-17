Il Ministro dell’Economia e del Commercio, Amer Bsat, ordinò la sospensione della commercializzazione del laboratorio di Rolly Taanayel nell’area industriale di Zahlé, secondo un annuncio pubblicato il 17 novembre 2026.
La decisione si basa sull’analisi di un campione contenente oli vegetali, contrariamente allo standard libanese per il lavoro, afferma il Ministero.
Ritiro e inventario entro tre giorni
Il fabbricante rimuove i quantitativi commercializzati, elabora le tabelle e le comunica al ministero entro tre giorni dalla decisione presa, prima dei passi necessari per la loro distruzione.
L’annuncio non specifica alcun numero di lotto o termine di consumo. Non riporta contaminazioni batteriche o avvelenamento e non copre tutti i prodotti caseari venduti sotto nomi simili.
Questo è un ritiro ordinato, non conferma che tutte le quantità sono già state ritirate o distrutte.
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