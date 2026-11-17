Il quadro libanese degli istituti di cambio stranieri separa oggi due attività spesso combinate: il trasferimento di fondi di tipo hawala e il trasporto transfrontaliero di banconote o metalli preziosi. La decisione 13837 organizza approvazioni, verifiche e dichiarazioni separate. Per alcuni operatori di hawala già dichiarati, si sta avvicinando un termine: il loro file deve essere presentato prima del 30 novembre 2026. Adozione da parte del Parlamento europeo in data 18 agosto 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 settembre. Esso abroga diverse decisioni precedenti, tra cui la decisione di trasferimento di denaro hawala del settembre 2007. I vecchi riferimenti non sono più sufficienti per descrivere il nuovo sistema.

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Il quadro libanese degli istituti di cambio stranieri separa oggi due attività spesso combinate: il trasferimento di fondi di tipo hawala e il trasporto transfrontaliero di banconote o metalli preziosi. La decisione 13837 organizza approvazioni, verifiche e dichiarazioni separate. Per alcuni operatori di hawala già dichiarati, si sta avvicinando un termine: il loro file deve essere presentato prima del 30 novembre 2026.

Adozione da parte del Parlamento europeo in data 18 agosto 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 settembre. Esso abroga diverse decisioni precedenti, tra cui la decisione di trasferimento di denaro hawala del settembre 2007. I vecchi riferimenti non sono più sufficienti per descrivere il nuovo sistema.

La circolare intermedia 772 del 31 agosto 2026 ha coordinato questo cambiamento con le precedenti normative per il trasporto di banconote e metalli. La versione consolidata della decisione 8024 fa ora riferimento agli istituti di cambio stranieri alla parte operativa della decisione 13837. Le disposizioni di segnalazione che rimangono in questo vecchio testo riguardano le banche.

Hawala e trasporto: due diversi servizi

Il termine hawala qui si riferisce al servizio di trasferimento in contanti informale, chiamato IMTS nei regolamenti. « Informal » descrive un trasferimento effettuato al di fuori del sistema bancario e finanziario formale. Non significa che il richiedente può agire senza licenza o senza controllo.

Sottocategoria A2 corrisponde a questo servizio. La sottocategoria A1 riguarda il trasporto transfrontaliero di banconote e metalli preziosi. Questa seconda attività riguarda l’importazione o l’esportazione, nonché le relative operazioni di insediamento, consegna e ricevuta. La definizione del testo si riferisce ad una transazione effettuata per conto dell’istituzione di scambio estero.

In entrambi i casi, l’istituzione deve appartenere alla categoria A e ottenere un’ulteriore autorizzazione per il servizio in questione. Deve anche aumentare il suo capitale e pagare la tassa applicabile. Una licenza generale di scambio non fornisce automaticamente l’accesso a queste due attività. Un’autorizzazione A1 non è più dell’autorizzazione A2.

Corrispondenti identificati e approvati

Per l’attività A2, il file deve includere una lettera di intenti o un contratto con il corrispondente straniero. Essa deve includere la licenza valida rilasciata dalle autorità competenti. Devono essere documentate anche le misure per combattere il riciclaggio di denaro e l’identità dei proprietari benefici e dei proprietari benefici.

Trasporti A1 richiede controlli comparabili sul partner specializzato straniero. Richiede inoltre procedure di ricezione, consegna e trasporto di banconote o metalli. L’istituzione deve avere uno studio di fattibilità e organizzare la continuità della sua attività.

Questi requisiti impediscono che il rapporto venga ridotto al semplice contatto commerciale. Essi riguardano la capacità giuridica del partner, la sua identità e la tracciabilità delle operazioni. Il regolamento vieta anche agli istituti di cambio stranieri di trattare con corrispondenti che non sono registrati secondo le regole del loro paese.

Soffitti mensili per trasferimenti A2

Prima di un trasferimento di tipo hawala, l’operatore deve verificare l’identità del principale e del beneficiario. Essa deve anche stabilire lo scopo dell’operazione e l’origine dei fondi. I requisiti di identificazione si applicano nel contesto del regolamento sulle transazioni in contanti KYC.

Trasferimento A2 Soffitto mensile per cliente Personale $20.000 o equivalente Commercializzazione $200,000 o equivalente

Questi importi riguardano trasferimenti personali o commerciali, verso l’interno o verso l’esterno, nel sistema A2. Non costituiscono soglie di disclaimer. Né devono essere confusi con un’autorizzazione generale per il trasporto fisico di specie al confine.

Il regolamento regola anche la consegna di denaro al beneficiario. Esclude un pagamento tramite assegno, tramite trasferimento al suo conto bancario o tramite transazione di swap a suo vantaggio. I meccanismi di regolamento tra corrispondenti seguono una logica diversa da quella del pagamento finale al destinatario.

Scritti separati e tracce conservate

Un operatore A1 deve separare i conti del suo trasporto transfrontaliero da quello delle altre sue operazioni. Deve coinvolgere un revisore esterno di un’azienda di fama internazionale. Un funzionario di controllo interno deve anche produrre relazioni mensili sui controlli, sui rischi e sulla vigilanza.

L’operatore non può effettuare un trasporto quando le parti disponibili non sono sufficienti per stabilire l’origine, la destinazione e lo scopo dei fondi. Gli obblighi di segnalazione distinguono tra i volumi trasportati, il numero di operazioni e i movimenti nazionali interessati. Organizzano regolarmente informazioni per la BDL e la Commissione di vigilanza bancaria.

Per A2, i record specifici per il trasferimento devono essere conservati per almeno 10 anni. L’istituzione deve presentare una situazione mensile entro 10 giorni dalla fine del mese. I documenti devono consentire alle autorità di ricostituire l’operazione, e non solo di conoscere il totale.

Le saldi tra i professionisti non finanziano la loro attività

Le transazioni possono generare equilibri di regolamento tra gli istituti di cambio stranieri o con i loro corrispondenti. Il testo specifica la loro funzione: regolare i diritti e gli obblighi derivanti dal commercio o dai trasferimenti in questione. Questi saldi non sono né depositi né conti bancari.

Non possono finanziare l’attività di un’istituzione o colmare il suo divario di liquidità. Essi devono essere sostenuti da documenti di supporto, regolarmente riconciliati e documentati. La loro conservazione oltre cinque giorni lavorativi è vietata.

Le partecipazioni sono contabili e prudenziali. Una somma dovuta a un corrispondente deve rimanere collegata a una transazione identificabile. Non può diventare una risorsa sostenibile che il professionista userebbe liberamente per le sue esigenze.

I fondi non rimossi richiedono il follow-up

I regolamenti impongono un meccanismo per i trasferimenti che il destinatario non ha ricevuto 30 giorni dopo la spedizione, nonostante un promemoria. Il preside deve essere chiaramente informato. L’istituzione coordina con il corrispondente le misure necessarie per il recupero del principale non versato.

Il cliente deve anche essere informato del suo diritto di richiedere tale recupero entro un periodo massimo di tre mesi dalla spedizione. Il testo prevede separatamente il trattamento dei fondi alla scadenza del termine di prescrizione legale. Quest’ultimo concetto non deve essere equiparato al periodo di tre mesi.

Gli istituti già approvati hanno un periodo di conformità generale. Ma coloro che hanno precedentemente informato la BDL della loro attività IMTS devono presentare i documenti relativi ai loro corrispondenti prima del 30 novembre 2026. Questa data si riferisce a un particolare file, senza sostituire altri obblighi di controllo.

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