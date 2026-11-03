Tindouf: mantenere scuole e servizi essenziali

A Tindouf, le scuole e i servizi essenziali dipendono dal finanziamento sostenibile. I dati UNICEF mettono in luce i bisogni educativi, mentre le valutazioni umanitarie documentano le sfide sanitarie e alimentari. Il piano per il 2026-27 distingue le esigenze programmate dagli aiuti ricevuti e il numero di beneficiari di ogni programma.

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Nei campi profughi del Saharawi vicino a Tindouf, Algeria, scuole, assistenza e accesso all’acqua dipendono dal finanziamento sostenibile. Una nota dell’UNICEF rilasciata nel settembre 2026 evidenzia la fragilità del sistema educativo. Il piano umanitario per il 2026–27 combina queste esigenze con altri servizi essenziali.

I cinque campi ospitano famiglie del Sahara occidentale dal 1975. Nel suo comunicato del 16 febbraio 2026, il Programma Alimentare Mondiale ricorda che il loro isolamento nel deserto ha una forte dipendenza dagli aiuti alimentari. Il mantenimento dei servizi si basa anche sui gruppi di rifugiati stessi, come evidenziato nel piano di risposta delle Nazioni Unite.

Una scuola gestita da volontari

La nota educativa dell’UNICEF del 2026 settembre ha riferito 41.700 bambini iscritti dalla scuola prescolare alla scuola secondaria inferiore per l’anno 2026–27. Ha circa 1.800 docenti volontari, più dell’80% dei quali sono donne. I ritardi in compensazione possono durare fino a sei mesi e indebolire la ritenzione di squadre.

L’Agenzia sostiene impegni pluriennali allineati con il programma scolastico. Esso distingue una busta annuale di $3.7 milioni a 4,1 milioni di dollari per indennità, materiali e supporto didattico dal costo della strategia educativa globale, vicino a $12 milioni per il 2026. Si tratta di esigenze indicative, non di finanziamenti già ottenuti.

La nota raccomanda anche un migliore monitoraggio dell’apprendimento. In particolare, si basa su una valutazione della matematica condotta nell’aprile 2024 con un campione mirato e non casuale. Le difficoltà identificate giustificano il sostegno educativo, ma i risultati non sono una misura rappresentativa di tutti gli studenti nei campi.

Un piano biennale, popolazioni distinte

Pubblicato nel novembre 2025, il Piano di Risposta per i Rifugiati Saharawi 2026–27 riunisce 27 partner e stima le sue esigenze a oltre $177 milioni. Questa busta copre due anni di intervento in cibo, salute, istruzione, acqua e riparo in particolare. Non fornisce informazioni sugli importi effettivamente ricevuti al 3 novembre 2026.

Il piano seleziona 173,600 persone come base per il calcolo dell’assistenza. La sua nota metodologica afferma che questa figura proviene da uno studio interagenzia del 2018 che inter-referisce i dati di identificazione, salute e istruzione. Pertanto non corrisponde ad un censimento condotto nel 2026. I destinatari di ogni programma devono essere distinti da questa popolazione di pianificazione.

Le esigenze sanitarie documentate nel 2025

Nella sua recensione del 2025 pubblicata il 28 aprile 2026, l’UNICEF ha riferito che quasi la metà dei centri sanitari comunitari aveva bisogno di una riabilitazione urgente. L’Agenzia nota la carenza di volontari addestrati, forniture mediche irregolari e difficoltà nei servizi materni e neonatali. Uno scoppio di difterite, avvenuto nell’ottobre del 2025, richiese anche una risposta al vaccino.

I risultati preliminari dell’indagine nutrizionale del 2025, annunciata dalle agenzie delle Nazioni Unite il 25 giugno di quest’anno, hanno riferito il 13,6% della malnutrizione acuta totale tra i bambini piccoli e un forte tasso di crescita in circa uno su tre bambini. Lo studio, condotto da University College London con partner umanitari, ha anche riferito un’elevata incidenza di anemia. Questi dati descrivono l’indagine del 2025, non una nuova valutazione del 2026 novembre.

Il WFP ha riferito nel suo comunicato del 16 febbraio 2026 che ha distribuito più di 22.000 tonnellate di cibo a 133,000 beneficiari nel 2025. Cibo nutrizionale speciale era stato fornito anche a 15.000 bambini sotto i cinque anni. Questi numeri descrivono l’assistenza fornita, senza costituire un conteggio di tutti gli abitanti dei campi.

Acqua, dalla perforazione alla distribuzione

Il piano 2026–27 descrive una fornitura basata sul trattamento acque profonde e acqua, in particolare per ridurre la salinità. Alcuni degli abitanti rimangono dipendenti dai camion cisterna. Le priorità includono l’espansione della rete e la manutenzione. Oltre alle nuove installazioni, la disponibilità di parti e team tecnici determina la continuità del servizio.

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