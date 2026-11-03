ALECSO: tre vecchie città algerine registrate

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Le antiche città algerine di Nedroma, Bejaia e Mila si uniscono al Registro dei Beni Architettonici e Urbani Arabi, allegato all’ALECSO. L’annuncio accompagna l’incontro dell’Osservatorio a Cairo alla fine di ottobre 2026. I tre gruppi hanno già protezioni nazionali. Questo riconoscimento regionale mira a sostenere la loro documentazione e conservazione, senza costituire una classificazione del patrimonio mondiale. A Nedroma, la presenza sull’elenco indicativo dell’Unesco è un’altra procedura. Nessun finanziamento specifico è specificato nell’annuncio.